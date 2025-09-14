Papa: Potrebno je prevladati mržnju i nasilje, imam veliko povjerenje u ljudsku narav

Novine Crux i El Comercio su objavile dijelove iz intervjua koji je papa Lav XIV. dao novinarki Elise Ann Allen za knjigu „León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI“ koja će biti objavljena 18. rujna. Papa je razgovarao o svojoj ulozi i zalaganju Svete Stolice za mir, ponovno je uputio apel za dijalog i istaknuo slabljenje multilateralizma te rastući jaz između bogatih i radničke klase. Napomenuo je da je sinodalnost lijek za polarizaciju

Papina uloga, mir, poziv na dijalog, sinodalnost, njegov američki i peruanski identitet, pa čak i najava navijanja tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Novine Crux i El Comercio su objavile neke od tema koje su dio prvog intervjua koji je papa Lav XIV. dao novinarki Cruxa Elise Ann Allen. Dijelovi iz razgovora su objavljeni danas, 14. rujna, povodom Papinog 70. rođendana, a prate biografsku knjigu naslovljenu „León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI“ koju će 18. rujna na španjolskom jeziku objaviti nakladnička kuća Penguin Peru. Nakon toga će uslijediti englesko i portugalsko izdanje.

Između Sjedinjenih Američkih Država i Perua

Intervju otkriva dosad nepoznate detalje o Robertu Francisu Prevostu, počevši od njegova osjećaja pripadnosti Sjedinjenim Američkim Državama, svojoj rodnoj zemlji i Peruu, svojoj misijskoj zemlji. Naravno, ja sam Amerikanac i osjećam se kao Amerikanac, ali također jako volim Peru i peruanski narod. Pola života sam proveo služeći u Peruu, tako da mi je latinskoamerička perspektiva vrlo vrijedna – istaknuo je Papa u razgovoru.

Mnogo toga još učim

Petrov nasljednik je rekao da još ima mnogo toga za naučiti te da je iznenađen što se nakon 8. svibnja popeo do razine svjetskog vođe. Ljudi znaju za telefonske razgovore ili sastanke koje sam imao s državnim čelnicima raznih vlada i zemalja diljem svijeta – kazao je Sveti Otac te rekao da još mnogo uči o diplomatskoj ulozi Svete Stolice.

Papa Lav XIV. je dao svoj prvi intervju novinarki Elise Ann Allen (CRUX)

Zalaganje Svete Stolice za mir

Odgovarajući na pitanje o ratu u Ukrajini, rimski biskup vjeruje da se nakon svih ovih godina nepotrebnih ubojstava s obje strane - u tom konkretnom sukobu, ali i u drugim ratovima - ljudi moraju na neki način probuditi i shvatiti da postoji drugi način rješavanja problema. Što se tiče prijedloga da Vatikan posreduje u sukobu organizirajući pregovore između Rusije i Ukrajine, Papa je ponovio da je od početka rata Sveta Stolica uložila velike napore da održi istinski neutralan stav.

Zaraćene strane moraju reći 'sad je dosta'

Sveti Otac smatra da je danas hitno potrebno da različiti akteri izvrše dovoljno jaki pritisak kako bi zaraćene strane rekle: 'Sad je dosta'. Istaknuo je također da ima veliko povjerenje u ljudsku narav te da čovječanstvo ima potencijal da prevlada nasilje i mržnju.

Polarizacije, krize, podjele

Papa Lav XIV. je zatim potaknuo na dijalog napominjući da bi Ujedinjeni narodi trebali biti mjesto gdje se rješavaju mnoga od tih pitanja. Naprotiv, u ovom trenutku su izgubili sposobnost da potaknu ljude na dogovor oko multilateralnih pitanja. Doista, živimo u vremenu polarizacije, gubitka vrijednosti poput ljudskog života, obitelji i društva. Također svjedočimo rastućem jazu povezanom s visinom prihoda između radničke klase i najbogatijih – napomenuo je rimski biskup.

Papa s novinarkom Elise Allen (CRUX)

Sinodalnost za zajednički napredak

Papa je posvetio velik dio razgovora konceptu sinodalnosti prema kojem svaki član Crkve ima glas i svoju ulogu koju vrši kroz molitvu, razmišljanje, proces. To je stav od kojega svijet može mnogo naučiti. Ne radi se o tome da Crkvu preobrazimo u neku vrstu demokratske vlade jer vidimo da u mnogim zemljama u današnjem svijetu demokracija nije nužno savršeno rješenje za sve probleme. Radi se više o tome da poštujemo i razumijemo život Crkve onakav kakav jest te da to činimo zajedno – istaknuo je Sveti Otac.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine

Papa Lav XIV. se u razgovoru dotaknuo i pitanja o Svjetskom prvenstvu 2026. godine ističući da će najvjerojatnije navijati za Peru zbog njegove velike privrženosti toj zemlji, ali da će također biti veliki navijač Italije. Kao Papa navijam za svaku momčad – zaključio je Petrov nasljednik.

(Vatican News - sc; md)