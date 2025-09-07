Papa Lav XIV.: Sveti Frassati i Acutis pozivaju nas da život ne trošimo uzalud nego da učinimo od njega remek-djelo
Sveti Otac Lav XIV. danas je na Trgu svetoga Petra, pred desecima tisuća okupljenih vjernika, svetima proglasio blažene Pier Giorgia Frassatija i Carla Acutisa.
Na čast Presvetoga Trojstva, uzdignuće katoličke vjere i rast kršćanskoga života, vlašću našega Gospodina Isusa Krista, svetih apostola Petra i Pavla i našom vlastitom, nakon pozornog promišljanja i ustrajne molitve za božansku pomoć, saslušavši mišljenje mnoge braće u biskupstvu, proglašavamo da se blaženi Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis uvrste u svece Katoličke Crkve i određujemo da se u cijeloj Crkvi odsad časte kao sveci. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!
Nakon te formule kanonizacije i liturgijskih čitanja, Papa je u homiliji podsjetio da Isus u Evanđelju govori da onaj tko ne nosi svoj križ i ne ide za Njim, ne može biti Njegov učenik: On nas poziva da se bez oklijevanja bacimo u pustolovinu koju nam predlaže, s razumom i snagom koji dolaze od njegova Duha, a koje možemo primiti u mjeri u kojoj se lišavamo sebe samih, stvari i ideja za koje smo vezani, kako bismo se stavili u slušanje njegove riječi."
Spomenuo je sv. Franju Asiškoga koji je bio mlad i bogat, žedan slave i časti:
Ali Isus mu se ukazao na putu i potaknuo ga da razmisli o onome što čini. Došavši k sebi, uputio je Bogu jednostavno pitanje: 'Gospodine, što želiš da učinim?'. I otada je počeo pisati drukčiju povijest: divnu povijest svetosti koju svi poznajemo, lišavajući se svega da bi slijedio Gospodina, živeći u siromaštvu i više od zlata, srebra i dragocjenih tkanina svoga oca izabrao ljubav prema braći, osobito najslabijima i najmanjima.
"U tom svjetlu danas gledamo na svetoga Pier Giorgia Frassatija i svetoga Carla Acutisa: jednog mladića s početka dvadesetoga stoljeća i jednog adolescenta iz našega vremena, obojicu zaljubljene u Isusa i spremne sve darovati za Njega", istaknuo je Papa i nastavio:
Pier Giorgio je susreo Gospodina kroz školu i crkvene skupine – Katoličku akciju, Konferencije sv. Vinka, Treći red dominikanaca – i svjedočio ga svojom radošću života i kršćanskoga načina života u molitvi, prijateljstvu i ljubavi.
I danas je život Pier Giorgia svjetlo za laičku duhovnost. Za njega vjera nije bila privatna pobožnost: potaknut snagom Evanđelja i pripadnošću crkvenim udrugama, velikodušno se zauzimao u društvu, davao svoj doprinos političkom životu i gorljivo se trošio u službi siromasima.
Papa je spomenuo da je Carlo Acutis Isusa susreo u obitelji, zahvaljujući svojim roditeljima, potom i u školi, a nadasve u sakramentima slavljenima u župnoj zajednici.
Tako je rastao, prirodno povezujući u svojim dječjim i mladenačkim danima molitvu, sport, učenje i ljubav prema bližnjemu. Obojica, i Pier Giorgio i Carlo, njegovala su ljubav prema Bogu i braći kroz jednostavna sredstva, svima dostupna: svakodnevnu svetu misu, molitvu, osobito euharistijsko klanjanje. Još jedna bitna stvar za njih bila je česta ispovijed. Obojica su, napokon, njegovali veliku pobožnost prema svecima i Djevici Mariji te velikodušno prakticirali ljubav.
Jednoga je dana Pier Giorgio rekao: 'Dan smrti bit će najljepši dan moga života'; a na posljednjoj fotografiji, koja ga prikazuje na usponu na planinu u Val di Lanzo, s licem upravljenim prema cilju, napisao je: 'Prema gore'. Još mlađi, Carlo je volio govoriti da nas Nebo oduvijek čeka i da ljubiti sutra znači danas dati najbolje od sebe.
Predragi, sveti Pier Giorgio Frassati i sveti Carlo Acutis poziv su svima nama, osobito mladima, da ne protratimo život, nego da ga usmjerimo prema gore i učinimo od njega remek-djelo. Ohrabruju nas svojim riječima: 'Ne ja, nego Bog', govorio je Carlo, a Pier Giorgio: 'Ako budeš imao Boga u središtu svakog svoga djelovanja, tada ćeš stići do kraja'.
To je jednostavna, ali pobjednička formula njihove svetosti. A to je također svjedočanstvo koje smo pozvani slijediti, da bismo kušali život do kraja i susreli Gospodina u nebeskom slavlju, zaključio je Sveti Otac.
(Vatican News - hjb)