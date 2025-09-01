Papina bol zbog potresa u Afganistanu s više od 800 mrtvih

Papa Lav XIV. je poslao brzojav koji je potpisao kardinal Parolin u znak solidarnosti s jednom od najgorih prirodnih katastrofa u povijesti zemlje. Pogođene su istočne regije Kunar i Nangarhar s gotovo tri tisuće ozlijeđenih. Djelovanje hitnih službi je oslabljeno zbog nedostatka financijskih sredstava. Talibani traže pomoć od međunarodne zajednice

Papa Lav XIV. je danas, 1. rujna, poslao brzojav koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, nakon snažnog potresa koji je sinoć pogodio istočni Afganistan u kojem je prema trenutnim procjenama više od 2 800 ozlijeđenih i 800 mrtvih. Papa je u brzojavu izrazio svoju blizinu i molitvu za sve pogođene tom tragedijom, povjeravajući ih providnosti Svemogućega Boga. Također, izrazio je iskrenu solidarnost osobito s onima koji tuguju zbog gubitka svojih voljenih te s osobljem hitnih službi i civilnim vlastima koje sudjeluju u akcijama spašavanja. Na kraju je uputio molitvu za utjehu i snagu narodu u Afganistanu u ovom teškom trenutku.

Jučerašnji potres, treći od kad su se talibani vratili na vlast 2021. godine, jedna je od najgorih katastrofa koja se dogodila u zemlji koja se već suočava s nekoliko humanitarnih kriza. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Sharafat Zaman uputio je međunarodnoj zajednici apel za pomoć u rješavanju katastrofe uzrokovane potresom.

Djelovanje hitnih službi je oslabljeno zbog nedostatka financijskih sredstava i ostalih osnovnih resursa, dok međunarodne humanitarne agencije osuđuju zanemarenu krizu u Afganistanu, gdje više od polovice stanovništva treba hitnu pomoć.

(Vatican News - md)