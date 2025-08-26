"Mir sa svima vama" tema je Svjetskoga dana mira, 1. siječnja 2026. godine

Poruka pape Lava XIV., kako izvještava Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, potiče nas da odbacimo logiku nasilja i rata u svrhu "nenaoružanoga i razoružavajućega“ mira koji može riješiti sukobe, otvoriti srca i uspostaviti povjerenje, empatiju i nadu; nije dovoljno samo ga zazivati, valja ga ostvariti u načinu života koji odbija svaki oblik nasilja, vidljivoga ili sustavnoga

Mir sa svima vama: prema "nenaoružanom i razoružavajućem" miru

Od prvih trenutaka pontifikata, kada se prvi put, 8. svibnja poslijepodne, pojavio na središnjoj loži bazilike svetoga Petra, do teme Svjetskoga dana mira 2026. – koju je danas, 26. kolovoza, objavio Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja – mir je poput zlatne niti koja se provlači kroz riječi i geste pape Lava XIV.

"Prigrliti istinski mir"

U priopćenju objavljenom uz temu, navodi se da Papa potiče čovječanstvo da odbaci logiku nasilja i rata te prigrli autentičan mir, utemeljen na ljubavi i pravednosti. Mir koji nije samo odsutnost sukoba, već odluka o razoružanju, odnosno mir koji se ne temelji na strahu. Šutnja oružja tako postaje razoružavajuća, jer je sposobna rješavati sukobe, otvarati srca i stvarati povjerenje, empatiju i nadu.

Međutim, nije dovoljno samo zazivati mir – stoji u priopćenju – valja ga ostvariti u načinu života koji odbacuje svaki oblik nasilja, bilo vidljivoga ili sustavnoga. "Mir s vama" - od pozdrava uskrsloga Krista do pozdrava Petrovog nasljednika, poticaj je univerzalan, upućen vjernicima i nevjernicima, političarima i građanima, sa žarkom željom da izgrade Kraljevstvo Božje te, zajednički, i humanu i mirnu budućnost.

Prepoznati, prihvatiti i prevladati razlike

U riječima Lava XIV., tema mira nije nikada odvojena od sadašnjeg konteksta i njegovih još uvijek otvorenih rana. Naš svijet nosi duboke ožiljke sukoba, nejednakosti, degradacije okoliša i sve većega osjećaja duhovne odvojenosti – podsjetio je nedavno, obraćajući se sudionicima Ekumenskoga tjedna u Stockholmu održanoga povodom stote obljetnice Ekumenskog susreta 1925. godine. Pomirenje – istaknuo je pak obraćajući se pokretima i udrugama koje su potaknule 'Arenu mira' u Veroni – proizlazi iz stvarnosti, iz teritorija i zajednica, te raste u lokalnim institucijama. Ne nijekanjem razlika i nesuglasica koje one donose, nego njihovim priznavanjem, prihvaćanjem i prevladavanjem.

"Ako želiš mir, pripremi institucije mira"

Međutim, tamo gdje se čini da prevladava bol, javlja se najveća odgovornost: izgraditi budućnost pomirenja. To je danas paradoks koji zahtijeva poticaje sposobne razbiti inerciju statusa quo. Ako stara latinska izreka kaže Si vis pacem, para bellum (Ako želiš mir, pripremi rat), papa Lav XIV. snažno je istaknuo: "Ako želite mir, pripremite institucije mira", i to odozdo, u dijalogu sa svima. Univerzalni uvjet za njegovu izgradnju samo je jedan: "Bez oprosta nikada neće biti mira!" – kako je rekao pozdravljajući vjernike portugalskoga govornog područja tijekom opće audijencije 20. kolovoza.

