Papa: Bog nas je spasio prigrlivši križ i objavivši se kao naš učitelj i prijatelj

Papa se u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja osvrnuo na značenje blagdana Uzvišenja Svetoga Križa te istaknuo da je Isus postao naš suputnik i liječnik da nas otkupi te se za nas učinio Kruhom koji se lomi u euharistiji. Istaknuo je da je njegova ljubav veća od samih naših grijeha. Trg svetog Petra bio je prepun vjernika koji su Svetom Ocu izrazili najbolje želje povodom 70. rođendana

Da bi otkupio čovječanstvo, Bog je postao čovjekom i umro na križu.

Tim je riječima papa Lav XIV. objasnio značenje današnjeg blagdana Uzvišenja Svetoga Križa u podnevnom nagovoru koji je predvodio danas, 14. rujna, prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja.

Isusov razgovor s Nikodemom

Na današnji dan je prema predaji sveta Helena pronašla drvo Križa u Jeruzalemu u 4. stoljeću, a današnji liturgijski blagdan također obilježava povratak relikvije Križa u Sveti Grad na zahtjev cara Heraklija. Sveti Otac se zatim osvrnuo na današnji evanđeoski odlomak u kojem je protagonist Nikodem, jedan od židovskih vođa, pravedan i otvorena uma, koji noću susreće Isusa i čezne za svjetlom i vodstvom. Traži Boga i traži pomoć od Učitelja iz Nazareta jer u njemu prepoznaje proroka. Gospodin ga prihvaća, sluša i na kraju mu otkriva da Sin Čovječji mora biti podignut da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni – istaknuo je rimski biskup.

Vjernici okupljeni na trgu sv. Petra (@VATICAN MEDIA)

Krist nas je spasio po križu

Razgovarajući s Nikodemom, Isus je podsjetio na starozavjetnu priču o Izraelcima u pustinji koje su napale otrovne zmije, a koji su ozdravljali ako bi pogledali u mjedenu zmiju koju je Mojsije, poslušan Božjoj zapovijedi, napravio i postavio na stup. Rekao je zatim da je Bog tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni – napomenuo je Papa te dodao:

Bog nas je spasio otkrivajući nam se, darujući nam se kao suputnik, učitelj, liječnik, prijatelj, a za nas je postao čak i Kruh koji se lomi u euharistiji. Da bi izvršio to djelo spasenja, upotrijebio je jedan od najokrutnijih sredstava smrti koje je čovjek ikada izumio: križ.

Skupina vjernika izražava čestitke za Papin 70. rođendan (@VATICAN MEDIA)

Božja ljubav je veća od grijeha ljudi

Slaviti uzvišenje križa znači spomenuti se neizmjerne ljubavi kojom je Bog prigrlio križ za naše spasenje pretvorivši ga iz sredstva smrti u oruđe života, poučivši nas da nas ništa ne može odvojiti od njega i da je njegova ljubav veća od samih naših grijeha. Stoga je na kraju papa Lav XIV. pozvao da po Marijinom zagovoru molimo da se Kristova spasiteljska ljubav učvrsti i raste u nama kako bismo se znali darivati jedni drugima, kao što se on cijeli predao za sve nas.

(Vatican News - tc; md)