Papa Lav XIV.: Suočavajte se sa sukobima s razumijevanjem i strpljenjem

Suočavati se s aktualnim izazovima i sukobima slijedeći primjer svetaca poput svetog Alfonsa Marije de' Liguorija, koji je znao pronaći uravnoteženu sintezu između zahtjeva Božjega zakona i dinamikā ljudske savjesti i slobode, usvajajući karitativno, razumljivo i strpljivo ponašanje te postajući tako vidljivi znak beskonačnoga Božjeg milosrđa. Poticaj je koji je papa Lav XIV. uputio u brzojavu upućenom organizatorima i sudionicima XVII. međunarodnog kongresa moralne teologije, koji se 20. i 21. kolovoza održava u Bogoti, u Kolumbiji. Tema skupa, koji je organizirala Zaklada Sveučilišta svetoga Alfonza, u suradnji s Papinskim institutom Akademije Alfonsiana i Zakladom Déjame Nacer (Dopusti mi da se rodim), glasi "Etika u 21. stoljeću: promjene i sukobi u društvu, u rodu, u umjetnoj inteligenciji i integralnoj ekologiji".

U brzojavu koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućenom rektoru Sveučilišne zaklade svetoga Alfonza, ocu Oscaru Báezu Pintu, Papa je, među ostalim, izrazio nadu da će ti dani biti zgodna prilika za razmišljanje o aktualnim izazovima, promjenama i sukobima u svjetlu božanske objave, koja svoju puninu pronalazi u Isusu Kristu. Na kraju, zazivajući zaštitu Djevice Marije, udijelio je svoj apostolski blagoslov svim sudionicima, njihovim obiteljima i njihovim dragima.

(Vatican News - aa)