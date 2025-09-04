Papa primio izraelskog predsjednika Herzoga: Potreban je hitan prekid vatre u Gazi i ulazak humanitarne pomoći
Papa Lav XIV. je danas, 4. rujna, primio u audijenciju izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga. Glavne teme razgovora bile su stvaranje stabilne budućnosti u regiji koja je prošla kroz dugu povijest sukoba, koji su još i danas brojni. Istaknuli su da se taj cilj, osobito s obzirom na tragičnu situaciju u Gazi, može postići brzim nastavkom pregovora između uključenih strana, uz spremnost i hrabre odluke te podršku međunarodne zajednice. Cilj je osloboditi sve taoce, hitno postići trajni prekid vatre, olakšati siguran ulazak humanitarne pomoći u najpogođenija područja i osigurati puno poštivanje humanitarnog prava, kao i legitimnih težnji oba naroda.
Jedini izlaz iz rata
Predsjednik Herzog se zatim u Državnom tajništvu sastao s kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom R. Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. U priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice stoji da su se osvrnuli na političku i društvenu situaciju na Bliskom istoku, a razmišljajući o tome kako jamčiti budućnost palestinskom narodu te mir i stabilnost u regiji, Sveta Stolica je ponovila da je pronalaženje rješenje između Izraela i Palestine jedini izlaz iz rata.
Odnosi Svete Stolice i Izraela
U priopćenju također stoji da su se osvrnuli na događaje na Zapadnoj obali i na važno pitanje grada Jeruzalema. Istaknuli su i povijesni značaj odnosa između Svete Stolice i Izraela osvrćući se na određena pitanja u vezi s odnosima između državnih vlasti i lokalne Crkve, s posebnom pažnjom na važnost kršćanskih zajednica i njihovo zalaganje ondje i diljem Bliskog istoka u korist ljudskoga i društvenoga razvoja, osobito na području obrazovanja, promicanja društvene povezanosti i stabilnosti regije.
(Vatican News - ac; md)