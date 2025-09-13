Traži

"Leo from Chicago", dokumentarni film vatikanskih medija o američkim korijenima pape Lava XIV.

Putovanje u Sjedinjene Američke Države, zemlju u kojoj se rodio Papa augustinac, kako bi se kroz glasove, slike i svjedočanstva, počevši od svjedočanstava dvojice braće Louisa i Johna, upoznao život i lik čovjeka koji od 8. svibnja 2025. vodi opću Crkvu. Uskoro će biti objavljen na kanalima vatikanskih medija

Djetinjstvo, obiteljske veze, prijateljstva, studij, obrazovanje, zvanje, prvi koraci u posvećenom životu, društveno zauzimanje, zanimanje za sport i gastronomski ukusi; dokumentarni film „Leo from Chicago“ (Leo iz Chicaga) daje detaljan i, u određenom smislu, neviđen portret pape Lava Četrnaestoga. U produkciji Glavnoga uredništva Dikasterija za komunikaciju, u suradnji s Nadbiskupijom Chicago i katoličkim društvom Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE), film prati povijest, sve do njegovih korijena, sadašnjega Pape u njegovoj domovini, Sjedinjenim Američkim Državama.

Tijekom putovanja, novinari Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio i Felipe Herrera-Espaliat, prošli su kroz čikaške četvrti, počevši od obiteljske kuće u predgrađu Doltona, s uspomenama i pričama braće Louisa Martina i Johna. Posjetili su nakon toga urede, škole i župe koje vode augustinci; zatim Katoličku teološku uniju; te mjesta koja je posjećivao tadašnji otac Robert Francis Prevost, poput restorana Aurelio's Pizza i Rate Field, stadion bejzbolske momčadi White Soxa. Plan putovanja obuhvatio je i Sveučilište Villanova, nekoliko kilometara udaljeno od Philadelphije, te Port Charlotte na Floridi, gdje živi njegov stariji brat.

Robert Francis Prevost kao dijete, student, mladi svećenik
Robert Francis Prevost kao dijete, student, mladi svećenik

Oko 30 svjedoka povezanih s aktualnim Papom, kroz priče, anegdote, fotografije i snimke, pomagalo je tijekom pripreme dokumentarca da novinari dublje proniknu u lik čovjeka koji je od 8. svibnja pozvan voditi univerzalnu Crkvu. Čovjeka koji je već kao dijete pokazivao sklonost prema redovničkom životu, igrajući se da slavi misu i recitirajući molitve na latinskom; koji je u vrlo mladoj dobi prihvatio proces razlučivanja kako bi ušao u Red svetog Augustina; koji je pohađao matematičke i teološke studije, uspostavljajući istinske veze sa svojim kolegama s godine, uključivši se i u pro-life inicijative. Čovjeka koji je napustio domovinu i otišao u Peru i koji je mirnim i odlučnim vodstvom vodio jedan od najraširenijih vjerskih redova na svijetu. Čovjeka koji je slušao glazbu '60-ih i '70-ih godina, koji je volio voziti, koji je gledao televiziju i pratio bejzbol.

Leo from Chicago pojavljuje se nakon dokumentarnoga filma León de Perú, predstavljenoga u lipnju, o godinama misije pape Prevosta u toj južnoameričkoj zemlji, a uskoro će biti objavljen na kanalima vatikanskih medija.

(Vatican News - aa)

