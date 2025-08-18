Papa na ručku sa siromašnima: Mi smo najljepše Božje stvorenje
U ljepoti prirode i stvorenoga svijeta u vrtovima Papinskih vila u Castel Gandolfu, pod velikom sjenicom postavljenom u "Paviljonu odmora" (Padiglione del Riposo), na ručku sa siromašnima u nedjelju 17. kolovoza, koji je organizirala Biskupija Albano Laziale i Borgo Laudato si', u suradnji s Dikasterijem za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, papa Lav XIV. je u svojem improviziranom pozdravu potaknuo na razmišljanje o "najljepšem stvorenju stvorenom na sliku i priliku Božju, koje smo svi mi".
I u tom smislu o tomu da svatko od nas predstavlja tu sliku Božju i koliko je važno uvijek se sjetiti da u svakome od nas nalazimo upravo tu Božju prisutnost. I tako, biti ovog poslijepodneva ovdje okupljeni, na ovom ručku, znači živjeti zajedno s Bogom, u ovom zajedništvu, u ovom bratstvu.
Lomljenje kruha i dijeljenje Gospodinova dara
Gledajući više od stotinu gostiju - siromašne korisnike biskupijskoga Caritasa iz Albana, stanovnike lokalnih struktura za prihvat i obiteljskih domova, beskućnike i korisnike centara za slušanje, Papa je podsjetio koliko je važno dijeliti gestu lomljenja kruha, toliko značajnu za sve nas; lomiti kruh zajedno, gesta je kojom prepoznajemo Isusa Krista među njegovim učenicima.
To je sveta misa, ali to je i zajedništvo oko stola, dijeljenje darova koje nam je Gospodin dao.
Zazivajući Gospodinov blagoslov „na darove koje ćemo primiti“, na sve „koji su se trudili kako bi nam donijeli ovaj ručak“ i koji su omogućili ovo prekrasno slavlje, papa Lav XIV. je upravio Bogu molitvu da nam pomogne uvijek živjeti sjedinjeni u njegovoj ljubavi.
Kardinal Baggio: Borgo Laudato si' otvoren je za sve kojima su potrebi
Dobrodošlicu je prisutnima iskazao kardinal Fabio Baggio, glavni ravnatelj Centra za visoko obrazovanje Laudato si' i dotajnik Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja.
Danas vidimo ostvarenje proročkog sna pape Franje – rekao je kardinal – Borgo Laudato si' nije samo mjesto, nego evanđeoski način života koji svoja vrata otvara prije svega svima koji su u potrebi: siromašnima i svima koji su isključeni. Prije govorā, prije inauguracijā – istaknuo je – dolazi bratsko dijeljenje, jer evanđeosko gostoprimstvo započinje sa siromašnima.
Kardinal je na kraju pojasnio da nema istinske ekologije bez socijalne pravednosti: to je velika lekcija enciklike Laudato si' i socijalnoga nauka Crkve. Kršćanska ljubav upotpunjuje i nadilazi pravednost, pretvarajući ju u konkretnu ljubav – istaknuo je kardinal Baggio.
Biskup Viva: Ljepota evanđelja pretvorena u konkretan život
Prije ručka goste je pozdravio i predstavio Papi biskup Albana Vincenzo Viva. Gledajući lica osoba koje danas sjede za ovim stolovima, vidimo ljepotu evanđelja pretvorenu u konkretan život i svjedočanstvo toga da smo Crkva u Albanu – rekao je te dodao – Nema tu 'nas' i 'njih', nema dobročinitelja i korisnika; postoje ljudi koji dijele kruh, a s njim i svoje priče, svoje teškoće, svoje nade.
Na kraju pozdrav pape Lava XIV.
Na kraju ručka, Papa je spontanom molitvom zahvalio Bogu za to vrijeme provedeno zajedno i za priliku da podijele Gospodinove darove – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice. Gospodine, zahvaljujemo ti na svim darovima koje smo primili od tvoje Providnosti – rekao je Papa – Pomozi nam da uvijek živimo istinsku ljubav, sjedinjeni u tvojoj ljubavi, pomažući jedni drugima i uvijek tražeći one koji su možda dalje od naše obitelji.
Na kraju, papa Lav XIV. je zazvao blagoslov Svemogućega na sudionike ručka i njihove obitelji, a potom je pozdravio sve prisutne, svakoga pojedinačno.