Liturgijska slavlja koja će papa Lav XIV. predvoditi u listopadu

Papa će u listopadu predvoditi nekoliko tematskih Jubileja na Trgu svetog Petra. Predviđena je kanonizacija sedam blaženika, uključujući Bartola Longa i „doktora siromašnih“ iz Venezuele, Joséa Gregoria Hernándeza Cisnerosa. Krajem mjeseca održat će se misa za studente koji pohađaju Papinska sveučilišta

Objavljen je kalendar liturgijskih slavlja koja će papa Lav XIV. predvoditi u listopadu. Dana 5. listopada Papa će u 10 sati i 30 minuta predvoditi misu povodom Jubileja misija i Jubileja migranata, a u četvrtak, 9. listopada, u isto vrijeme će se predvoditi misno slavlje povodom Jubileja osoba posvećenog života.

U nedjelju, 12. listopada, Sveti Otac će predvoditi euharistijsko slavlje povodom Jubileja marijanske duhovnosti, a tjedan dana kasnije, 19. listopada na Svjetski dan misija, predviđena je misa u 10 sati i 30 minuta za kanonizaciju sedam blaženika. Među njima su mučenici Ignacije Choukrallah Maloyan, armenski katolički nadbiskup Mardina, koji je umro tijekom genocida 1915. godine te Peter To Rot, papuanski laik i vjeroučitelj, ubijen 1945. godine jer je nastavio svoj apostolski rad unatoč zabrani koju su nametnuli Japanci. On će biti prvi svetac Papue Nove Gvineje.

Svetima će biti proglašene i Vincenza Maria Poloni, osnivačica Instituta Sestara milosrdnica iz Verone, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, osnivačica Kongregacije Služavki Isusovih te Maria Troncatti, redovnica Družbe Kćeri Marije Pomoćnice.

Sveti će postati također dva laika, José Gregorio Hernández Cisneros, liječnik iz Venezuele i član Franjevačkog svjetovnog reda, poznat kao „liječnik siromašnih“, te Bartolo Longo, utemeljitelj svetišta u Pompejima.

Dana 26. listopada, Petrov nasljednik će predvoditi misu na Trgu sv. Petra u 10 sati povodom Jubileja sinodalnih timova i sudioničkih tijela, odnosno skupina ili pojedinaca koji pripadaju prezbiterskom, pastoralnom ili ekonomskom vijeću te koji su aktivni na biskupijskoj, eparhijalnoj, nacionalnoj ili lokalnoj crkvenoj razini. U ponedjeljak, 27. listopada, papa Lav XIV. će u bazilici sv. Petra u 17 sati i 30 minuta predvoditi euharistijsko slavlje za studente Papinskih sveučilišta.

(Vatican News - md)