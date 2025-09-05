Papa Lav XIV. mladima: Ne bojte se, gdje je mržnja budite klice mira

Papa je primio u audijenciju predstavnike Mediteranskog vijeća mladih te ih pozvao da svojim životom i djelovanjem doprinesu bratskijem svijetu. Sveti Otac: Vi ste primjer generacije koja ne prihvaća slijepo ono što se događa, mladeži koja zamišlja bolju budućnost i koja je odlučila zalagati se za njezinu izgradnju

Ne bojte se: budite klice mira tamo gdje raste sjeme mržnje i ogorčenosti. Budite stvaratelji jedinstva gdje god prevladavaju polarizacija i neprijateljstvo. Budite glas za one koji ga nemaju, pozivajući na pravednost i dostojanstvo. Budite svjetlo i sol tamo gdje se gasi plamen vjere i radost života. Ne odustajte ako vas ne razumiju.

Tim je riječima papa Lav XIV. ohrabrio mlade predstavnike različitih nacionalnosti Mediteranskog vijeća mladih koje je danas, 5. rujna, primio u audijenciju potičući ih da svojim životima konkretno doprinesu miru u svijetu. Vijeće koje podupire Talijanska biskupska konferencija (CEI) je nastalo nakon susreta u Bariju 2020. godine i Firenci 2022. godine na kojima su se okupili biskupi i predstavnici iz mnogih mediteranskih zemalja kako bi razgovarali o tome kako Sredozemlje može i mora biti mjesto susreta, raskrižje bratstva, kolijevka života, a ne grobnica za mrtve. Obraćajući se na engleskom i talijanskom jeziku Sveti Otac je podsjetio na gradonačelnika Firence i časnog slugu Božjeg Giorgia La Pira koji je uvjereno govorio da će mir na Mediteranu biti početak, pa čak i temelj mira među svim narodima svijeta. Papa je potvrdio snagu i proročku moć tog uvjerenja za današnji svijet u vremenu obilježenom sukobima i nasiljem, gdje utrka u naoružanju i logika nasilja prevladavaju nad međunarodnim pravom i općim dobrom.

Ne smijemo se obeshrabriti, ne smijemo odustati! Vi, mladi, sa svojim snovima i svojom kreativnošću, možete dati temeljni doprinos. Sada, ne sutra! Vi ste sadašnjost nade!

Generacija koja se zalaže za bolju budućnost

Rimski biskup je u govoru istaknuo da je mir često predmet globalnih rasprava upravitelja država te da se nažalost često svodi na slogan. Naprotiv, moramo njegovati mir u srcima, odnosima i svakodnevnim gestama tako da budemo pokretači pomirenja kod kuće, u zajednicama, na poslu i fakultetu, kao i u Crkvi i između Crkava. Iz tog razloga Papa je istaknuo da je Mediteransko vijeće mladih djelo i znak: djelo jer odražava misiju koju je njegov prethodnik papa Franjo povjerio Crkvama na Mediteranu u Bariju 2020. godine potaknuvši ih da siju mir, nadu i bratstvo u toj regiji; a znak jer to tijelo čine mladi koji se aktivno zalažu za izgradnju drugačijeg svijeta. Pritom je istaknuo:

Dragi prijatelji, vi ste znak generacije koja ne prihvaća slijepo ono što se događa, koja ne okreće leđa, koja ne čeka da netko drugi napravi prvi korak; znak mladosti koja zamišlja bolju budućnost i koja je odlučila zalagati se za njezinu izgradnju; znak svijeta koji se ne predaje ravnodušnosti i navici, nego se zalaže i radi na tome da zlo pretvori u dobro.

Uloga religija u promicanju mira

Petrov nasljednik je nadalje rekao da biti mirotvorci nije lak izbor. To nas vodi iz naših zona udobnosti, rastresenosti i ravnodušnosti te može naići na protivljenje onih kojima je u interesu održavanje sukoba. Papa je stoga potaknuo mlade da nastave biti znakovi nade koja ne razočarava, ukorijenjene u Kristovoj ljubavi, živeći kao njegovi svjedoci koji naviještaju evanđelje, upravo na onom moru s čijih su obala krenuli naviještati prvi učenici. Istaknuo je da duhovna baština velikih vjerskih tradicija nastalih na Mediteranu može i dalje biti živi kvasac i izvor mira, bratstva i brige za stvoreni svijet u toj regiji. Pritom je rekao:

Danas, kao i u prošlosti, te iste religije zloupotrebljuju se za opravdanje nasilja i oružanih sukoba: mi naprotiv svojim životima moramo odbaciti te oblike bogohuljenja koji zasjenjuju sveto Ime Božje. Zbog toga, djelujte i nastavite njegovati molitvu i duhovnost kao izvore mira i susreta između tradicija i kultura.

Drugi čovjek je uvijek brat, a nikad neprijatelj

Papa Lav XIV. je na kraju zahvalio predstavnicima Mediteranskog vijeća mladih na njihovom radu ističući da iako dolaze iz različitih kultura i jezika, ujedinjeni su jednom velikom željom, željom za mirnim suživotom među narodima, posebno onima koji žive na Mediteranu. Vi tomu dajete život svojim zalaganjem i brojnim projektima kako na lokalnoj razini – u vašim zajednicama – tako i na europskoj razini, u dijalogu s crkvenim i političkim institucijama. Vi ste dokaz da je dijalog moguć, da su razlike izvor bogatstva, a ne razlog za sukobe, da je drugi čovjek uvijek brat, a nikada stranac ili, još gore, neprijatelj – zaključio je Sveti Otac.

(Vatican News - ihc; md)