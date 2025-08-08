Papina sućut zbog žrtava nesreće u Gani

U brzojavu koji je potpisao kardinal Parolin, papa Lav XIV. izražava svoju sućut zbog smrti ganskih ministara obrane, okoliša i tehnologije, trojice vladinih dužnosnika te još tri osobe koje su putovale helikopterom. Letjelica, koja je poletjela iz Accre, srušila se u regiji Ashanti iz još nepoznatih razloga. U zemlji je proglašena nacionalna žalost

Papa Lav XIV. je jučer, 7. kolovoza, poslao brzojav u kojem je izrazio duhovnu blizinu u teškom trenutku za cijelu naciju zbog nesreće u Gani u kojoj su radi rušenja vojnog helikoptera poginuli ministar obrane, Edward Omane Boamah, te ministar okoliša i tehnologije, Ibrahim Murtala Muhammed, zajedno s još šest osoba. U brzojavu koji je upućen monsinjoru Matthewu K. Gyamfiju, biskupu Sunyanija i predsjedniku Biskupske konferencije Gane, a koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, Sveti Otac je izrazio svoju sućut zbog smrti ministara, vladinih dužnosnika i svih koji su izgubili život. Duše preminulih je povjerio milosrđu svemogućega Boga te obećao molitve za sve koji oplakuju njihov gubitak, posebno za njihove obitelji.

Helikopter Z9 ganskih oružanih snaga srušio se jučer u regiji Ashanti, na jugu zemlje. Poletio je iz glavnog grada Accre u 9 sati i 12 minuta po lokalnom vremenu prema Obuasiju na sjeverozapadu. U zrakoplovu su se nalazile tri osobe iz posade, troje državnih dužnosnika i dva ministra. Uzroci nesreće još uvijek nisu poznati. Predsjednik John Mahama proglasio je nacionalnu žalost.

