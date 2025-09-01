Papa Lav XIV.: Živjeti milosrđe pažljivi na cjelovitu dobrobit bližnjega

Pomaganje, prihvaćanje i promicanje su tri ključne riječi koje je Papa uputio onima koji služe najsiromašnijima, primivši u audijenciju članove Djela svetog Franje za siromašne iz Milana. Istaknuo je važnost brige za one koje susrećemo poradi njihova dobra te prevladavanja usamljenosti kroz svjetlost zajedništva

Živjeti milosrđe kroz brigu za cjelovitu dobrobit bližnjega jest velika prilika za moralni, kulturni, pa čak i gospodarski rast cijelog čovječanstva. Tim je riječima papa Lav XIV. danas, 1. rujna, primio u audijenciju članove Djela svetog Franje za siromašne iz Milana te istaknuo važnost djela milosrđa, pozivajući se na encikliku pape Ivana Pavla II. Centesiums Annus, objavljenu 1991. godine povodom stote obljetnice objavljivanja enciklike pape Lava XIII. Rerum Novarum. Sveti Otac je istaknuo tri komplementarna i temeljna aspekta milosrđa, odnosno pomaganje, prihvaćanje i promicanje, upućujući ih članovima zaklade koju su osnovali franjevci kapucini iz Milana, a koja se više od 60 godina bavi služenjem i pomaganjem siromašnima i marginaliziranima, ali i cijelom društvu.

Pomagati i prihvaćati unutar društva

Papa je pružio smjernice onima koji služe drugima ističući da najprije moramo početi s pomaganjem, što znači biti prisutni u potrebama drugih. Zahvalio je Djelu na inicijativama kojima služe više od trideset tisuća ljudi godišnje kroz pučke kuhinje, garderobe, tuševe, liječničke i psihološke usluge, savjetovanje pri zapošljavanju. Nevjerojatan je broj i raznolikost usluga koje ste tijekom godina uspjeli organizirati i pružiti onima koji od vas traže pomoć. Ističem i vaše gostoprimstvo, odnosno stvaranje mjesta za druge u vašem srcu i životu, davanjem vremena, slušanjem, podrškom i molitvom – kazao je rimski biskup te dodao:

Upravo gledanje u oči, rukovanje i naklon, ​​geste toliko drage papi Franji, potiču nas da njegujemo obiteljsko ozračje u našem okruženju i pomažu nam da prevladamo usamljenost vlastitog „ja“ koje kroz svjetlost zajedništva postaje „mi“. Koliko je potrebno širiti tu osjetljivost u našem društvu, gdje izolacija ponekad postaje tragična!

Promicati dostojanstvo u slobodi kao što Bog čini s nama

Petrov nasljednik se osvrnuo također na važnost promicanja dostojanstva pojedinca baš kao što Bog čini sa svakim od nas, pokazujući nam put, pružajući nam svu potrebnu pomoć da njime hodimo, a zatim nas ostavlja slobodnima. Ponovno citirajući encikliku Centesium Annus pape Ivana Pavla II. u kojoj je objasnio da zalaganje za učinkovito povećanje dostojanstva i kreativnosti svakog pojedinca znači darovati mu sposobnost da odgovori na vlastiti poziv, a tako i na Božji poziv koji se u njemu nalazi, papa Lav XIV. je dodao:

Pritom je bitno imati na umu nesebičnost darivanja i poštovanje dostojanstva svake osobe, što znači brinuti se za one koje susrećemo poradi njihova dobra, kako bi mogli rasti do punine svojih sposobnosti i nastaviti svojim putem, bez očekivanja ičega zauzvrat i bez nametanja uvjeta.

Zaklada po franjevačkoj tradiciji

Sveti Otac je također podsjetio na početke zaklade koju je osnovao skromni franjevac časni sluga Božji fra Cecilije Marija Cortinovis, koji je bio osjetljiv na potrebe siromašnih koji su kucali na vrata kapucinskog samostana u Ulici Piave u Milanu u kojemu služio kao vratar. Kad je zamolio Gospodina da mu pomogne osigurati tim prijateljima bolju pomoć, providnost mu je odgovorila dovevši mu jednu velikodušnu osobu, doktora Emilia Grignanija, te je tako započelo Djelo svetog Franje za siromašne. Papa je pritom istaknuo:

Danas se prisjećamo priče o milosrđu koja je nastala iz vjere jednog čovjeka te procvjetala stvarajući veliku zajednicu koja promiče mir i pravednost. Tu priču ne čine dobročinitelji i korisnci, nego braća i sestre koji prepoznaju da su jedni drugima dar Božji, znak njegove prisutnosti i međusobna pomoć na putu prema svetosti.

Ističući kako je njihova stvarnost u skladu s franjevačkom tradicijom, papa Lav XIV. je na kraju podsjetio na riječi sveca iz Asiza: Moramo vratiti plašt siromašnima jer je njihov, a u bolesnima vidjeti slabosti kojima se Isus odjenuo. Potaknuo je predstavnike Djela svetog Franje da štuju Tijelo Kristovo koje je izranjeno, ali koje se istovremeno uvijek iznova iscjeljuje, čiji si udovi međusobno pomažu ujedinjeni s Glavom u istoj ljubavi. Upravo zbog toga vidimo živo tijelo koje iz dana u dan raste prema svojoj punini – zaključio je Sveti Otac.

(Vatican News - ihc; md)