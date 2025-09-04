Papa Lav XIV. izrazio tugu zbog nesreće uzrokovane padom uspinjače u Lisabonu

U brzojavu koji je potpisao državni tajnik kardinal Parolin, Papa moli za žrtve i izražava duhovnu blizinu svima koji su jučer pogođeni nesrećom u kojoj je zbog pada uspinjače Elevador da Glória poginulo 17 ljudi, a 23 je ozlijeđeno. Prema riječima vatrogasaca uzrok nesreće mogao bi biti puknuće sajle. Sutra je u Portugalu proglašen dan nacionalne žalosti

Papa Lav XIV. je danas, 4. rujna, u brzojavu koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, a upućen patrijarhu Lisabona, nadbiskupu Ruiju Manuelu Sousi Valériu S.M.M., izrazio iskrenu sućut i duhovnu blizinu svim tugujućim obiteljima zbog jučerašnje nesreće uzrokovane padom poznate uspinjače. Sveti Otac u brzojavu moli za potpuni oporavak ozlijeđenih i zaziva snagu kršćanske nade za sve koji su pogođeni nesrećom, prisjećajući se sa zahvalnošću i onih koji su sudjelovali u akcijama spašavanja.

Nesreća se dogodila jučer poslijepodne, 3. rujna, a u njoj je uspinjača Elevador da Glória iskočila iz tračnica te zbog naknadnog pada uzrokovala 17 smrtnih slučajeva, dok su 23 osobe ozlijeđene, a većinom se radi o turistima. Za sutra je u Portugalu proglašen dan nacionalne žalosti.

Uzrok nesreće

Uspinjača Elevador da Glória jedna je od tri uspinjače u portugalskoj prijestolnici, a ujedno je i nacionalni spomenik. Otvorena je 1885. godine, a sastoji se od dva vagona te povezuje donji i gornji dio grada. Može prevesti do 45 ljudi, a u prosjeku je koristi otprilike tri milijuna ljudi godišnje. Vatrogasna služba je nakon početne istrage o nesreći izvijestila da je najvjerojatnije došlo do puknuća sajle, što je uzrokovalo iskakanje iz tračnica, pad jednog od dva dizala i sudar s zgradom u blizini trga Praça dos Restauradores. Međutim, prema riječima tehničara, nesreću je mogao uzrokovati i kvar kočnica, dok portugalska javna tvrtka koja upravlja uspinjačom uvjerava da je protokol njezina održavanja bio strogo poštivan.

(Vatican News - pp; md)