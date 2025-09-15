Papa: Mučenici su simboli razoružane nade i kvasac pomirenog čovječanstva

Progon kršćana je sve veći u nekim dijelovima svijeta – istaknuo je papa Lav XIV. na komemoraciji za nove mučenike i svjedoke vjere u bazilici sv. Pavla izvan zidina. Papa se prisjetio onih koji svjedoče vjeru bez upotrebe oružja sile i nasilja, nego prihvaćajući slabu i krotku snagu evanđelja. Na kraju komemoracije proslavljen je Papin 70. rođendan kratkom zdravicom, pjesmom i rezanjem torte

Postoje priče, lica i životni putevi obilježeni krvlju, ali koji ne završavaju nasilnom i nepravednom smrću. To su svjedoci razoružanog i krotkog otpora koji opstaje i raste čak i ako su mučenici u očima svijeta poraženi. Knjiga Mudrosti ih definira u istini jer „nada im je puna besmrtnosti“. O tome je papa Lav XIV. razmišljao jučer, 14. rujna, na blagdan Uzvišenja Svetoga Križa na komemoraciji za nove mučenike i svjedoke vjere 21. stoljeća, koja se održala u bazilici svetog Pavla izvan zidina, a kojoj su prisustvovali i predstavnici drugih kršćanskih Crkava i zajednica.

Slaba i krotka snaga evanđelja

U bazilici u kojoj se okupilo otprilike 4 tisuće vjernika, Sveti Otac je istaknuo da se nada puna besmrtnosti isprepliće s jubilejskom nadom te postaje proročanstvo i razoružana nada. Pritom je rekao:

Njihovo mučeništvo nastavlja širiti evanđelje u svijetu obilježenom mržnjom, nasiljem i ratom; to je nada puna besmrtnosti, jer, iako su ubijeni u tijelu, nitko ne može ušutkati njihov glas niti izbrisati ljubav koju su dali; to je nada puna besmrtnosti, jer njihovo svjedočanstvo ostaje kao proročanstvo pobjede dobra nad zlom. Da, njihova je nada razoružana. Svjedočili su svoju vjeru bez upotrebe oružja sile i nasilja, nego prihvaćajući slabu i krotku snagu evanđelja.

Ljubav jača od smrti

Misleći na one koji su izgubili živote zbog svoje vjernosti Kristu tijekom proteklih 25 godina, Petrov nasljednik je citirao svetog Oscara Arnulfa Romera, nadbiskupa u San Salvadoru, ubijenog 1980. godine dok je slavio misu. Podsjetio je na njegovo pouzdanje u Boga koji osjeća boli mučenih i ubijenih. To je živi Bog koji djeluje, radi i vodi našu povijest i u kojega se možemo pouzdati i nadati. Papa je u homiliji istaknuo da su ti hrabri sluge evanđelja i mučenici vjere jasno pokazali da je ljubav jača od smrti, kako je sveti Ivan Pavao II. već naznačio u Jubileju 2000. godine.

S pogledom uprtim u križ

Mučenici su braća i sestre s pogledom uprtim u raspelo - nastavio je dalje rimski biskup. Na križu nam je Isus otkrio pravo Božje lice, njegovo beskrajno suosjećanje prema čovječanstvu; preuzeo je na sebe mržnju i nasilje svijeta, kako bi dijelio sudbinu svih onih koji su poniženi i potlačeni. Danas to ugnjetavanje i dalje postoji u teškim situacijama i neprijateljskim kontekstima, a upravo tamo muškarci i žene nastavljaju nositi isti križ. Pritom je istaknuo:

To su žene i muškarci, redovnici i redovnice, laici i svećenici, koji svojim životima plaćaju svoju vjernost evanđelju, svoje zalaganje za pravednost, svoju borbu za vjersku slobodu tamo gdje se ona još uvijek krši i svoju solidarnost s najsiromašnijima.

Papa Lav XIV. pred križem (@Vatican Media)

Sestra Dorothy: Biblija, oružje ljubavi

Papa Lav XIV. se potom spomenuo nekoliko muškaraca i žena koji su mučenici naših dana. Prva je sestra Dorothy Stang, američka redovnica iz kongregacije Gospe od Namura, ubijena 2005. u Anapuu u Brazilu. Papa je podsjetio na njezinu snagu u naviještanju evanđelja među bezemljašima u Amazoniji.

Onima koji su je htjeli ubiti i tražili od nje oružje, ona bi pokazala Bibliju i odgovorila: „Evo mog jedinog oružja.“

Otac Ganni: pravi kršćanin

Sveti Otac se također prisjetio oca Ragheeda Gannija, kaldejskog svećenika iz Iraka, koji je odbio boriti se kako bi posvjedočio kako se ponaša pravi kršćanin. Teroristi takozvane Islamske države, koji su mu najprije mjesecima prijetili, ubili su ga nakon mise koju je slavio 3. lipnja 2007. godine, a s njime su život izgubila i tri mlada đakona.

Brat Tofi: čovjek mira poput mnogih kršćana koji su i danas progonjeni

U ekumenizmu krvi koji ujedinjuje kršćane različitih denominacija jer – kako je istaknuo Papa - jedinstvo dolazi od Gospodinova Križa, spomenuo je i primjer brata Francisa Tofija, anglikanca i člana Melanezijskog bratstva, koji je dao svoj život za mir na Salomonskim otocima. Bio je krotak čovjek koji se zalagao za proces razoružanja i pomirenja između frakcija koje su izazvale građanski rat na otoku Guadalcanal, a ubijen je zajedno sa šestoricom druge braće 24. travnja 2003. godine.

Postoji još mnogo takvih primjera jer nažalost, unatoč kraju velikih diktatura dvadesetog stoljeća, progon kršćana i dalje traje, a u nekim je dijelovima svijeta još i veći.

Bolji svijet

Na kraju se rimski biskup prisjetio djeteta Abisha Masiha, ubijenog u napadu na katoličku crkvu u Yohannabadu 15. ožujka 2015. u Pakistanu, koji je u svoju bilježnicu zapisao: „Učiniti svijet boljim mjestom“. Abish je imao deset godina kada je umro od rana zadobivenih u napadu na crkvu, u kojem je poginulo 15 drugih ljudi. Pohađao je škole mira zajednice Sant'Egidio, a njegova se bilježnica čuva u bazilici svetog Bartolomeja u Rimu, svetištu novih mučenika 20. i 21. stoljeća.

Neka nas želja tog djeteta potakne da hrabro svjedočimo svoju vjeru kako bismo zajedno bili kvasac pomirenog i bratskog čovječanstva.

Sjećanje

Petrov nasljednik je također istaknuo da novi mučenici svih kršćanskih tradicija neće nikada biti zaboravljeni te ponovio zalaganje Katoličke Crkve u očuvanju sjećanja na njih. Tu zadaću vrši Komisija za nove mučenike koja je dio Dikasterija za kauze svetaca u suradnji s Dikasterijem za promicanje jedinstva kršćana. Tijekom komemoracije Papa se spomenuo još brojnih mučenika naših dana te istaknuo:

U spomen na njihove priče upalili smo nekoliko svijeća te ih postavili podno križa jer svjetlo vjere nikada ne umire, kao što nikada ne umire ni Kristova ljubav prema onima koji ga nasljeduju.

Svijeće upaljene u spomen na nove mučenike (@Vatican Media)

Proslava Papina rođendana

Na kraju komemoracije za mučenike i svjedoke vjere 21. stoljeća u bazilici sv. Pavla izvan zidina, papa Lav XIV. je pozdravio predstavnike drugih Crkava i kršćanskih zajednica, kardinale i druge uzvanike – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice. Sveti Otac je izrazio radost zbog podudarnosti proslave njegova 70. rođendana s blagdanom Uzvišenja Svetoga Križa ističući da je od početka svog poziva uvijek govorio 'ne moja volja, nego tvoja, Gospodine', ali i podudarnost sa slavljem ekumenskog karaktera pozivajući sve da zajedno nastave biti svjedoci jedinstva, ljubavi i nade. Uslijedile su kratka zdravica, rezanje torte i rođendanska pjesma za Papu.

Proslava Papina 70. rođendana (@Vatican Media)

(Vatican News - bc; md)