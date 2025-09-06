Papa Lav XIV.: Imati Marijin pogled pomaže narodima i kulturama da hode putovima mira

Papa je zaključio četverodnevno zasjedanje 26. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa zahvalivši otprilike 600 stručnjaka mariologije koji su sudjelovali u radovima. Sveti Otac: Marija nikada ne prestaje otvarati vrata, graditi mostove, rušiti zidove i pomagati čovječanstvu da živi u skladu s različitostima

Papa Lav XIV. je danas, 6. rujna, održao govor u Dvorani Pavla VI. povodom završetka radova 26. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa koji se održao od 3. rujna do danas, 6. rujna, na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu, u organizaciji Papinske međunarodne marijanske akademije. Tijekom četiri dana otprilike 600 stručnjaka mariologije s četiri kontinenta raspravljali su o temi kongresa „Jubilej i sinodalnost: Crkva s marijanskim licem i praksom“. Sveti Otac je istaknuo da slušanje Božje riječi otvara Crkvu prema sinodalnosti te dodao:

Promatrati otajstvo Boga i povijesti Marijinim unutarnjim pogledom štiti nas od obmana propagande, ideologije i nezdravih informacija koje nikada neće znati prenijeti razoružanu i razoružavajuću riječ te nas otvara božanskoj besplatnosti koja jedina omogućuje pojedincima, narodima i kulturama da hode zajedno putevima mira.

Dvije biblijske kategorije

Rimski biskup je istaknuo da tema konferencija sadrži dvije biblijske kategorije, Jubilej i sinodalnost, koje učinkovito ukazuju na poziv i poslanje Isusove Majke, kao i poziv same Crkve. Blažena Djevica Marija je uzor Crkvi jer nas kao Majka Crkve uči kako biti sveti Božji narod. Tu važnu ulogu ima i ova Papinska akademija koja nas podsjeća da Crkva uvijek ima marijansko lice i praksu.

Papa pozdravlja sudionike Međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa (@Vatican Media)

Žena Jubileja

Petrov nasljednik je istaknuo da je Marija žena Jubileja ​​jer uvijek započinje od slušanja Božje Riječi. To čini stavom u kojem ne očekuje željeni odgovor, nego čezne za onim što čuje od Boga. Poput Marije, Crkva nikada ne smije prestati njegovati dijalog s Bogom i postavljati mu pitanja, kao što to čini Isusova Majka u trenutku navještenja kad je rekla „Kako će to biti?“.

Žena Sinode

Sveti Otac je potom rekao da je Marija također sinodalna žena jer je u potpunosti i majčinski uključena u djelovanje Duha Svetoga koji uvijek poziva one koji su prije bili odvojeni međusobnim nepovjerenjem ili čak neprijateljstvom da hode zajedno, kao braća i sestre. Marija je savršena suradnica Duha Svetoga, ona nikada ne prestaje otvarati vrata, graditi mostove, rušiti zidove i pomagati čovječanstvu da živi u miru i skladu s različitostima – istaknuo je Papa.

Sudionici 26. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa u Dvorani Pavla VI. (@Vatican Media)

Crkva s Marijinim licem

Iz te dvije karakteristike proizlazi poslanje Crkve s Marijinim srcem koja čuva i sve više spoznaje vjerske istine međusobno uključujući razum i ljubav, tijelo i dušu, univerzalno i lokalno, pojedinca i zajednicu, čovječanstvo i svijet. Marijanska pobožnost i praksa dovode karitativno poslanje Crkve u konkretnu stvarnost tako da ona počinje ozbiljno shvaćati sve ljudske stvarnosti, počevši od najmanjih i odbačenih.

Marija, put za dijalog među kulturama

Na kraju obraćanja, prije nego što je završio susret molitvom Zdravo Marijo, papa Lav XIV. je zahvalio Papinskoj akademiji na njezinom služenju Crkvi kojim predlaže lik i poruku Isusove Majke kao put za susret i dijalog među kulturama.

