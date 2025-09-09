Papa: Naš najveći san je mir, a ne rat

U poruci sudionicima međureligijskog susreta Promoting a Culture of Harmony koji se održava u Bangladešu, papa Lav XIV. potiče da budu poput vrtlara koji njeguju polje bratstva iskorjenjujući korov predrasuda. Na susretu koji su organizirali Apostolska nuncijatura i Konferencija katoličkih biskupa Bangladeša, bio je prisutan i kardinal Koovakad, prefekt Dikasterija za međureligijski dijalog

Dijalog pronalazi svoj najkonkretniji izraz u našem najvećem snu: želji za mirom. Dijalog je put koji moramo izgraditi zajedno, kao obitelj, zalažući se poput vrtlara koji se brinu za polje bratstva ulažući u međusobno dijeljenje i iskorjenjujući korov predrasuda. To je srž poruke koju je papa Lav XIV. uputio sudionicima međureligijskog susreta nazvanog Promoting a Culture of Harmony koji se održava u Bangladešu od 6. do 12. rujna, a koji su organizirali Apostolska nuncijatura i lokalna Katolička biskupska konferencija. Papinu poruku pročitao je kardinal George Jacob Koovakad, prefekt Dikasterija za međureligijski dijalog, koji sudjeluje na konferenciji u Bangladešu.

Jedna zajednica

Želim vam svima poželjeti mir koji može doći samo od Boga, razoružan i razoružavajući, ponizan i ustrajan mir koji uvijek traži ljubav i koji je osobito blizak onima koji pate – započeo je Papa u poruci hvaleći organizatore susreta za odabir teme koja odražava duh bratske otvorenosti koji ljudi dobre volje nastoje njegovati s pripadnicima drugih vjerskih tradicija. Taj izbor je ukorijenjen u uvjerenju da je čovječanstvo jedna zajednica, ujedinjena u Bogu po podrijetlu i sudbini, kako podsjeća i Deklaracija Nostra Aetate o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama donesena na Drugom vatikanskom koncilu.

Kao jedna obitelj, dijelimo priliku i odgovornost da nastavimo njegovati kulturu sklada i mira.

Njegovati dijalog poput vrtlara

Pojam kulture, piše nadalje Sveti Otac, mora se shvatiti u širokom smislu: ne samo kao baština umjetnosti, ideja i institucija, nego i kao okruženje koje potiče rast. Kao što zdrav ekosustav omogućuje različitim biljkama da napreduju jedna uz drugu, zdrava društvena kultura omogućuje različitim zajednicama da žive zajedno u skladu. Njegovati tu kulturu znači dovoditi svjetlo istine, vodu ljubavi te tlo slobode i pravednosti. Kada se zanemari sklad, sumnje se ukorjenjuju, stereotipi se učvršćuju, a ekstremisti iskorištavaju strahove kako bi sijali podjele.

Zajedno, kao suputnici u međureligijskom dijalogu, mi smo poput vrtlara koji njeguju to polje bratstva, pomažući u održavanju plodnosti dijaloga i iskorjenjivanju korova predrasuda.

Sijati povjerenje i zalagati se za razumijevanje

Rimski biskup je istaknuo da razlike u vjerovanjima ili podrijetlu nikada ne bi smjele dijeliti ljude. Naprotiv, susreti među prijateljima i praksa dijaloga konkretna su sredstva koja nam pomažu suprotstaviti se silama podjela, mržnje i nasilja.

Tamo gdje su drugi posijali nepovjerenje, mi biramo povjerenje; tamo gdje bi drugi mogli sijati strah, mi se zalažemo za razumijevanje; tamo gdje drugi vide razlike kao prepreke, mi ih prepoznajemo kao putove međusobnog obogaćivanja.

Zajednička izgradnja mira

Izgradnja kulture sklada znači također podijeliti konkretna iskustava više od ideja, kao što nas podsjeća sveti Jakov u svojoj poslanici: „Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji“. Bangladeš je već vidio konkretne primjere jedinstva: ljudi različitih vjera surađivali su i molili zajedno tijekom katastrofa i tragedija, gradeći mostove između zajednica, između teorije i prakse te između različitih vjera. Te geste pomažu u prevladavanju nepovjerenja i jačanju otpornosti protiv glasova podjela – napomenuo je Petrov nasljednik te dodao:

Kada se naš dijalog pretvori u konkretno djelovanje, odjekuje snažna poruka: naš najveći san je mir, a ne sukob; njegova izgradnja je zadatak koji prihvaćamo zajedno.

Graditi civilizaciju ljubavi

Papa zaključuje poruku obnavljajući zalaganje Katoličke Crkve za izgradnju tog puta zajedno s lokalnim zajednicama. Svaka gesta dijaloga poput grupnih rasprava, zajedničkih projekata služenja, malih djela ljubavi prema bližnjemu koji pripada drugoj religiji, grade ono što je sveti Ivan Pavao II. nazvao civilizacijom ljubavi. Papa Lav XIV. na kraju poruke jamči svoju bratsku blizinu i molitvu, želeći svima mir, slogu i bratstvo, ne samo za Bangladeš, nego i za cijeli svijet.

Izlaganje kardinala Koovakada

Kardinal Koovakad je u izlaganju citirao Dokument o ljudskom bratstvu koji su 4. veljače 2019. u Abu Dhabiju potpisali papa Franjo i veliki imam al-Azhara, Ahmad al-Tayyeb. U Krishibid Institution u Bangladešu, kardinal je istaknuo da taj dokument poziva čovječanstvo da udruži snage u izgradnji kulture međusobnog poštovanja, osuđujući gubitak empatije i suosjećanja, širenje korupcije i nepoštenja te kao posljedicu slabljenje javnog povjerenja. To dovodi do očaja te približavanja vjerskom ekstremizmu ispunjenom strahom, nesigurnošću i slijepim fanatizmom. To često rezultira silaznom spiralom prema fundamentalizmu, što može dovesti do osobnog i društvenog samouništenja – istaknuo je prefekt Dikasterija za međureligijski dijalog. Možemo se suprotstaviti tomu promicanjem kulture tolerancije, uvjereni da religije nikada ne smiju biti izvor rata, mržnje, neprijateljstva i ekstremizma. Kardinal Koovakad je također napomenuo da dijalog ne znači promijeniti nečiju religiju, nego se radi o slušanju, poštovanju i učenju od drugih, potičući osobito mlade da usklade tradiciju i modernost te da se suprotstave napetostima među zajednicama.

