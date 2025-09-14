Papin 70. rođendan: Zahvaljujem Bogu na svojim roditeljima i onima koji me se sjete u molitvama
Papa Lav XIV., rođen na današnji dan 1955. godine u Chicagu, Illinois (SAD), je danas, 14. rujna, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja zahvalio svima koji su ga se sjetili u molitvama povodom njegova rođendana. S osmijehom je pozdravio 30 tisuća vjernika iz cijeloga svijeta okupljenih na Trgu svetog Petra koji su mnogobrojnim transparentima Svetom Ocu uputili rođendanske čestitke i poruke pune dobrih želja na različitim jezicima. Bile su prisutne i neke glazbene skupine koje su svojom glazbom odale počast Papi.
Najdraži moji, čini se da znate: danas navršavam 70 godina. Zahvaljujem Gospodinu, svojim roditeljima i onima koji su me se sjetili u molitvama.
Šezdeseta obljetnica Biskupske sinode
Rimski biskup se spomenuo 60. obljetnice osnivanja Biskupske sinode na inicijativu pape Pavla VI., a koja se obilježava sutra, 15. rujna. Sveti Otac je izrazio nadu da će ta obljetnica potaknuti obnovljeno zalaganje za jedinstvo, sinodalnost i poslanje Crkve.
Sutra se obilježava šezdeseta obljetnica ustanovljenja Biskupske sinode, proročke intuicije svetog pape Pavla VI., kako bi biskupi mogli ostvarivati još veće i bolje zajedništvo s Petrovim nasljednikom.
(Vatican News - dp; md)