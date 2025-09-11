Papa: Biskup je sluga koji hrabro naviješta evanđelje

Primivši u audijenciju biskupe zaređene prošle godine koji su trenutno u Rimu kako bi sudjelovali na dva formativna tečaja u Vatikanu, papa Lav XIV. podsjetio je na brojne kulturne i društvene izazove s kojima se suočavaju novi biskupi: rat i nasilje, patnja siromašnih, želja za bratskijim i solidarnijim svijetom te vrijednost života. Papa je istaknuo da je potrebno vlastito služenje prenijeti u raznolik i kreativan stil apostolata, ovisno o situaciji u kojoj se nalaze

Papa Lav XIV. je danas, 11. rujna, primio u audijenciju 192 biskupa s pet kontinenata koji su zaređeni prošle godine i koji služe u misijskim zemljama, a koji se od 3. rujna nalaze u Rimu kako bi sudjelovali na tečajevima formacije u organizaciji Dikasterija za evangelizaciju i Dikasterija za biskupe.

Sluge Božji i poslužitelji naroda

Obraćajući im se na engleskom i talijanskom jeziku, Papa se osvrnuo na ono što čini identitet biskupa podsjećajući da dar koji su primili nije za njih same, nego u službi evanđelja. Napomenuo je da je biskup stoga sluga pozvan služiti vjeri naroda. Da bismo bili navjestitelji evanđelja, potrebno je imati unutarnju slobodu, siromaštvo duha i spremnost na služenje koje nastaje iz ljubavi kako bi utjelovili sam Isusov izbor. To je stil koji se ne otkriva u moći, nego u ljubavi Oca koji nas poziva na zajedništvo s njim – napomenuo je Sveti Otac prisjećajući se riječi pape Franje koji je rekao da je jedini autoritet koji imaju služenje u poniznosti.

Stil sačinjen od skrbi i pažljiv prema stvarnosti

Biskupska služba mora biti ponizna i puna blizine prema ljudima, a postiže se kroz naše otvorene ruke koje miluju i tješe; kroz naše riječi koje izgovaramo da bismo pomazali svijet evanđeljem, a ne nama samima; kroz naša srca koja na sebe preuzimaju tjeskobe i radosti naših braće i sestara - istaknuo je rimski biskup te dodao:

Koliko god bila važna i nužna, nije dovoljna sama svijest da je naša služba ukorijenjena u duhu služenja na Kristovu sliku. Štoviše, ona se mora prenijeti u naš stil apostolata, u različite oblike skrbi i pastoralnog upravljanja, u čežnju za naviještanjem na raznolike i kreativne načine ovisno o specifičnim situacijama s kojima biste se mogli suočiti.

Izazovi koji potiču na razmišljanje

Petrov nasljednik se također osvrnuo na današnje vrijeme koje je obilježeno krizom vjere i teškoćama u njezinom prenošenju, stvarnostima koje nas pozivaju da ponovno otkrijemo žar i hrabrost za novi navještaj evanđelja. Ne smijemo zaboraviti one koji su daleko od vjere, ali žeđaju za duhovnošću, one koji kucaju na vrata Crkve, a ipak ponekad ne nalaze odgovarajući jezik ili formu u uobičajenoj pastoralnoj ponudi. Pritom je dodao:

Ne smijemo zaboraviti druge izazove, kulturne i društvene prirode, koji se tiču ​​svih nas i koji posebno pogađaju određena područja poput tragedije rata i nasilja, patnje siromašnih, želje mnogih ljudi za bratskijim i solidarnijim svijetom, etičkih izazova koji nas potiču na propitkivanje o vrijednosti života i slobode – a taj popis bi zasigurno mogao biti i duži.

Pastiri među narodom

Na kraju je Sveti Otac istaknuo da je poslanje Crkve jasno: Crkva mora biti pažljiva, bliska, spremna dijeliti boli i radosti mnogih ljudi. Stoga je potaknuo biskupe ovim riječima:

Crkva vas šalje kao brižne i pažljive pastire koji znaju kako dijeliti put, pitanja, tjeskobe i nade naroda; kao pastire koji žele voditi, kao očeve i braću drugim svećenicima te braći i sestrama u vjeri.

Papa Lav XIV. je zaključio obraćanje novim biskupima obećanjem da će moliti kako vjetar Duha Svetoga ne bi nedostajao i kako bi se radost njihovog ređenja, poput slatkog mirisa, mogla proširiti na one kojima idu služiti.

