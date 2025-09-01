Papina bol zbog potresa u Afganistanu s više od 800 mrtvih
Papa Lav XIV. je danas, 1. rujna, poslao brzojav koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, nakon snažnog potresa koji je sinoć pogodio istočni Afganistan u kojem je prema trenutnim procjenama više od 2 800 ozlijeđenih i 800 mrtvih. Papa je u brzojavu izrazio svoju blizinu i molitvu za sve pogođene tom tragedijom, povjeravajući ih providnosti Svemogućega Boga. Također, izrazio je iskrenu solidarnost osobito s onima koji tuguju zbog gubitka svojih voljenih te s osobljem hitnih službi i civilnim vlastima koje sudjeluju u akcijama spašavanja. Na kraju je uputio molitvu za utjehu i snagu narodu u Afganistanu u ovom teškom trenutku.
Jučerašnji potres, treći od kad su se talibani vratili na vlast 2021. godine, jedna je od najgorih katastrofa koja se dogodila u zemlji koja se već suočava s nekoliko humanitarnih kriza. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Sharafat Zaman uputio je međunarodnoj zajednici apel za pomoć u rješavanju katastrofe uzrokovane potresom.
Djelovanje hitnih službi je oslabljeno zbog nedostatka financijskih sredstava i ostalih osnovnih resursa, dok međunarodne humanitarne agencije osuđuju zanemarenu krizu u Afganistanu, gdje više od polovice stanovništva treba hitnu pomoć.
(Vatican News - md)