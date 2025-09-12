Papa Lav XIV. primio u audijenciju premijera Zajednice Dominike Roosevelta Skerrita

Papa je danas prijepodne u Apostolskoj palači primio u audijenciju premijera Zajednice Dominike Roosevelta Skerrita. U Državnom je tajništvu Premijer razgovarao o nekim aktualnim društveno-političkim temama koje se odnose na regiju i na Dominiku, kao što su društveni izazovi i posljedice klimatskih promjena

Papa Lav XIV. je danas, 12. rujna, u Apostolskoj palači u Vatikanu primio u audijenciju premijera Zajednice Dominike Roosevelta Skerrita, koji se potom susreo s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.

Razgovor u Državnom tajništvu

Tijekom srdačnoga razgovora u Državnom tajništvu – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice – izraženo je zadovoljstvo dobrim odnosima između Svete Stolice i Dominike. Sugovornici su se potom osvrnuli na dragocjen prinos koji Crkva daje toj zemlji, posebno na području socijalne skrbi i obrazovanja.

U nastavku razgovora dotaknuli su se nekih aktualnih društveno-političkih tema u regiji i u toj zemlji, poput društvenih izazova i posljedica klimatskih promjena, obnavljajući obostrano zauzimanje u poticanju međusobne suradnje za dobrobit naroda Zajednice Dominike – stoji u priopćenju Tiskovnoga ureda Svete Stolice.

