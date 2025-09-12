Papa Lav XIV.: Briga, davanje i povjerenje temelji su gospodarstva koje ne ubija, nego proširuje život

Obraćajući se sudionicima Svjetskog susreta o ljudskom bratstvu okupljenima u bazilici sv. Petra, Papa ih je potaknuo da se zapitaju: „Brate, sestro, gdje si?“ To pitanje odjekuje u ratu, među prezrenim migrantima, među siromašnima osuđenima na svoje siromaštvo i među žrtvama usamljenosti. Potaknuo ih je na put koji ide u smjeru života, rasta i razvoja

Papa Lav XIV. je danas, 12. rujna, primio u audijenciju sudionike trećega Svjetskog susreta o ljudskom bratstvu, koji ovih dana u Rimu organiziraju bazilika sv. Petra, Zaklada Fratelli Tutti, Udruga Budi čovjek i Zaklada Sveti Petar za čovječanstvo.

Upozorivši da je planet obilježen sukobima i podjelama, ali i da okupljene još više ujedinjuje snažno i hrabro "ne" ratu i "da" miru i bratstvu, spomenuo je i riječi pape Franje da rat nije pravi način rješavanja sukoba. „Podnijeti sukob, riješiti ga i pretvoriti u poveznicu novog procesa je najmudriji put, put jakih. Vaša prisutnost svjedoči o toj mudrosti koja ujedinjuje kulture i religije, onoj tihoj snazi koja nam omogućuje da se prepoznamo kao braća i sestre, unatoč svim našim razlikama“, spomenuo je Sveti Otac.

Danas, više nego ikad, moramo Božje pitanje Kainu „Gdje je tvoj brat?“ učiniti svojim kao načelo pomirenja. Jednom kada ga usvojimo, odjeknut će ovako: „Brate i sestro, gdje si u ratovima koji uništavaju živote mladih ljudi, bespomoćne civile, djecu, žene i starije? Gdje si među migrantima ili kada se siromašni krive za svoje siromaštvo, a zaboravljeni su i odbačeni u svijetu koji najviše cijeni profit?“, dodao je papa Lav XIV. i nastavio:

Odgovor ne može biti tišina. Odgovor je izbor drugačijeg smjera života, rasta i razvoja. Prepoznati da je druga osoba brat ili sestra znači osloboditi se pretvaranja da smo izolirane osobe ili logike stvaranja odnosa samo iz vlastitog interesa. Velike duhovne tradicije, pa i razvoj kritičkog mišljenja omogućuju nam ići dalje od krvnih ili etničkih veza, dalje od onih srodstava koja prepoznaju samo one koji su slični i da odbacujemo one koji su drugačiji.

Sveti je Otac naglasio i da je bratstvo najautentičniji naziv za bliskost: „To znači ponovno otkriti lice drugoga. Oni koji vjeruju prepoznaju Tajnu: samu sliku Boga u licu siromašnoga, izbjeglice, pa čak i protivnika.“

Dragi prijatelji, potičem vas da pronađete lokalne i međunarodne putove koji razvijaju nove oblike društvene ljubavi, saveze znanja i solidarnosti među generacijama. Neka to budu putovi na lokalnoj razini, koji uključuju i siromašne, ne kao primatelje pomoći, već kao subjekte razlučivanja i razgovora. Potreban nam je široki 'savez čovječnosti", utemeljen ne na moći, već na brizi; ne na profitu, već na davanju; ne na sumnji, već na povjerenju. Briga, davanje i povjerenje nisu vrline za slobodno vrijeme, nego stupovi gospodarstva koje ne ubija, već intenzivira i proširuje sudjelovanje u životu.

Nastavite njegovati duhovnost bratstva kroz kulturu, radne odnose i diplomatsko djelovanje. Molim za sve vas, za vašu predanost promicanju jedinstva, bratstva i sestrinstva diljem svijeta. Bog vas sve blagoslovio!, zaključio je Sveti Otac.

