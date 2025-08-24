Papa Lav XIV.: Molim Boga da u Ukrajini utihne oružje i da se otvori put dijaloga

U poruci upućenoj predsjedniku Volodimiru Zelenskiju povodom državnoga blagdana, Papa je izrazio svoju blizinu ukrajinskom narodu, zazivajući Svemogućega da utješi sve koji pate zbog posljedica rata, ojača ranjene i podari vječni pokoj preminulima. Zazvao je Boga da gane srca ljudi dobre volje te da se postigne dobro svih

Na ukrajinski nacionalni blagdan, Dan nezavisnosti, koji se slavi danas, 24. kolovoza, papa Lav XIV. je poslao poruku predsjedniku Volodimiru Zelenskiju jamčeći mu svoje molitve za ukrajinski narod koji pati zbog rata, posebno za sve koji su fizički ranjeni, za one koji su pretrpjeli gubitak voljene osobe i za sve koji su lišeni vlastitoga doma.

Obraćam vam se sa srcem ranjenim nasiljem koje razara vašu zemlju – napisao je Papa, zazivajući Boga da utješi sve pogođene posljedicama sukoba, ojača ranjene i podari vječni pokoj preminulima. Papa u poruci također moli Svemogućega da gane srca ljudi dobre volje te da utihne buka oružja i ustupi mjesto dijalogu, otvarajući put mira za dobrobit svih. Povjeravam vaš narod Blaženoj Djevici Mariji, Kraljici mira – piše na kraju papa Lav XIV.

Papinu je poruku objavio predsjednik Zelenskij na svojem računu na društvenoj mreži X. „Iskreno sam zahvalan Njegovoj Svetosti na dubokim riječima, molitvama i pažnji prema ukrajinskom narodu usred razornog rata“ – napisao je Predsjednik te dodao da su sve nade i napori nacije usmjereni na postizanje toliko očekivanog mira, kako bi prevladali dobro, istina i pravednost. Osim toga, izrazio je zahvalnost za Papino moralno vodstvo i apostolsku potporu.

