Lav XIV: 'Ne' logikama odmazde; srca moraju biti oslobođena mržnje

U objavi na svojemu računu @Pontifex, Papa je ponovno uputio poticaj za današnji dan molitve i posta za mir: "Neka prevlada cjelokupna vizija nadahnuta općim dobrom". Brojni biskupi i crkvene zajednice poduprli su Papin apel; osim na Bliskom istoku i u Europi, u svijetu je u tijeku 56 više-manje "zaboravljenih" sukoba koji su uzrok tuge i patnje među stanovništvom

Svijet je ranjen stalnim ratovima. U tijeku ih je najmanje 56, prema pisanju neovisnoga portala ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project - Projekt za podatke o lokaciji i događajima oružanih sukoba). Od najžešćih sukoba, poput Gaze, Ukrajine i Sudana, preko manje poznatih, do „zamrznutih“ ratova koji su neriješeni, ali bi se uvijek mogli ponovno rasplamsati, kao što se nedavno dogodilo s graničnim sporom između Tajlanda i Kambodže ili sporom između Pakistana i Indije oko Kašmira.

U tom kontekstu, na koji je više puta upozorio u svojim apelima, kao prošle srijede, na kraju opće audijencije, papa Lav XIV. odlučio je današnji dan, 22. kolovoza - dan kada se u Crkvi slavi Blažena Djevica Marija Kraljica - posvetiti molitvi i postu za mir. Stoga je posebno, u poruci objavljenoj danas kasno prijepodne na svojem računu @Pontifex, Papa poželio da „srca budu oslobođena mržnje“ i da „napustimo logiku podjele i odmazde te prevlada zajednička vizija vođena općim dobrom“.

Hitno potreban mir

Na međunarodnoj razini, gotovo sve biskupske konferencije i pojedinačne biskupije odazvale su se pozivu pape Lava XIV. Posebno je značajan odgovor na apel Apostolskoga vikarijata Južne Arabije, koji unutar svoje jurisdikcije uključuje Jemen u kojemu već više od 10 godina traje "zaboravljeni" građanski rat. „Postom i molitvom molimo Djevicu Mariju, Kraljicu mira, da posreduje kod svojega Sina za mir, posebno u obližnjoj Svetoj zemlji, te za utjehu svih pogođenih u tim i svim drugim sukobima“, izjavio je apostolski vikar Paolo Martinelli.

Kustod Svete zemlje, otac Francesco Ielpo, u pismu upućenom subraći franjevcima istaknuo je da je mir dugo očekivan i snažno željen dar, posebno u Svetoj zemlji, obilježenoj sukobima i nadama“. „Molimo se da se međunarodna zajednica ne ograniči samo na promatranje, nego da intervenira kako bi poduprla mir, poštovanje međunarodnoga prava i sigurnost civila, humanitarnih radnika i novinara“, dodao je otac Ielpo.

Oprost - put do mira

Brojni sukobi, mnogo neriješenih pitanja, a sve ih ujedinjuje patnja među civilima, posebno među najranjivijima. Svijetu je, kako je napomenuo papa Lav XIV., hitno potrebna promjena perspektive jer „bez oprosta neće nikada biti mira“. „Pravi oprost ne čeka pokajanje, nego se prvi nudi“, rekao je Papa na općoj audijenciji prošle srijede u Dvorani Pavla VI., napominjući da „oprost ne znači nijekanje zla, nego sprječavanje da ono stvori još više zla“.

(Vatican News - vp; aa)