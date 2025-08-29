Papa augustincima: Mir započinje onim što govorimo i činimo

Papi Lavu XIV. je dodijeljena Medalja sv. Augustina, najviše odlikovanje provincije sv. Tome iz Villanove u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvorno namijenjena kardinalu Prevostu, subraća su je sada uručila Svetome Ocu koji im je uputio videoporuku snimljenu u Castel Gandolfu, a prikazanu tijekom večernje ceremonije u Philadelphiji, kojoj je prisustvovalo oko 700 gostiju. Papa: „Pozvani smo biti graditelji mira“

Papa Lav XIV. uputio je videoporuku američkoj braći augustincima iz provincije sv. Tome iz Villanove u Philadelphiji, u kojoj im je zahvalio na dodjeli Medalje sv. Augustina. Kao znak i simbol priznanja, to najviše odlikovanje spomenute provincije svake se godine dodjeljuje pojedincima koji, kako se navodi u obrazloženju, utjelovljuju duh i nauk svetog Augustina, duboku predanost redu sv. Augustina i vrijednostima „Istine, jedinstva i ljubavi“, kao i onima koji pokazuju snažnu želju da slijede stope hiponskog biskupa u svom osobnom, profesionalnom i duhovnom životu.

Zahvalan sam na tom priznanju, a osobito na molitvenoj podršci i misi koju ste za mene slavili večeras, ali i u drugim prilikama, dok nastojim ponizno služiti. Molim vas, nastavite moliti za mene i za nakane čitavoga Božjeg naroda diljem svijeta. Obećavam vam svoje molitve...

Priznanje kardinalu Prevostu

Medalja je zapravo trebala biti uručena kardinalu Robertu Francisu Prevostu, tadašnjem prefektu Dikasterija za biskupe, koji je trebao biti prisutan na svečanosti jučer, 28. kolovoza, na liturgijski spomen sveca iz Hipona. Augustinci iz istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država odlučili su je dodijeliti svom subratu, danas papi Lavu XIV., koji je svoju prisutnost na tom događaju obilježio na drugačiji način, videoporukom u trajanju od 13 minuta, snimljenom tijekom ljetnog odmora u Castel Gandolfu.

Papina videoporuka

Videoporuka je prikazana jučer oko 21 sat i 30 minuta (po američkom vremenu), a njome je obilježen završetak večernje ceremonije kojoj je prisustvovalo oko 700 sudionika. Među prisutnima bili su brojni dobročinitelji i sponzori koji su dali svoje dobrovoljne priloge, a prihod će biti doniran za skrb o starijim i bolesnim svećenicima, za zvanja i formaciju te za službe augustinaca.

Dok snimam ovu poruku nalazim se daleko od rimske žege, u Castel Gandolfu, gdje provodim neko vrijeme u molitvi, razmišljanju i opuštanju - stoji na početku Papine videoporuke tijekom koje više puta spominje velikog sveca i crkvenog oca. Zahvaljujući Božjoj milosti, ali i molitvama njegove majke Monike te dobrim ljudima kojima je bio okružen, Augustin je uspio pronaći put mira za svoje nemirno srce – ističe Papa u poruci. Napominje također da su svečev život, kao i njegov poziv na vodstvo i služenje drugima, nadahnuće za naše služenje ispunjeno ljubavlju prema Bogu i bližnjemu.

Ljubav prema Bogu i bližnjemu

Ljubav prema Bogu i drugim ljudima jedan je od stožera reda sv. Augustina još od davnina. I danas smo pozvani donositi tu baštinu služenja punog ljubavi čitavom Božjem narodu. Isus nas u Evanđelju podsjeća da ljubimo svoje bližnje. To nas danas više nego ikad potiče da se sjetimo gledati svoje bližnje Kristovim pogledom, jer smo svi stvoreni na sliku i priliku Božju – rekao je Sveti Otac te dodao:

Kroz prijateljstvo, odnose, dijalog i međusobno poštovanje možemo nadići naše razlike i otkriti svoj pravi identitet kao sestre i braća u Kristu.

Rimski biskup je stoga pozvao da se nastavimo zauzimati kako bismo postali graditelji mira u svojim obiteljima i u svojem susjedstvu te kako bismo doista jedni u drugima prepoznali Božju prisutnost. Napomenuo je također da mir započinje s onim što govorimo i činimo te na način na koji to kažemo i učinimo jer, kako je govorio sveti Augustin, prije nego što govorimo, moramo najprije slušati. Papa je pritom istaknuo:

Kao sinodalna Crkva, pozvani smo ponovno se posvetiti umijeću slušanja kroz molitvu, tišinu, razlučivanje i promišljanje. Imamo priliku i odgovornost slušati Duha Svetoga, slušati jedni druge, slušati glasove siromašnih i marginaliziranih koji imaju potrebu biti saslušani.

Filtrirati buku i glasove koji uzrokuju podjele

Ne stavljajte svoje srce u svoje uši, nego svoje uši u svoje srce – govorio je hiponski biskup. Danas je to učenje sve teže provesti u praksi, u svijetu punom buke gdje su umovi i srca preplavljeni porukama svake vrste, koje mogu u nama potaknuti nemir i ukrasti radost – istaknuo je rimski biskup te dodao:

Potrebno je filtrirati buku i glasove koji uzrokuju podjele u našim umovima i srcima i otvoriti se svakodnevnom pozivu da naučimo sve više spoznavati Boga i njegovu ljubav. Kad čujemo taj Gospodnji glas ispunjen ljubavlju i sigurnošću, možemo ga donositi svijetu, dok se trudimo u Njemu postati jedno.

Na kraju je papa Lav XIV. potaknuo da se zalažemo za izgradnju zajednice u kojoj bi ljubav bila vidljiva kako bismo promicali mir, živjeli u nadi te odražavali Božju svjetlost i ljubav u svijetu.

(Vatican News - sc; aa)