Papa Lav XIV.: Bog želi mir; pobjeda oružja je poraz

Pozdravljajući veliko mnoštvo okupljeno na Trgu svetoga Petra nakon mise s obredom kanonizacije Piera Giorgia Frassatija i Carla Acutisa, Papa se spomenuo zemalja okrvavljenih ratom te potaknuo vladajuće da poslušaju "glas savjesti", jer "Bog podupire one koji se zauzimaju kako bi izišli iz spirale mržnje i krenuli putem dijaloga". Osvrnuo se i na jučerašnje beatifikacije u Estoniji i Mađarskoj isusovca Profittlicha i mlade Marije Magdolne Bódi

Apel svim vladajućima da slušaju svoju savjest, nikada ne zaboravljajući da Bog "želi mir". Na kraju mise s obredom kanonizacije novih svetaca Piera Giorgia Frassatija i Carla Acutisa, u nedjelju 7. rujna, papa Lav XIV. je podsjetio na krv koja se prolijeva u zemljama u kojima se vode sukobi, posebno spominjući Ukrajinu i Svetu zemlju, za koje je molitve za mir povjerio zagovoru novih svetaca i Blažene Djevice Marije.

Onima koji su na vlasti ponavljam: slušajte glas savjesti! Prividne pobjede postignute oružjem, sijući smrt i uništenje, zapravo su porazi i nikada ne donose mir i sigurnost. Bog ne želi rat. Bog želi mir! I Bog podupire one koji se zauzimaju kako bi izišli iz spirale mržnje i krenuli putem dijaloga.

Ističući raspoloženje koje je pratilo današnje kanonizacije, Papa nije propustio podsjetiti da je jučer, 6. rujna, Crkva obogaćena s još dva blaženika, oboje mučenici, hrabri svjedoci ljepote Evanđelja. Riječ je o isusovcu nadbiskupu Eduardu Profittlichu, ubijenom 1942. u vrijeme progona Crkve od strane sovjetskog režima, koji je blaženim proglašen u Tallinnu, te o Máriji Magdolni Bódi, mladoj laikinji ubijenoj 1945. jer se opirala vojnicima koji su je htjeli silovati, proglašenoj blaženom u Veszprému u Mađarskoj.

(Vatican News - fs; aa)