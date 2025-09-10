Papa Lav XIV.: Molimo za djecu diljem svijeta pogođenu ratovima

Papa je nakon kateheze na današnjoj općoj audijenciji tijekom pozdrava na poljskom i arapskom jeziku uputio dvije poruke mira. Prva je posvećena djeci koja pate zbog sukoba diljem svijeta, posebno u Ukrajini i Gazi, a druga hodočasnicima iz Svete zemlje koja je razorena nasiljem. Sveti Otac je pozvao da vapaj boli pretvorimo u molitvu Bogu

Sjetite se u svojim molitvama i humanitarnim projektima djece u Ukrajini, Gazi i u drugim dijelovima svijeta pogođenima ratom.

Taj poziv je papa Lav XIV. uputio danas, 10. rujna, na kraju opće audijencije tijekom pozdrava na poljskom jeziku hodočasnicima okupljenima na kišovitom Trgu svetog Petra. Papa se time spomenuo Nacionalnog dana poljske djece žrtava rata kojim se danas simbolično obilježava sjećanje na njihovu patnju i njihov doprinos obnovi Poljske nakon Drugog svjetskog rata.

Molitve i pomoć za najmanje

Sveti Otac je tako potaknuo da ne zaboravimo djecu u Ukrajini koja su pogođena ratom od veljače 2022. godine, te djecu u Gazi koja već gotovo dvije godine pate u sukobu s Izraelom, ali i djecu u svim drugim dijelovima svijeta razorenima nasiljem.

Povjeravam vas i djecu koja danas pate pod zaštitu Majke Marije, Kraljice mira, i od srca vas blagoslivljam.

Papa je na današnjoj općoj audijenciji razmišljao o Isusovoj smrti na križu (@Vatican Media)

Bolni vapaj Svete Zemlje

Pozdravljajući vjernike na arapskom jeziku, rimski biskup se obratio osobito hodočasnicima koji su došli iz Svete Zemlje razorene ratom koji je započeo u listopadu 2023. godine. Osvrnuvši se na današnju katehezu koju je održao na audijenciji, a u kojoj je razmišljao o Isusovoj smrti na križu iz evanđeoskog odlomka po Marku, istaknuo je da njegova smrt nije bila tiha, nego predana Bogu glasnim vapajem. Tako je Papa pozvao vjernike iz Isusove zemlje da svoj vapaj u vremenu kušnje i nevolje pretvore u molitvu punu pouzdanja.

Bog uvijek sluša svoju djecu i odgovara u trenutku kada smatra da je najbolje za nas.

Na kraju je Petrov nasljednik svima prisutnima udijelio svoj blagoslov i pomolio se Bogu da nas zaštiti od svakog zla.

(Vatican News - md)