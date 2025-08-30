Papa Lav XIV. otvorit će 1. rujna Generalni kapitul Reda svetog Augustina

Papa će u ponedjeljak u 18 sati predvoditi misu otvorenja radova za izbor novog generala redovničke obitelji u bazilici svetog Augustina in Campo Marzio u Rimu. Stotinjak redovnika sudjelovat će u tom važnom događaju koji će trajati do 18. rujna. Sedamdeset i tri delegata iz 46 različitih zemalja i 41 provincije reda imat će pravo na glasovanje. Misno slavlje će se uživo prenositi na Vatikanskom radiju - Vatican News

Papa Lav XIV. će u ponedjeljak, 1. rujna, otvoriti 188. generalni kapitul Reda svetog Augustina. Istog dana, na obljetnicu njegova ulaska u novicijat 1977. godine, Sveti Otac će predvoditi misu u 18 sati u bazilici svetog Augustina in Campo Marzio u Rimu. Njome će započeti radovi za izbor novog generala spomenute redovničke obitelji koji će trajati sve do 18. rujna na Papinskom patrističkom institutu Augustinianum. Slavlje će se uživo prenositi od 17 sati i 55 sati na talijanskom kanalu Vatikanskog radija, s komentarima na talijanskom, francuskom, engleskom, španjolskom, portugalskom, njemačkom i poljskom jeziku. Također će se moći pratiti putem audio streaminga po jezicima na stranicama Vatican News-a, putem videoprijenosa na tom istom portalu te na povezanoj Facebook stranici i YouTube kanalu.

Generalni kapitul augustinaca u brojkama

Stotinjak redovnika sudjelovat će u tom važnom događaju koji se održava svakih šest godina. Sedamdeset i troje augustinaca delegata iz 46 različitih zemalja i 41 provincije reda, imat će pravo na glasovanje. Oni će predstavljati 2 341 augustinca koji se trenutno nalaze u njihovih 395 kuća na pet kontinenata - prema podacima Središnjeg ureda za crkvenu statistiku Svete Stolice od 31. prosinca 2024. godine - a pozvani su izabrati novog 98. po redu generalnog priora, nakon 12-godišnje službe oca Alejandra Morala, koji je završio svoj drugi mandat. Tijekom generalnog kapitula predviđena su zasjedanja s izlaganjima predsjednica federacija augustinskih redovnica i laika augustinske obitelji, koji nemaju pravo na glasovanje.

Misa koju je papa Franjo predvodio 2013. godine

Prije dvanaest godina, papa Franjo otvorio je, u istoj rimskoj bazilici, Generalni kapitul kojim je završio drugi mandat Roberta Prevosta. Tadašnji generalni prior, danas 266. po redu Petrov nasljednik, zajedno sa svojim vijećem, odlučio je pozvati novoizabranog Papu da predvodi misu otvaranja Generalnog kapitula 28. kolovoza 2013. godine. Na veliko iznenađenje papa Franjo je prihvatio poziv, a u svojoj propovijedi istaknuo da je upravo nemir srca ono što nas vodi Bogu i ljubavi, dodajući da nas sveti Augustin poziva da održavamo živim nemir duhovnog traženja, nemir susreta s Bogom, nemir ljubavi. Argentinski Papa tom je prilikom također objasnio da je Augustinovo blago upravo u stavu neprekidnog izlaženja prema Bogu i prema stadu, opisujući tog sveca kao čovjeka koji uvijek hodi u ta dva smjera, koji je uvijek u pokretu te uvijek nemirna srca – a tu se nalazi mir nemira. Također je pozvao da ne privatiziramo ljubav, a homiliju je zaključio ističući da je nemir također ljubav, neprestano i neumorno traženje dobra druge osobe.

(Vatican News - tc; md)