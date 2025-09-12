Papa biskupima: Budite graditelji mostova i poslužitelji razoružanog i razoružavajućeg mira

Papa Lav XIV. je jučer razgovarao s biskupima zaređenima protekle godine te ih pozvao da obnove odnos sa svijetom kako ne bi pružali gotove odgovore na današnja pitanja. Potaknuo ih je da se s milosrđem, pravednošću i spremnošću suočavaju s neprimjerenim ponašanjem svećenstva. Pozvao ih je također da obrate pozornost na društvene mreže gdje i dalje postoji rizik od lažnih vijesti te na duhovni život mladih koji ponekad u župama ne pronalaze svoje pravo mjesto

Papa Lav XIV. je jučer, 11. rujna, na kraju obraćanja novoimenovanim biskupima ostao s njima u razgovoru osvrnuvši se na brojne teme – stoji u priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice. Razgovarali su o izazovima i problemima s kojima se suočavaju na početku nove službe, poput strahova, osjećaja nedostojnosti i različitih očekivanja koja je svatko od njih imao za svoj život prije poziva u tu službu. Papa ih je stoga pozvao da ostanu blizu Gospodinu, da odvajaju vrijeme za molitvu i da nastave živjeti s bezuvjetnim pouzdanjem u Duha Svetoga koji je počelo njihova poziva.

Mir je izazov za sve nas

Sveti Otac je također pozvao da gledaju na univerzalnost Crkve te da donesu svoje svjedočanstvo svijetu obnavljajući svoj odnos s muškarcima i ženama koji postavljaju pitanja o smislu života i zla. Spremni odgovori, naučeni prije 25 godina u sjemeništu nisu dovoljni – napomenuo je rimski biskup te dodao da moraju biti ustrajni učenici, neustrašivi pred prvim teškoćama, pastiri bliski ljudima i svećenicima, milosrdni i čvrsti, sposobni za slušanje i dijalog, a ne samo za propovijedanje. Sinodalnost nije pastoralna metoda, nego stil Crkve, stil slušanja i zajedničkog traženja misije na koju smo pozvani. Budite graditelji mostova, sposobni pridavati veću važnost ulozi laika u životu Crkve potičući njihovu integraciju te služite razoružanom i razoružavajućem miru jer mir je izazov za sve nas – istaknuo je Petrov nasljednik.

Kardinal Tagle, proprefekt Dikasterija za evangelizaciju, održao je izlaganje pred Papom (@VATICAN MEDIA)

Pristupati s milosrđem

Još jedno važno pitanje na koje se Papa osvrnuo jest neprimjereno ponašanje svećenstva, pitanje koje ne smiju zanemariti nego se s njim spremno suočavati, s milosrđem i istinskom pravednošću, kako prema žrtvama tako i prema optuženima. Sveti Otac je u ime Crkve zahvalio novim biskupima što su prihvatili biskupsku službu, obećao im molitvu i blizinu te rekao da teret nose zajedno i da zajedno naviještaju evanđelje Isusa Krista.

Oprez na društvenim mrežama i traženje istine

Petrov nasljednik je odgovarajući zatim na pitanja biskupa govorio o potrebi opreza na društvenim mrežama jer postoji rizik da se svatko osjeća ovlaštenim reći što god želi, čak i laži. Istaknuo je da je ponekad bolno, ali nužno doći do istine. U tom smislu, korisno je potražiti pomoć stručnjaka za komunikaciju koji su dobro upućeni u ta pitanja.

Papa je primio u audijenciju otprilike 200 novozaređenih biskupa (@Vatican Media)

Nikada se ne zatvarajte u posebne grupe

Papa Lav XIV. se također osvrnuo na izazove nove službe govoreći o vlastitom iskustvu. Potaknuo je nove biskupe da vjeruju u Božju milost i milost staleža, da prepoznaju vlastite darove i ograničenosti, kao i potrebu za pomoći drugih ljudi, kao na primjer nekog dobrog biskupa u miru koji ih svojim vrijednim iskustvom može pratiti i pomagati. Upozorio ih je na napast da ne stvaraju i da se ne zatvaraju u posebne grupe. Naprotiv, potrebno je graditi mostove i zalagati se za dijalog, čak i tamo gdje su kršćani u manjini, s istinskim poštovanjem prema ljudima drugih vjerskih tradicija, posebno kroz svjedočanstvo autentične kršćanske ljubavi i milosrđa jer će vas prepoznati po tome kako ljubite jedni druge – napomenuo je Sveti Otac.

Formacija i misija

Što se tiče formacije u sjemeništu, rimski biskup je pozvao da prihvaćaju sjemeništarce i nova zvanja prateći ih tako da mogu otkriti druge dimenzije evanđelja te kršćanskog i misionarskog života. Govoreći o misiji, potaknuo ih je da se oslone i na autentične laike misionare prisutne u različitim pokretima, koji mogu biti izvor nade za lokalnu Crkvu. Odgovarajući na pitanja o teškim posljedicama ekoloških kriza, Petrov nasljednik je podsjetio na desetu obljetnicu enciklike Laudato Si' i potaknuo biskupe da tu temu promiču u pastoralnom djelovanju. Tako će Crkva biti prisutna, istovremeno pazeći da se u tu temu ne umiješaju druga pitanja koja su suprotna kršćanskoj antropologiji.

Neki od novih biskupa na audijenciji s Papom (@Vatican Media)

Mladi i žeđ za Bogom

Ostale teme o kojima su novozaređeni biskupi raspravljali s papom Lavom XIV. ticale su se odnosa između različitih tijela opće i partikularne Crkve; procesa imenovanja biskupa koji je predmet proučavanja nekih skupina u sklopu Sinode; brojnih kriza prisutnih u svijetu te potreba da ih zajedno rješavamo; vrijednosti prisutnosti biskupa koji je blizu onima koji pate. Govorilo se i o mladima, posebno u Europi nakon nedavnog Jubileja posvećenog njima, o njihovim pitanjima o zajedništvu i molitvi te njihovoj žeđi za duhovnim životom koju ne mogu utažiti u virtualnom svijetu, pa čak ni u tipičnim iskustvima koja mogu doživjeti u našim župama.

(Vatican News - md)