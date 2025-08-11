Papa proširuje zaštitu i prava roditelja koji rade u Vatikanu

Objavljen je dokument Rescriptum, koji je potpisao prefekt Tajništva za gospodarstvo, a odobrio Papa, koji uvodi nekoliko novosti o očinskom dopustu, pravima roditelja djece s utvrđenim teškim invaliditetom, te o dodjeli obiteljskih naknada

Pet dana plaćenog dopusta za zaposlenike Vatikana prilikom rođenja djeteta; tri dana mjesečno plaćenog dopusta za roditelje djece s invaliditetom. To su dvije nove odredbe sadržane u dokumentu Rescriptum objavljenom danas, 11. kolovoza, kojim se u različitim pitanjima proširuju zaštita i prava radnika Države Grada Vatikana. Dokument je potpisao prefekt Tajništva za gospodarstvo, Maximino Caballero Ledo, a odobrio papa Lav XIV. Sveti Otac je 28. srpnja primio samog prefekta koji mu je predstavio odluke Vijeća ureda za rad Apostolske Stolice (ULSA), tijela sastavljenog od predstavnika različitih ustanova Svete Stolice i Uprave Države Grada Vatikana.

Među novostima dokumenta Rescriptum – kojim se izmijenjuju neki odlomci Jedinstvenog teksta o pogodnostima za obitelj i Odredbe o dodjeli obiteljskih naknada – ističe se ona koja se odnosi na očinski dopust. U dokumentu stoji da zaposlenik ima pravo na pet radnih dana plaćenog dopusta prilikom rođenja djeteta, koji se mogu iskoristiti uzastopno ili raspodijeliti na više dana (ne na sate) i to unutar najviše trideset dana od djetetova rođenja, inače pravo prestaje važiti. Zaposleni otac za pet dana očinskog dopusta ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće, koja se u cijelosti uračunava u radni staž.

Obitelji s djecom s invaliditetom

Što se tiče obitelji s djecom s utvrđenim teškim invaliditetom, tim se dokumentom propisuje da roditelji imaju pravo svaki mjesec naizmjenično na tri dana plaćenog dopusta, koji se mogu iskoristiti i uzastopno, pod uvjetom da dijete nije trajno smješteno u specijaliziranu ustanovu. Kako bi se osiguralo više dostupnog vremena za brigu o članu obitelji s invaliditetom, odobravanje dopusta – osim u slučajevima koje odobri nadležna služba – za zaposlenika znači nemogućnost obavljanja druge radne aktivnosti.

Kliničko utvrđivanje invaliditeta i stupnja njegove težine - navodi se u Rescriptumu - provodi liječnički odbor na temelju tablica za procjenu koje izdaje viša služba na prijedlog Uprave za zdravlje i higijenu Države Grada Vatikana. Odluka tog Odbora je neosporiva.

Članovi kućanstva osobe za koju liječnički odbor utvrdi teški invaliditet ili nesposobnost za rad imaju pravo na obiteljsku naknadu. Na nju imaju pravo i korisnici vatikanske mirovine – izravne i neizravne, odnosno obiteljske – kojima je također liječnički odbor utvrdio teški invaliditet ili nesposobnost za rad.

Obiteljske naknade

Također, u vezi s obiteljskim naknadama u dokumentu stoji da na njih imaju pravo članovi kućanstva sa zakonitom ili priznatom djecom ili djecom izjednačenih prava koja imaju navršenih 18 godina. To pravo za djecu koja su studenti traje tijekom srednjoškolskog obrazovanja do najviše navršenih 20 godina života ili za cijelo vrijeme trajanja sveučilišnog studija ili studija koje Sveta Stolica priznaje kao ekvivalentne, sve do navršenih 26 godina života. Ti studiji moraju biti potkrijepljeni potvrdom o upisu koju izdaje sveučilište.

