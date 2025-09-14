Papa: Bog nas je spasio prigrlivši križ i objavivši se kao naš učitelj i prijatelj
Da bi otkupio čovječanstvo, Bog je postao čovjekom i umro na križu.
Tim je riječima papa Lav XIV. objasnio značenje današnjeg blagdana Uzvišenja Svetoga Križa u podnevnom nagovoru koji je predvodio danas, 14. rujna, prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja.
Isusov razgovor s Nikodemom
Na današnji dan je prema predaji sveta Helena pronašla drvo Križa u Jeruzalemu u 4. stoljeću, a današnji liturgijski blagdan također obilježava povratak relikvije Križa u Sveti Grad na zahtjev cara Heraklija. Sveti Otac se zatim osvrnuo na današnji evanđeoski odlomak u kojem je protagonist Nikodem, jedan od židovskih vođa, pravedan i otvorena uma, koji noću susreće Isusa i čezne za svjetlom i vodstvom. Traži Boga i traži pomoć od Učitelja iz Nazareta jer u njemu prepoznaje proroka. Gospodin ga prihvaća, sluša i na kraju mu otkriva da Sin Čovječji mora biti podignut da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni – istaknuo je rimski biskup.
Krist nas je spasio po križu
Razgovarajući s Nikodemom, Isus je podsjetio na starozavjetnu priču o Izraelcima u pustinji koje su napale otrovne zmije, a koji su ozdravljali ako bi pogledali u mjedenu zmiju koju je Mojsije, poslušan Božjoj zapovijedi, napravio i postavio na stup. Rekao je zatim da je Bog tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni – napomenuo je Papa te dodao:
Bog nas je spasio otkrivajući nam se, darujući nam se kao suputnik, učitelj, liječnik, prijatelj, a za nas je postao čak i Kruh koji se lomi u euharistiji. Da bi izvršio to djelo spasenja, upotrijebio je jedan od najokrutnijih sredstava smrti koje je čovjek ikada izumio: križ.
Božja ljubav je veća od grijeha ljudi
Slaviti uzvišenje križa znači spomenuti se neizmjerne ljubavi kojom je Bog prigrlio križ za naše spasenje pretvorivši ga iz sredstva smrti u oruđe života, poučivši nas da nas ništa ne može odvojiti od njega i da je njegova ljubav veća od samih naših grijeha. Stoga je na kraju papa Lav XIV. pozvao da po Marijinom zagovoru molimo da se Kristova spasiteljska ljubav učvrsti i raste u nama kako bismo se znali darivati jedni drugima, kao što se on cijeli predao za sve nas.
(Vatican News - tc; md)