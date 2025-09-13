Vatikan. Papa potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom
Tijekom audijencije u koju je 4. kolovoza primio državnoga tajnika kardinala Pietra Parolina, Papa Lav XIV. je reskriptom, objavljenim danas, 13. rujna, odobrio odluke Vijeća Ureda za rad Apostolske Stolice o primanju osoba s invaliditetom u radnu zajednicu Svete Stolice.
Od sada se zapošljavanje osoba s invaliditetom potiče u duhu prihvata i, gdje je to potrebno, usvajanjem odgovarajućih i specifičnih mjera, s obzirom na to da stanje invaliditeta ne isključuje prikladnost za rad u svim vatikanskim institucijama, i Svete Stolice i Uprave Grada Vatikana. Utvrđeno je to novim člankom 2 bis dodanim „Normama za zaštitu dostojanstva osobe i njezinih temeljnih prava koje valja poštovati pri zdravstvenim pregledima prije zapošljavanja osoblja tijekom radnog odnosa“ (18. studenoga 2011.).
Uvođenje tog načela posljedično mijenja 14. članak Općeg pravilnika Rimske kurije, koji se odnosi na zapošljavanje i imenovanje osoblja: riječi „propisno potvrđeno dobro zdravstveno stanje“ zamjenjuju se riječima „psihofizička sposobnost za obavljanje dužnosti koju je potvrdila Uprava za zdravstvo i higijenu Države Grada Vatikana“.
Te promjene, koje stupaju na snagu odmah, zahtijevaju od vatikanskih uprava da potiču zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Nova pravila slijede ona koja je Papa odobrio u Reskriptu objavljenom 11. kolovoza, kojima se proširuju zaštite i prava vatikanskih radnika uspostavljanjem, među ostalim, tri dana plaćenoga dopusta mjesečno za roditelje djece s invaliditetom i pet dana plaćenoga dopusta za vatikanske zaposlenike u prigodi rođenja djeteta.
I u tom je slučaju, papa Lav odobrio odluke Vijeća Ureda za rad Apostolske Stolice, tijela sastavljenog od predstavnika različitih institucija Svete Stolice i Uprave Grada Vatikana i njihovih zaposlenika.
(Vatican News - aa)