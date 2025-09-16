Armenski katolikos Karekin II. prvi put u audijenciji kod pape Lava XIV.

Papa je danas, 16. rujna, u Castel Gandolfu primio katolikosa svih Armenaca. Patrijarh je pozvao Papu da posjeti Armeniju, te ponovno istaknuo potrebu za mirom. To je četvrti papa s kojim se susreo Karekin II.; od prve audijencije kod Ivana Pavla II., zatim Benedikta XVI., te nekoliko puta kod pape Franje

Bio je to prvi susret s papom Lavom XIV., a četvrti s jednim papom, od njegova izbora prije dvadeset pet godina. Karekina II., katolikosa svih Armenaca, Papa je primio u audijenciju danas, 16. rujna.

Audijencija se održala u Villi Barberini, papinskoj rezidenciji u Castel Gandolfu, gdje se papa Lav XIV. nalazi od sinoć. Susret se održao u bratskoj i srdačnoj atmosferi, tijekom koje se razgovaralo o raznim crkvenim pitanjima. Armenski je patrijarh pritom istaknuo sudbinu Armenaca u Artsahu – napomenuo je u telefonskom razgovoru s armenskom redakcijom Vatikanskoga radija - Vatican Newsa nadbiskup Khajag Barsamian, predstavnik Armenske apostolske Crkve iz Ečmiadzina pri Svetoj Stolici.

Patrijarh je pozvao Papu da posjeti Armeniju – rekao je Barsamian – i obojica su ponovno istaknuli potrebu za mirom, i to mirom temeljenim na pravednosti, kako je rekao Karekin II.

Papa Lav XIV. i Karekin II. u Castel Gandolfu (@Vatican Media)

Susreti s voditeljima Dikasterija i posjet grobu pape Franje

Uz katolikosa bili su prisutni svi članovi delegacije koji su ga pratili tijekom posjeta Rimu. Svi su potom otišli u Vatikan, gdje se patrijarh susreo s kardinalom Kurtom Kochom, prefektom Dikasterija za promicanje jedinstva kršćana, i kardinalom Joséom Tolentinom de Mendonçom, prefektom Dikasterija za kulturu i obrazovanje. U današnjem je programu bio i posjet bazilici svete Marije Velike, gdje je Karekin II. odao počast papi Franji, s kojim je uspostavio odnos dijaloga i prijateljstva, te se pomolio na njegovom grobu. Nakon toga se zadržao pred ikonom Gospe Salus Populi Romani.

Karekin II. na grobu pape Franje u bazilici svete Marije Velike

Izjava potpisana s Ivanom Pavlom II.

Današnji susret u Vatikanu označava stoga prvi susret pape Lava XIV. i Karekina II., čiji prvi posjet Rimu koji je prvi put posjetio Rim 9. i 10. studenog 2000., kada je, tada novoizabrani katolikos svih Armenaca, bio gost svetoga Ivana Pavla II. povodom Jubileja 2000. Tijekom tog posjeta, slijedom izjave koju su 12. svibnja 1970. potpisali sveti Pavao VI. i Njegova Svetost Vasken I., potpisana je Zajednička izjava: korak na putu, koji još uvijek traje, prema ponovnoj uspostavi punoga zajedništva između dviju Crkava.

„Zajedno ispovijedamo svoju vjeru u trojedinoga Boga i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, koji je postao čovjekom radi našega spasenja. Također vjerujemo u jednu, katoličku, apostolsku i svetu Crkvu. Crkva, kao Tijelo Kristovo, doista je jedna i jedinstvena. To je naša zajednička vjera, utemeljena na učenjima apostolā i crkvenih otaca“ – stoji u Izjavi. „Nastavljamo moliti za puno i vidljivo zajedništvo među nama“ – stoji u tekstu u kojemu se potvrđuje „naša zajednička misija, odnosno, poučavanje apostolske vjere i svjedočenje Kristove ljubavi prema svakom ljudskom biću, posebno prema onima koji žive u teškim okolnostima“.

Tijekom tog posjeta, Ivan Pavao II. je Karekinu darovao relikvije svetoga Grgura Prosvjetitelja. Godinu dana poslije poljski je papa posjetio Armeniju, od 25. do 27. rujna 2001., povodom 1700. obljetnice proglašenja kršćanstva državnom religijom. Ivan Pavao II. bio je prvi papa koji je posjetio Armeniju. Relikvije svetoga Grgura darovane su i cilicijskom katolikosu, Aramu I., te tadašnjem armenskom katoličkom patrijarhu, Njegovom Blaženstvu Nersesu Bedrosu XIX. Tarmouniju.

Razmjena darova (@Vatican Media)

Susreti s papom Benediktom XVI. i papom Franjom

Katolikos Karekin II. ponovno je bio u Vatikanu od 6. do 9. svibnja 2008., na poziv Benedikta XVI., kako bi sudjelovao u ekumenskom slavlju kojim je predsjedavao Papa. Potom je ponovno došao 12. travnja 2015., kada je vladao papa Franjo koji je pozvao poglavara Armenske Crkve iz Ečmidazina da bude uz njega tijekom mise slavljene u bazilici svetoga Petra u spomen na armenske mučenike iz 1915. godine. Tijekom tog slavlja papa Franjo je proglasio svetoga Grgura iz Nareka naučiteljem opće Crkve. Bio je to vrlo značajan trenutak za cijelu Armensku Crkvu.

Slijedeći primjer pape Wojtyłe, i papa Bergoglio je pohodio Armeniju od 24. do 26. lipnja 2016. godine. Argentinski je papa odao počast "prvoj kršćanskoj zemlji“ – kako je glasio moto njegova apostolskog putovanja – 2018. godine, kada je u Vatikanskim vrtovima otkrio kip svetoga Grgura iz Nareka. Karekin II. bio je prisutan toga dana, zajedno s tadašnjim predsjednikom Republike Armenije Serzhom Sargsyanom.

Iste godine u listopadu, Karekin II. ponovno je posjetio papu Franju i susreo se s brojnim predstavnicima Rimske kurije. Još je jedan sastanak održan u rujnu 2020., a tom je prilikom katolikos Papi predstavio stanje nakon vojnih operacija u Artsahu. Pritom je istaknuo važnost papinih poziva za prekid sukoba i ponovno uspostavljanje mira.

(Vatican News - sc; aa)