Papa: Evanđelje je odgovor na nepravde i isključenja koja trpe brojna braća i sestre

Papa Lav XIV. poslao je poruku sudionicima Socijalnoga tjedna 2025. u Limi, u kojoj ih potiče da se ugledaju u primjer brojnih svetaca koji su živjeli u Peruu: Svako socijalno djelovanje Crkve mora kao središte i svrhu imati naviještanje Kristova evanđelja, kako bismo uvijek ostali svjesni pravoga i konačnoga smjera našega služenja

Primjer velikih peruanskih svetaca istaknuo je papa Lav XIV. u poruci sudionicima Socijalnoga tjedna 2025. u Peruu, koji se održava u Limi od 14. do 16. kolovoza. Svrha je te nacionalne inicijative susreta, dijaloga i zauzimanja, koji organizira lokalna Biskupska konferencija, razmatranje odgovora i projekata s obzirom na slojevitu društveno-političku stvarnost te zemlje te u vidiku izbora 2026. godine. U poruci na španjolskom jeziku – pročitanoj na Sajmu građanskih iskustava i sinodalnosti – Papa predlaže da se ti odgovori, koje valja dati u vremenu obilježenom višestrukim gospodarskim, političkim i kulturnim izazovima, pronađu u djelima svete Ruže Limske, svetoga Martina de Porresa, svetoga Ivana Macíasa i svetoga Toribija de Mogroveja.

Svjedočanstva svetaca

To likovi koji pokazuju kako je Peru, zemlja u kojoj je sâm papa Lav XIV. živio kao misionar, oduvijek pratio posebni plan Providnosti, osobito što se tiče naše katoličke vjere, uvijek ispovijedane u skladu s brigom i služenjem onima koji su najviše u potrebi. Tijekom stoljećā u Peruu je zabilježena "gustoća svetosti", između svjedočanstava mističnoga života, ljubavi prema siromašnima te snažne i plodne prisutnosti evanđelja. Danas se u to moramo uključiti kako bismo unaprijedili crkveni i socijalni rad.

Bol nepravde i isključenosti koju trpe brojna naša braća i sestre potiče sve krštene da odgovore, kao Crkva koja na znakove vremena mora odgovoriti iz dubine evanđelja. U tu svrhu hitno nam je potrebno svjedočanstvo današnjih svetaca, odnosno osoba koje su sjedinjene s Gospodinom, poput trsa i loze.

Krist, središte i svrha

Sveci nisu ukrasi barokne prošlosti – napominje Papa – nego proizlaze iz Božjega poticaja na izgradnju bolje budućnosti. Stoga svako socijalno djelovanje Crkve mora kao središte i svrhu imati naviještanje Kristova evanđelja, kako bismo uvijek ostali svjesni pravoga i konačnoga smjera našeg služenja. Ako ne darujemo Krista u cijelosti, uvijek ćemo dati vrlo malo – ističe Sveti Otac.

Obnavljajuće snage polazeći od evanđelja

U tom smislu Papa citira „prosvjetljujuće“ riječi svetoga Pavla VI. koje je uputio prilikom kanonizacije svetoga Ivana Macíasa 1975. godine: on je „ujedinio sve u ljubavi, radeći na cjelovitom humanizmu. I sve to zato što je volio ljude, jer je u njima vidio sliku Božju. Kako bismo željeli podsjetiti na njega sve koji danas rade među siromašnima i marginaliziranima!“

Ne smijemo se udaljiti od evanđelja, niti prekršiti zakon ljubavi kako bismo nasilnim sredstvima tražili veću pravednost. Evanđelje ima dovoljan potencijal za poticanje obnavljajuće snage koja, preobražavajući ljude iznutra, potiče ih da promijene strukture na sve potrebne načine, kako bi ih učinila pravednijima, humanijima.

Evanđelje na "periferijama"

U poruci papa Lav posebno spominje biskupsku službu svetog Toribija de Mogroveja, Španjolca rođenjem, ali "očito Peruanca zbog njegove misionarske aktivnosti i opsežnoga pastoralnog rada". Tijekom biskupovanja osnovao je stotinu župa, sazvao Panamerički sabor, dva provincijska sabora i dvanaest biskupijskih sinoda. Sve je to činio uz svakodnevno davanje svih svojih snaga napuštenima i onima koji su naseljavali geografske ili kulturne regije koje je moj prethodnik, papa Franjo, nazivao 'periferijama' – ističe papa Lav XIV.

Toribio je, u 16. stoljeću, bio biskupski simbol autentične sinodalnosti i evanđelja ponuđenoga periferijama – primjećuje Papa te dodaje – Peruanske zemlje vidjele su ga ne samo u žaru apostolskoga djelovanja koje nas i danas zadivljuje, nego i u miru spokojnoga lica i njegova sabranoga i pobožnoga izgleda, što je jasno pokazivalo kako ta snaga proizlazi iz intenzivne molitve.

Glad za "Kruhom nebeskim"

Draga braćo i sestre, ne postoje dvije ljubavi, nego samo jedna i ista – piše papa Lav XIV. na kraju poruke sudionicima Tjedna socijalnoga nauka Crkve u Limi. Jedna i ista ljubav koja nas potiče da dajemo i materijalni kruh i Kruh Riječi, koji će pak, samom svojom dinamikom, pobuditi glad za Kruhom nebeskim koji samo Crkva može dati, po zapovijedi i volji Kristovoj, i koji nijedna ljudska institucija, ma koliko dobronamjerna bila, ne može zamijeniti.

Nemojmo zaboraviti riječi Apostola narodā: " Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti!".

(Vatican News - sc; aa)