Odbor za Svjetski dan djece prelazi u Dikasterij za laike, obitelj i život

Reskriptom objavljenim danas, 13. kolovoza, papa Lav XIV. je odredio da se tijelo koje je osnovao papa Franjo u svrhu organiziranja događaja posvećenih najmanjima, uključi u Dikasterij za laike, obitelj i život

Papinski odbor za Svjetski dan djece – koji je prošle godine osnovao papa Franjo u svrhu organizacije i koordinacije Svjetskih dana djece – od tijela koje je izravno bilo podređeno Papi prelazi u Dikasterij za laike, obitelj i život. Odluka je to pape Lava XIV. koju je donio nakon audijencije u koju je 6. kolovoza primio zamjenika za opće poslove u Državnom tajništvu nadbiskupa Edgara Peñu Parru. Odluka je obznanjena u posebnom reskriptu objavljenom danas, 13. kolovoza, ali koji nosi datum od 9. kolovoza.

Ustanovljenje odbora 2024. godine

Papinski odbor za Svjetski dan djece ustanovio je papa Franjo, kirografom od 20. studenog 2024., u svrhu crkvene animacije i pastoralne organizacije Svjetskoga dana djece, odnosno događaja koji – slijedeći primjer Svjetskih dana mladih – okuplja djecu iz cijeloga svijeta na događaju vjere, glazbe i svjedočanstva. Prvo je izdanje održano 25. svibnja 2024. na Olimpijskom stadionu u Rimu, u prisutnosti pape Franje i uz sudjelovanje više od 50.000 djece i adolescenata, koji su došli i iz ratnih područja.

Pastoral djece

U kirografu kojim je ustanovljeno to tijelo ističe se da je zadaća Papinskoga odbora koordinirati i promicati inicijative nacionalnih i regionalnih organizacijskih odbora, kao i surađivati s pastoralnim uredima lokalnih Crkvi i biskupskih konferencija kako Svjetski dan djece ne bi bio izolirani događaj, te kako bi stoga pastoralna skrb o djeci bila sve više prioritet.

Sâm odbor je početkom veljače prošle godine organizirao u Apostolskoj palači susret pod naslovom „Volimo ih i štitimo“, kako bi razmotrio pitanje prava maloljetnika, koji su sve više iskorištavani i zlostavljani. U susretu je sudjelovao i papa Franjo, zajedno s članovima kraljevskih obitelji, političarima i brojnim stručnjacima na tom području.

Sada sve prelazi na Dikasterij čija je zadaća baviti se pitanjima vezanima za laike i obitelj, što svakako uključuje također pastoral i skrb o djeci.

Upravo taj dikasterij, kojim u ovom trenutku upravlja kardinal Kevin Joseph Farrell, organizira Svjetske dane mladih (SDM) koje je u početku koordinirao 'Odjel za mlade' tadašnjega Papinskog vijeća za laike, koje se 2016. godine – reformom pape Franje – spojilo s tijelom koje je danas poznato kao Dikasterij za laike, obitelj i život.

(Vatican News - sc; aa)