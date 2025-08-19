Papa Lav XIV. posjetio svetište Gospe od Milosti na Mentorelli

Papa je jutros otišao u zaselak Guadagnolo di Capranica, u biskupiji Palestrina, kako bi se pomolio na mjestu koje je nekoć bilo posebno drago svetom Ivanu Pavlu Drugomu. Zadržao se s poljskim redovnicima rezurekcionistima koji vode svetište, a zatim se vratio u Castel Gandolfo odakle će se večeras vratiti u Vatikan

Papa Lav XIV. je danas, 19. kolovoza, otišao u privatni posjet svetištu Gospe od Milosti na Mentorelli, u zaseoku Guadagnolo di Capranica, u biskupiji Palestrina. Nakon molitve i posjeta svetištu, zadržao se s poljskim redovnicima Kongregacije uskrsnuća našega Gospodina Isusa Krista (Congregazione della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo), u puku zvanih rezurekcionisti - zbog latinske riječi 'resurrectio' koja znači uskrsnuće - koji tamo žive. Nakon toga se vratio u Castel Gandolfo. U Vatikan bi se Papa trebao vratiti večeras, nakon šestodnevnog boravka u ljetnoj rezidenciji.

Papa razgovara s jednim od redovnika iz svetišta Mentorella (@Vatican Media)

Svetište

Smješteno između strmih litica, svetište se nalazi na istočnoj padini planina Monti Prenestini, na vrhu litice koja se strmo spušta prema zelenoj dolini Giovenzano. Na vrhu planine Guadagnolo, najviše naseljene točke u pokrajini Lazio (1218 metara), uzdiže se veličanstveni spomenik Otkupitelju, koji je krajem 19. stoljeća podigao Lav XIII., a koji dominira panoramom doline Tibera. Drevne legende povezuju osnivanje svetišta s vremenom cara Konstantina. Bilo je to mjesto molitve svetoga Benedikta, na kojega podsjeća tamošnja spilja u kojoj je boravio, te svetoga Grgura Velikog.

Trenutak s Papinog posjeta svetištu Mentorella (@Vatican Media)

Rezurekcionisti

Svetište je posjetilo nekoliko papa, među kojima sveti Ivan Pavao II. i papa Inocent Trinaesti. Karol Wojtyła ga je, kao kardinal, a zatim i kao papa, posjetio više puta, smatrajući ga mjestom posebne pobožnosti. Upravo u spomen na njegovu čestu prisutnost na tom mjestu, posvećena mu je jedna staza. Kongregacija rezurekcionistā (Kongregacija uskrsnuća našega Gospodina Isusa Krista), osnovana u svrhu apostolskoga djelovanja među brojnim poljskim prognanicima i izbjeglicama koji su stigli u Francusku nakon neuspjelog ustanka protiv ruske vlasti 1830.-1831., danas se posvećuje župnom i odgojnom pastoralu. Prisutni na međunarodnoj razini, upravo su u 'Svetištu Mentorella' uspostavili duhovno središte svoje zajednice.

(Vatican News - aa)