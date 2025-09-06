Papa je otvorio „Borgo Laudato si'“: Briga za stvoreni svijet je poziv za svaku osobu

Papa Lav XIV. posjetio je i svečano otvorio „Borgo Laudato si'“ te se susreo sa zaposlenicima koji se brinu za više od tri tisuće biljnih vrsta na 55 hektara zemlje. U svojoj propovijedi tijekom obreda blagoslova podsjetio je da smo stvorenja među stvorenjima, a ne stvoritelji, pozivajući nas da prirodu preobrazimo u mjesto blizine koja nam govori o Bogu

Papa Lav XIV. je jučer, 5. rujna, svečano otvorio „Borgo Laudato si'“, projekt koji obuhvaća 55 hektara zemlje koja je nekada bila dio Papinskih vila u Castel Gandolfu. U njemu se nalazi Centar za visoko obrazovanje Laudato si' osnovan dvama kirografima pape Franje te poljoprivredni sustav utemeljen na načelima integralne ekologije.

Nakon službe riječi s obredom blagoslova, Sveti Otac se u homiliji osvrnuo na pročitani evanđeoski odlomak u kojem Isus poziva učenike da gledaju ptice nebeske i promatraju kako rastu poljski ljiljani. Podsjetio je da su flora i fauna često protagonisti evanđeoskih parabola, a danas nas posebno potiču da kroz njih spoznamo Stvoriteljev izvorni plan.

Od početka je sve mudro uređeno kako bi sva stvorenja doprinijela ostvarenju Kraljevstva Božjega. Svako stvorenje ima važnu i specifičnu ulogu u njegovom planu i svaka stvar je dobra, kako stoji u Knjizi Postanka.

Papa Lav XIV. je predvodio službu riječi s obredom blagoslova (@Vatican Media)

Isus ističe posebno mjesto rezervirano za ljudska bića u Božjem stvaralačkom djelu: čovjek je najljepše stvorenje stvoreno na sliku i priliku Božju. Međutim, ta privilegija dolazi s velikom odgovornošću, odnosno brigom za sva druga stvorenja, poštujući Stvoriteljev plan – napomenuo je rimski biskup.

Stvorenje među stvorenjima

Briga za stvoreni svijet tako postaje pravi poziv za sve, poziv koji se živi unutar samog stvorenog svijeta, ne zaboravljajući da smo stvorenja među stvorenjima, a ne stvoritelji. Stoga je Petrov nasljednik podsjetio na riječi svog prethodnika pape Franje koji je u enciklici Laudato si' o brizi za naš zajednički dom istaknuo da je potrebno ponovno pronaći mirni sklad sa stvorenim svijetom, odražavajući ga u našem načinu života i idealima, kako bi mogli kontemplirati Stvoritelja koji živi među nama i u svemu što nas okružuje.

Papa u molitvi pred Gospinim kipom (@Vatican Media)

Poziv Crkve

Na to potiče također i apostolska pobudnica Laudate Deum. Osnivanje „Borga Laudato si'“ jedna je od inicijativa Crkve usmjerenih na ispunjenje njezina poziva da bude čuvar Božjeg djela. Taj zadatak, koji je istovremeno izazovan, lijep i fascinantan, predstavlja primarni aspekt kršćanskog iskustva.

Nasljeđe pape Franje

Papa Lav XIV. je nazvao „Borgo Laudato si'“ nasljeđem pape Franje, sjemenom koje može donijeti plodove pravednosti i mira, citirajući odlomak iz svoje poruke za 10. svjetski dan molitve za brigu o stvorenom svijetu. To je sjeme koje će proklijati ostajući vjerno svom poslanju, odnosno pozivu da bude opipljiv primjer razmišljanja, strukture i djelovanja koji potiču na ekološko obraćenje kroz obrazovanje i formaciju.

Papa i njegov grb napravljen od cvijeća (@Vatican Media)

Sveti Otac je zaključio razmišljanje ističući kako su čudesa tog projekta sinteza izvanredne ljepote koja isprepliće duhovnost, prirodu, povijest, umjetnost, rad i tehnologiju, a to nam sve govori o Bogu.

Nakon toga je uslijedio obred blagoslova kojim je rimski biskup zahvalio Bogu na otvaranju tog mjesta koje nas uči čuvati njegovo djelo stvaranja koje nam je povjereno. Molio je da nas divljenje zbog ljepote njegovih stvorenja potakne na razmišljanje o veličini Božje ljubavi, kako bismo je znali živjeti među nama i u svim našim odnosima. Obred je završio pjesmom Dolce Sentire u izvedbi poznatog pjevača Andree Bocellija i njegova sina Mattea.

Papa u obilasku "Borga Laudato si'" (@Vatican Media)

Pozdrav kardinala Baggia

Kardinal Fabio Baggio, podtajnik Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja i generalni direktor Centra za visoko obrazovanje Laudato Si', u svom je pozdravu istaknuo važnost projekta u vremenu obilježenom ekološkim krizama, sukobima i nejednakostima, kao simbol drugačije budućnosti utemeljene na brizi za stvoreni svijet i cijelu ljudsku obitelj. Inauguraciju je nazvao porukom nade podsjećajući da je ekološko obraćenje moguće te da ono proizlazi iz susreta između vjere, odgovornosti i nade.

