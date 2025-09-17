Papa vjerskim vođama: Sinergija za mir, jedan glas za ljudsko dostojanstvo

U svojoj poruci sudionicima VIII. kongresa u Astani, u Kazahstanu, koji se održava od 17. do 18. rujna, papa Lav XIV. podsjeća da kada vođe različitih vjera surađuju zajedno u obrani najranjivijih, našeg zajedničkog doma i dostojanstva svih ljudi, svjedoče istinu da vjera više ujedinjuje nego što razdvaja

Zalažimo se neumorno za sklad, stvarajući sinergiju za mir, razoružan i razoružavajući, ponizan i ustrajan, uvijek spreman na ljubav i blizak onima koji pate. Molimo jedni uz druge, služimo rame uz rame i govorimo jednim glasom gdje god je ljudsko dostojanstvo ugroženo. Tim se riječima papa Lav XIV. obratio u poruci na engleskom jeziku vođama svjetskih i tradicionalnih religija koji su se danas, 17. rujna, okupili u Astani, u Kazahstanu, na VIII. Kongresu koji traje do sutra. Pritom je istaknuo:

Kada vjerski vođe stoje zajedno u obrani najranjivijih, sade drveće u brizi za naš zajednički dom ili podižu jedan glas u potporu ljudskom dostojanstvu, oni svjedoče istinu da vjera više ujedinjuje nego što razdvaja.

Religija je izvor iscjeljenja i pomirenja

Sveti Otac se osvrnuo na temu Kongresa naslovljenu „Dijalog religija: Sinergija za budućnost“ te istaknuo da sinergija postaje snažan znak nade za cijelo čovječanstvo, otkrivajući da religija, u svojoj srži, nije izvor sukoba, nego izvor iscjeljenja i pomirenja. To je vitalna uloga međureligijskog dijaloga u vremenu obilježenom nasilnim sukobima. Zbog toga su se sudionici kongresa okupili kako bi obnovili prijateljstva i stvorili nova, ujedinjeni zajedničkom željom da donesu iscjeljenje našem ranjenom i rastrganom svijetu – napomenuo je rimski biskup.

Sklad među nama kao članovima jedne ljudske obitelji

Petrov nasljednik je objasnio da sinergija znači surađivati međusobno i s Bogom te da svaki autentični vjerski poticaj vodi prema dijalogu i suradnji, kao i svijesti o međuovisnosti koja povezuje pojedince i narode. Pritom je napomenuo:

Iz te perspektive, djelovati u skladu nije samo pragmatičan izbor, nego odraz dubljeg poretka stvarnosti. Ono je u skladu sa samom strukturom našeg zajedničkog postojanja, kao članova jedne ljudske obitelji.

Solidarnost je sinergija u djelovanju

Sveti Otac je nadalje istaknuo da ta svijest stvara u našoj savjesti duboki osjećaj solidarnosti, odnosno uvjerenje da smo odgovorni jedni za druge, kako je napisao sveti Ivan Pavao II. u enciklici Sollicitudo Rei Socialis iz 1987. godine. Solidarnost je sinergija u djelovanju: živi izraz ljubavi prema bližnjemu kao i prema sebi, na globalnoj razini.

Različitost kao izvor međusobnog obogaćivanja

Ta suradnja među vjerama, nastavio je Papa u svojoj poruci, nije poziv na brisanje razlika, nego na prihvaćanje različitosti kao izvora međusobnog obogaćivanja. Katolička Crkva, od koncilske deklaracije Nostra Aetate, prepoznaje i cijeni sve što je istinito i sveto u drugim religijama. Pritom je dodao:

Ona nastoji promicati autentičnu sinergiju, ističući u susretu prepoznatljive darove svake tradicije, gdje svaka vjera doprinosi vlastitom mudrošću i suosjećanjem u službi općeg dobra.

Asiz, Abu Dhabi i Astana

Papa Lav XIV. je zaključio svoju poruku podsjećajući da je ta sinergija za budućnost već urodila plodom. Povijesni molitveni susret vjerskih vođa u Asizu, koji je 1986. sazvao papa Ivan Pavao II., pokazao je da nema mira među narodima bez mira među religijama. Zatim je Dokument o ljudskom bratstvu za mir u svijetu i zajednički život, koji su 2019. u Abu Dhabiju potpisali papa Franjo i veliki imam Al-Azhara, Ahmad Al-Tayyeb, pokazao jasan put kako vjerska sinergija može promicati globalni mir i suživot. Na kraju su se na završnom sastanku Kongresa u Astani 2022. godine ujedinili vođe različitih vjera, uključujući papu Franju, kako bi osudili nasilje i ekstremizam, branili izbjeglice i pozvali sve odgovorne da zajedno rade za mir. Sveti Otac je stoga istaknuo:

Te obveze na visokoj razini odražavaju se u konkretnim djelima. Kad dođe do prirodnih katastrofa, kad su izbjeglice prisiljene bježati ili kad obitelji pate od ekstremnog siromaštva i gladi, vjerske zajednice se često udružuju radeći zajedno kako bi pružile pomoć i nadu onima kojima su najpotrebnije.

Plodovi za dobrobit svih naroda

Budućnost o kojoj sanjamo, ispunjena mirom, bratstvom i solidarnošću, zahtijeva zalaganje svih ruku i svih srdaca. Neka Svemogući Bog blagoslovi naše napore i donese obilne plodove za dobrobit svih naroda - zaključio je papa Lav XIV. u poruci.

(Vatican News - adb; md)