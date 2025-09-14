Papin 70. rođendan: Zahvaljujem Bogu na svojim roditeljima i onima koji me se sjete u molitvama

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, Papa je zahvalio svima koji su mu iskazali najljepše želje za njegov rođendan. Vjernici iz cijelog svijeta okupljeni na Trgu svetoga Petra izrazili su mnogim transparentima čestitke na svim jezicima

Papa Lav XIV., rođen na današnji dan 1955. godine u Chicagu, Illinois (SAD), je danas, 14. rujna, nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja zahvalio svima koji su ga se sjetili u molitvama povodom njegova rođendana. S osmijehom je pozdravio 30 tisuća vjernika iz cijeloga svijeta okupljenih na Trgu svetog Petra koji su mnogobrojnim transparentima Svetom Ocu uputili rođendanske čestitke i poruke pune dobrih želja na različitim jezicima. Bile su prisutne i neke glazbene skupine koje su svojom glazbom odale počast Papi.

Najdraži moji, čini se da znate: danas navršavam 70 godina. Zahvaljujem Gospodinu, svojim roditeljima i onima koji su me se sjetili u molitvama.

Jedan od transparenata s rođendanskom četitkom za Papu (@VATICAN MEDIA)

Šezdeseta obljetnica Biskupske sinode

Rimski biskup se spomenuo 60. obljetnice osnivanja Biskupske sinode na inicijativu pape Pavla VI., a koja se obilježava sutra, 15. rujna. Sveti Otac je izrazio nadu da će ta obljetnica potaknuti obnovljeno zalaganje za jedinstvo, sinodalnost i poslanje Crkve.

Sutra se obilježava šezdeseta obljetnica ustanovljenja Biskupske sinode, proročke intuicije svetog pape Pavla VI., kako bi biskupi mogli ostvarivati ​​još veće i bolje zajedništvo s Petrovim nasljednikom.

