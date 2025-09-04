Papa primio izraelskog predsjednika Herzoga: Potreban je hitan prekid vatre u Gazi i ulazak humanitarne pomoći

Papa je primivši u audijenciju izraelskog predsjednika razgovarao o situaciji na Bliskom istoku, a osobito o tragediji u Pojasu Gaze. Sveti Otac je izrazio nadu za oslobađanje svih talaca, a Sveta Stolica ponovila da je pronalaženje rješenja između dviju država jedini izlaz iz rata

Papa Lav XIV. je danas, 4. rujna, primio u audijenciju izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga. Glavne teme razgovora bile su stvaranje stabilne budućnosti u regiji koja je prošla kroz dugu povijest sukoba, koji su još i danas brojni. Istaknuli su da se taj cilj, osobito s obzirom na tragičnu situaciju u Gazi, može postići brzim nastavkom pregovora između uključenih strana, uz spremnost i hrabre odluke te podršku međunarodne zajednice. Cilj je osloboditi sve taoce, hitno postići trajni prekid vatre, olakšati siguran ulazak humanitarne pomoći u najpogođenija područja i osigurati puno poštivanje humanitarnog prava, kao i legitimnih težnji oba naroda.

Jedini izlaz iz rata

Predsjednik Herzog se zatim u Državnom tajništvu sastao s kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom R. Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. U priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice stoji da su se osvrnuli na političku i društvenu situaciju na Bliskom istoku, a razmišljajući o tome kako jamčiti budućnost palestinskom narodu te mir i stabilnost u regiji, Sveta Stolica je ponovila da je pronalaženje rješenje između Izraela i Palestine jedini izlaz iz rata.

Sastanak predsjednika Herzoga s kardinalom Parolinom u Državnom tajništvu (@Vatican Media)

Odnosi Svete Stolice i Izraela

U priopćenju također stoji da su se osvrnuli na događaje na Zapadnoj obali i na važno pitanje grada Jeruzalema. Istaknuli su i povijesni značaj odnosa između Svete Stolice i Izraela osvrćući se na određena pitanja u vezi s odnosima između državnih vlasti i lokalne Crkve, s posebnom pažnjom na važnost kršćanskih zajednica i njihovo zalaganje ondje i diljem Bliskog istoka u korist ljudskoga i društvenoga razvoja, osobito na području obrazovanja, promicanja društvene povezanosti i stabilnosti regije.

(Vatican News - ac; md)