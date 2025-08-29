Papa Lav XIV.: Evangelizirati znači svjedočiti vlastiti susret s Bogom

Papa je danas, 29. kolovoza, primio u audijenciju članove Škole evangelizacije svetoga Andrije, koji su u Rimu kako bi proslavili svoj jubilej, te im kao uzore dao svetoga Ivana Krstitelja i Ivana Evanđelista: Zadaća je svake krštene osobe prenositi ono što je primila, kako bismo u Kristu svi postali jedno

Sveti Otac Lav XIV. danas je u audijenciju primio članove Škole evangelizacije "Sveti Andrija".

"Ako pozorno ponovno pročitamo prva poglavlja Evanđelja po Ivanu, možemo otkriti ključ svake škole evangelizacije: svjedočiti ono što se kontempliralo, susret s Bogom života. Evanđelist nam to govori i u svojoj prvoj poslanici: 'Što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama, da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Kristom'. I to je poslanje Crkve i svakog kršćanina", naglasio je papa Lav XIV.

Papa Lav XIV. pozdravlja sudionike audijencije (@Vatican Media)

"Draga braćo i sestre, naš poziv kao krštenika jest prenositi ono što smo i sami primili, da svi budemo jedno u Kristu. U ovim danima hodočašća, osobito vas pozivam da promatrate živote svetaca koji su, poput Ivana Krstitelja, bili vjerni sljedbenici Isusa Krista, svjedočeći ga riječima i djelima ljubavi", dodao je Papa i nastavio:

"Zahvaljujem vam na plodonosnom radu koji činite u korist evangelizacije, koristeći različita sredstva, i ohrabrujem vas da nastavite hodati s obnovljenom nadom. Neka vas Bog blagoslovi, a Gospa od Guadalupe uvijek štiti u vašem poslanju", zaključio je Sveti Otac.

