Papa o izraelskom napadu na Hamas u Kataru: Situacija je vrlo ozbiljna
Papa Lav XIV. je danas, 9. rujna, razgovarao s novinarima ispred Ville Barberini u Castel Gandolfu kamo je stigao sinoć. Komentirao je izraelski napad usmjeren na vođe Hamasa u Dohi u Kataru u kojem je pogođeno nekoliko stambenih zgrada.
Potrebno je puno moliti i raditi za mir
Sveti Otac je izrazio zabrinutost zbog onoga što se događa na Bliskom istoku. Cijela situacija je zaista ozbiljna - rekao je ističući da moramo nastaviti puno moliti te raditi, tražiti i inzistirati na miru.
Naredba za evakuaciju u Gazi
U vezi s izraelskom naredbom o trenutnoj evakuaciji stanovnika grada Gaze prije eskalacije vojnih operacija, rimski biskup je objasnio da je pokušao kontaktirati oca Gabriela Romanellija koji djeluje u župi Svete Obitelji, međutim nije uspio saznati novosti.
Povratak u Vatikan
Papa Lav XIV. je zatim pozdravio neke od prisutnih vjernika prije povratka u Vatikan. U Castel Gandolfo je stigao sinoć budući da za danas nisu bile predviđene audijencije.
(Vatican News - md)