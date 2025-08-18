Papa na ručku sa siromašnima: Mi smo najljepše Božje stvorenje

Papa Lav XIV. pozdravlja goste prije ručka u Borgo Laudato Si', u vrtovima Papinskih vila u Castel Gandolfu (@Vatican Media)

Prije ručka sa siromašnima kojima pomoć pruža Caritas u Albanu, održanom u nedjelju 17. kolovoza u vrtovima Papinskih vila, Papa je potaknuo da uvijek mislimo na to kako je svatko od nas slika Božja i tu Božju prisutnost pronalazimo u svakome od nas. Zajedničko lomljenje kruha je misa, ali to je i dijeljenje darova koje nam je Gospodin dao. Na kraju je Papa pozvao sve da žive „istinsku ljubav“ te prisutne pozdravio svakog pojedinačno

U ljepoti prirode i stvorenoga svijeta u vrtovima Papinskih vila u Castel Gandolfu, pod velikom sjenicom postavljenom u "Paviljonu odmora" (Padiglione del Riposo), na ručku sa siromašnima u nedjelju 17. kolovoza, koji je organizirala Biskupija Albano Laziale i Borgo Laudato si', u suradnji s Dikasterijem za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, papa Lav XIV. je u svojem improviziranom pozdravu potaknuo na razmišljanje o "najljepšem stvorenju stvorenom na sliku i priliku Božju, koje smo svi mi".

I u tom smislu o tomu da svatko od nas predstavlja tu sliku Božju i koliko je važno uvijek se sjetiti da u svakome od nas nalazimo upravo tu Božju prisutnost. I tako, biti ovog poslijepodneva ovdje okupljeni, na ovom ručku, znači živjeti zajedno s Bogom, u ovom zajedništvu, u ovom bratstvu.

Papa za stolom sa siromašnima iz biskupije Albano Laziale u vrtovima Papinskih vila (@Vatican Media)

Lomljenje kruha i dijeljenje Gospodinova dara

Gledajući više od stotinu gostiju - siromašne korisnike biskupijskoga Caritasa iz Albana, stanovnike lokalnih struktura za prihvat i obiteljskih domova, beskućnike i korisnike centara za slušanje, Papa je podsjetio koliko je važno dijeliti gestu lomljenja kruha, toliko značajnu za sve nas; lomiti kruh zajedno, gesta je kojom prepoznajemo Isusa Krista među njegovim učenicima.

To je sveta misa, ali to je i zajedništvo oko stola, dijeljenje darova koje nam je Gospodin dao.

Zazivajući Gospodinov blagoslov „na darove koje ćemo primiti“, na sve „koji su se trudili kako bi nam donijeli ovaj ručak“ i koji su omogućili ovo prekrasno slavlje, papa Lav XIV. je upravio Bogu molitvu da nam pomogne uvijek živjeti sjedinjeni u njegovoj ljubavi.

Stol tijekom ručka siromašnih s Papom, postavljen ispod sjenice u Borgo Laudato Si' u Castel Gandolfu (@VATICAN MEDIA)

Kardinal Baggio: Borgo Laudato si' otvoren je za sve kojima su potrebi

Dobrodošlicu je prisutnima iskazao kardinal Fabio Baggio, glavni ravnatelj Centra za visoko obrazovanje Laudato si' i dotajnik Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja.

Danas vidimo ostvarenje proročkog sna pape Franje – rekao je kardinal – Borgo Laudato si' nije samo mjesto, nego evanđeoski način života koji svoja vrata otvara prije svega svima koji su u potrebi: siromašnima i svima koji su isključeni. Prije govorā, prije inauguracijā – istaknuo je – dolazi bratsko dijeljenje, jer evanđeosko gostoprimstvo započinje sa siromašnima.

Kardinal je na kraju pojasnio da nema istinske ekologije bez socijalne pravednosti: to je velika lekcija enciklike Laudato si' i socijalnoga nauka Crkve. Kršćanska ljubav upotpunjuje i nadilazi pravednost, pretvarajući ju u konkretnu ljubav – istaknuo je kardinal Baggio.

Biskup Viva: Ljepota evanđelja pretvorena u konkretan život

Prije ručka goste je pozdravio i predstavio Papi biskup Albana Vincenzo Viva. Gledajući lica osoba koje danas sjede za ovim stolovima, vidimo ljepotu evanđelja pretvorenu u konkretan život i svjedočanstvo toga da smo Crkva u Albanu – rekao je te dodao – Nema tu 'nas' i 'njih', nema dobročinitelja i korisnika; postoje ljudi koji dijele kruh, a s njim i svoje priče, svoje teškoće, svoje nade.

Na kraju pozdrav pape Lava XIV.

Na kraju ručka, Papa je spontanom molitvom zahvalio Bogu za to vrijeme provedeno zajedno i za priliku da podijele Gospodinove darove – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice. Gospodine, zahvaljujemo ti na svim darovima koje smo primili od tvoje Providnosti – rekao je Papa – Pomozi nam da uvijek živimo istinsku ljubav, sjedinjeni u tvojoj ljubavi, pomažući jedni drugima i uvijek tražeći one koji su možda dalje od naše obitelji.

Na kraju, papa Lav XIV. je zazvao blagoslov Svemogućega na sudionike ručka i njihove obitelji, a potom je pozdravio sve prisutne, svakoga pojedinačno.