Papa Lav XIV.: Za Gazu valja pronaći drugo rješenje

Gaza, međunarodne napetosti i strah od eskalacije u Europi teme su na koje se papa Lav XIV. osvrnuo večeras dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu – u koju je stigao jučer kasno poslijepodne – kako bi se vratio u Vatikan. Prije odlaska Papa se zaustavio te razgovarao s novinarima, kao što je to učinio i u drugim prilikama

Večeras, 16. rujna, oko 20 sati i 30 minuta papa Lav XIV. je napustio Villu Barberini u Castel Gandolfu. Prije nego što je ušao u automobil, na već gotovo uobičajen način, Sveti je Otac s osmijehom dočekao novinare raznih novina i televizijskih i radijskih postaja te odgovorio na nekoliko pitanja.

Papa izlazi iz Ville Barberini u Castel Gandolfu

Zabrinutost za narod u Gazi

Što se tiče egzodusa iz Gaze jedan ga je novinar upitao: "Jeste li vidjeli koliko ih bježi...?" Papa je potvrdio da je telefonski razgovarao sa zajednicom u Gazi i sa župnikom te objasnio svoje strahove. Mnogi – rekao je – nemaju kamo otići pa to zabrinjava. Razgovarao sam i s našim ljudima tamo, sa župnikom. Za sada žele ostati; još se uvijek odupiru, ali doista valja pronaći drugo rješenje – istaknuo je Papa.

"NATO nije započeo nikakav rat"

Na pitanje o izjavama Kremlja o ratu NATO-a s Rusijom, Papa je istaknuo da NATO nije započeo nikakav rat. Poljaci su zabrinuti jer osjećaju da je njihov zračni prostor napadnut; situacija je vrlo napeta – kazao je te dodao – Vlada velika zabrinutost.

Papa blagoslivlja nekoliko vjernika

Čestitke vjernika

Prije nego što se Papa udaljio u automobilu, začuli su se brojni uzvici "Sretan rođendan" i "Sretan imendan", koji slavi sutra, 17. rujna, na blagdan sv. Roberta Bellarmina. Uzvici su bili popraćeni buketom cvijeća i čestitkom od skupine poljskih vjernika.

Skupina vjernika daje Papi darove

Papa Lav XIV. je tako završio intenzivan dan u kojemu su teme mira, snage molitve, ali i strepnje zbog rata prevladavale i na jutrošnjem prvom susretu s Karekinom II., katolikosom svih Armenaca, i tijekom telefonskoga razgovora sa župnikom Svete Obitelji u Gazi, ocem Gabrielom Romanellijem.

