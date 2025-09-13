"Leo from Chicago", dokumentarni film vatikanskih medija o američkim korijenima pape Lava XIV.

Putovanje u Sjedinjene Američke Države, zemlju u kojoj se rodio Papa augustinac, kako bi se kroz glasove, slike i svjedočanstva, počevši od svjedočanstava dvojice braće Louisa i Johna, upoznao život i lik čovjeka koji od 8. svibnja 2025. vodi opću Crkvu. Uskoro će biti objavljen na kanalima vatikanskih medija

Djetinjstvo, obiteljske veze, prijateljstva, studij, obrazovanje, zvanje, prvi koraci u posvećenom životu, društveno zauzimanje, zanimanje za sport i gastronomski ukusi; dokumentarni film „Leo from Chicago“ (Leo iz Chicaga) daje detaljan i, u određenom smislu, neviđen portret pape Lava Četrnaestoga. U produkciji Glavnoga uredništva Dikasterija za komunikaciju, u suradnji s Nadbiskupijom Chicago i katoličkim društvom Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE), film prati povijest, sve do njegovih korijena, sadašnjega Pape u njegovoj domovini, Sjedinjenim Američkim Državama.

Tijekom putovanja, novinari Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio i Felipe Herrera-Espaliat, prošli su kroz čikaške četvrti, počevši od obiteljske kuće u predgrađu Doltona, s uspomenama i pričama braće Louisa Martina i Johna. Posjetili su nakon toga urede, škole i župe koje vode augustinci; zatim Katoličku teološku uniju; te mjesta koja je posjećivao tadašnji otac Robert Francis Prevost, poput restorana Aurelio's Pizza i Rate Field, stadion bejzbolske momčadi White Soxa. Plan putovanja obuhvatio je i Sveučilište Villanova, nekoliko kilometara udaljeno od Philadelphije, te Port Charlotte na Floridi, gdje živi njegov stariji brat.

Robert Francis Prevost kao dijete, student, mladi svećenik

Oko 30 svjedoka povezanih s aktualnim Papom, kroz priče, anegdote, fotografije i snimke, pomagalo je tijekom pripreme dokumentarca da novinari dublje proniknu u lik čovjeka koji je od 8. svibnja pozvan voditi univerzalnu Crkvu. Čovjeka koji je već kao dijete pokazivao sklonost prema redovničkom životu, igrajući se da slavi misu i recitirajući molitve na latinskom; koji je u vrlo mladoj dobi prihvatio proces razlučivanja kako bi ušao u Red svetog Augustina; koji je pohađao matematičke i teološke studije, uspostavljajući istinske veze sa svojim kolegama s godine, uključivši se i u pro-life inicijative. Čovjeka koji je napustio domovinu i otišao u Peru i koji je mirnim i odlučnim vodstvom vodio jedan od najraširenijih vjerskih redova na svijetu. Čovjeka koji je slušao glazbu '60-ih i '70-ih godina, koji je volio voziti, koji je gledao televiziju i pratio bejzbol.

Leo from Chicago pojavljuje se nakon dokumentarnoga filma León de Perú, predstavljenoga u lipnju, o godinama misije pape Prevosta u toj južnoameričkoj zemlji, a uskoro će biti objavljen na kanalima vatikanskih medija.

(Vatican News - aa)