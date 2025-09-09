Papa o izraelskom napadu na Hamas u Kataru: Situacija je vrlo ozbiljna

Papa Lav XIV. je pri izlasku iz rezidencije u Castel Gandolfu, kamo je otišao sinoć, kratko odgovorio na pitanja novinara o bombardiranju u Dohi: „Moramo puno moliti i nastaviti raditi te inzistirati na miru“

Papa Lav XIV. je danas, 9. rujna, razgovarao s novinarima ispred Ville Barberini u Castel Gandolfu kamo je stigao sinoć. Komentirao je izraelski napad usmjeren na vođe Hamasa u Dohi u Kataru u kojem je pogođeno nekoliko stambenih zgrada.

Potrebno je puno moliti i raditi za mir

Sveti Otac je izrazio zabrinutost zbog onoga što se događa na Bliskom istoku. Cijela situacija je zaista ozbiljna - rekao je ističući da moramo nastaviti puno moliti te raditi, tražiti i inzistirati na miru.

Naredba za evakuaciju u Gazi

U vezi s izraelskom naredbom o trenutnoj evakuaciji stanovnika grada Gaze prije eskalacije vojnih operacija, rimski biskup je objasnio da je pokušao kontaktirati oca Gabriela Romanellija koji djeluje u župi Svete Obitelji, međutim nije uspio saznati novosti.

Povratak u Vatikan

Papa Lav XIV. je zatim pozdravio neke od prisutnih vjernika prije povratka u Vatikan. U Castel Gandolfo je stigao sinoć budući da za danas nisu bile predviđene audijencije.

