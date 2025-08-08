Papa će 17. kolovoza u Albanu slaviti misu sa siromasima kojima pomaže biskupija

Prefektura Papinskoga doma objavila je da će papa Lav XIV. posjetiti svetište Svete Marije od Rotonde u gradiću Albano u regiji Lazio. Nakon toga će uslijediti molitva Anđeoskoga pozdravljenja u Castel Gandolfu te ručak sa siromasima

U nedjelju, 17. kolovoza, u 9 sati i 30 minuta, papa Lav XIV. posjetit će svetište Svete Marije od Rotonde u Albanu, gdje će slaviti svetu misu zajedno sa siromasima kojima pomaže mjesna biskupija, te s djelatnicima biskupijskog Caritasa. U podne će uslijediti molitva Anđeoskoga pozdravljenja na Trgu slobode u Castel Gandolfu - stoji u priopćenju prefekture Papinskog doma.

Unutrašnjost svetišta Santa Maria della Rotonda u Albanu

Nakon toga, Sveti Otac će ručati s korisnicima tog karitativnog tijela u Borgo Laudato si’, unutar Papinskih vila u Castel Gandolfu – stoji u priopćenju mjesne biskupije. Na ručku, koji organizira biskupija u suradnji s Dikasterijem za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, prisustvovat će, uz biskupa Vincenza Vivu, još stotinjak osoba: korisnici obiteljskih domova i prihvatilišta na tom području, gosti dijecezanskog prenoćišta u pratnji ravnatelja Alessija Rossija i nekoliko volontera.

(Vatican News - md)