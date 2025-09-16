Gaza. Papa nazvao župnika Romanellija: zabrinutost i blizina

Papa Lav XIV. je danas, 16. rujna, iz Castel Gandolfa nazvao telefonom župnika Svete Obitelji kako bi se informirao o stanju nakon kopnenog napada izraelske vojske na grad Gazu. Papa je izrazio zabrinutost zbog situacije te svima koji se obraćaju župi zajamčio svoje molitve. U ovom je trenutku u župi sklonjeno oko 450 osoba

Papa Lav XIV. ne odvraća pogled s Gaze, gdje je jučer, jedan sat prije ponoći, izraelska vojska započela kopneni napad. Mediji u Gazi izvijestili su o 37 napada u 20 minuta te o masovnom egzodusu stanovništva iz sjeverozapadnog područja. Upravo kako bi se raspitao o stanju, Papa je jutros iz Castel Gandolfa – gdje je proveo noć i dio dana –nazvao telefonom argentinskoga svećenika, oca Gabriela Romanellija, župnika Svete Obitelji. Razgovor je potvrdio Tiskovni ured Svete Stolice.

Župa Svete Obitelji, pogođena u srpnju u izraelskom napadu u kojemu je ozlijeđen sâm otac Romanelli, nastavlja pomagati oko 450 osoba koje su se tamo sklonile, kao i one koji joj se obraćaju za pomoć, dijeleći obroke i vodu te držeći otvorenom internu ljekarnu. Svoje aktivnosti nastavlja i oratorij, s djecom i mladima, te pružajući pomoć starijim osobama i bolesnima, unatoč eskalaciji sukoba.

Papa je izrazio zabrinutost – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice – zbog svega što se događa te ocu Gabrielu i svima koji se obraćaju župi, zajamčio svoju blizinu i molitve.

Posljednji telefonski razgovor, prije tjedan dana

Na početku rata na Bliskom istoku papa Franjo je pokrenuo tu "tradiciju" da svake večeri, točno u 19 sati putem videopoziva kontaktira župnika oca Romanellija i kapelana, Egipćanina Iusufa Asada, kako bi se raspitao o stanju svih članova župe Svete Obitelji. Papa Lav nastavlja s tim očitovanjem blizine, usporedo s apelima za mir, ponavljanima na svakom javnom događaju.

Posljednji je put Papa nazvao oca Gabriela prije tjedan dana, kada je Izrael izdao hitnu naredbu za evakuaciju stanovnika grada Gaze. U početku se nije javio jer je zajedno s narodom u župi bio zauzet dugim liturgijskim slavljem. Papa Lav XIV. je rekao je da je bio pokušao kontaktirati župnika, ali da nije dobio nikakve vijesti. Navečer je otac Romanelli putem svojih društvenih mreža potvrdio da je uspio razgovarati s papom Lavom. "Velika radost" i "blagoslov", tim je riječima opisao taj razgovor u videu podijeljenom s vatikanskim medijima.

Snimka molitve tijekom bombardiranja

Ponovno putem svojega računa na platformi X i na Instagramu otac Gabrijel je jučer objavio snimku na kojoj se čuje bombardiranje dok je u župi bila u tijeku misa. Riječ je o manje od 30 sekunda tijekom kojih se čuje tutnjava napada koji prekida tišinu vjernika koji su ipak nastavili moliti, već naviknuti živjeti taj svakodnevni užas.

(Vatican News - sc, aa)