U Kini posvećen biskup dijeceze koju je osnovao papa Lav XIV.

Prije dva mjeseca je papa Lav XIV. ukinuo kineske biskupije Xiwanzi i Xuanhua, te uspostavio novu biskupiju Zhangjiakou i, u okviru Privremenoga sporazuma s kineskom vladom, imenovao njezinoga prvog biskupa, svećenika Josipa Wanga Zhenguija koji je 10. rujna primio biskupsko posvećenje

Posvećenjem 62-godišnjega monsinjora Josipa Wanga Zhenguija, prvoga biskupa kineske biskupije Zhangjiakou, održanim 10. rujna, dovršen je proces koji je prije dva mjeseca pokrenuo papa Lav Četrnaesti. Naime, Sveti je Otac, radi pastoralne skrbi o Gospodinovu stadu te učinkovitijega zauzimanja za njegovu duhovnu dobrobit – kako je izvijestio Tiskovni ured Svete Stolice – 8. srpnja ukinuo biskupije Xiwanzi i Xuanhua, spojivši ih s teritorijem nove biskupije koja je dio provincije Hebei i graniči s Pekingom.

Istoga je dana, 8. srpnja, papa Lav imenovao monsinjora Wanga Zhenguija biskupom Zhangijakoua, odobrivši njegovu kandidaturu – kako stoji u službenom priopćenju – u okviru Privremenoga sporazuma između Svete Stolice i Narodne Republike Kine.

Novi biskup

Novi biskup, posvećen 10. rujna, rođen je 1962. godine, od 1984. do 1988. pohađao je provincijsko sjemenište pokrajine Hebei. Sljedeće je dvije godine obavljao pastoralnu praksu u župi Qujiazhuang. Dana 24. svibnja 1990. zaređen je za svećenika biskupije Xianxian i dodijeljen istoj župi u kojoj je imenovan župnikom 1991. godine. Potom je svoju službu obavljao u biskupiji Xuanhua.

Nova biskupija

Ukidanjem biskupija Xuanhua i Xiwanzi, koje je 11. travnja 1946. ustanovio papa Pio XII., ukupna je površina nove biskupije 36.357 km² i ima 4.032.600 stanovnika, od kojih je oko 85.000 katolika s 89 svećenika. Crkvene granice nove biskupije – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice – uključivat će sljedeća područja: četvrti Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi i Wanquan; te okruge Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai’an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan, Kangbao. Četvrt Yanqing pripojena je Pekinškoj nadbiskupiji; dok grad Xilinguolemeng obuhvaća biskupija Jining.

