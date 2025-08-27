Papa Lav XIV.: Mir za Svetu zemlju, humanitarna pomoć za Gazu i zaustavljanje prisilnog raseljavanja

Na kraju opće audijencije u srijedu 27. kolovoza Papa je ponovno potaknuo uključene strane i međunarodnu zajednicu da se okonča sukob u Pojasu Gaze i oslobode zatvorenici, te se pridružio apelu latinskoga i grčkoga pravoslavnog patrijarha koji su 26. kolovoza izrazili zabrinutost zbog vojnih operacija i njihovih posljedica za stanovništvo

Papa Lav XIV. ponovno je potaknuo na mir u Svetoj zemlji. Na kraju opće audijencije 27. kolovoza uputio je iz Dvorane Pavla VI. snažan apel i zaraćenim stranama i međunarodnoj zajednici da se okonča sukob koji je prouzročio toliko straha, razaranja i smrti.

Poštovanje građanskih i humanitarnih prava

Papa se, osim toga, spomenuo brojnih izraelskih talaca koji su još uvijek u rukama otmičara, te patnje palestinskoga stanovništva do kojega ne stiže dovoljna humanitarna pomoć. Usrdno molim – rekao je Sveti Otac – da svi taoci budu oslobođeni, da se postigne trajni prekid vatre, da se omogući siguran ulazak humanitarne pomoći te da se u potpunosti poštuje humanitarno pravo, posebno obveza zaštite civila i zabrane kolektivnoga kažnjavanja, neselektivne uporabe sile i prisilnoga premještaja stanovništva.

Papa Lav XIV. pridružio se potom apelu za mir, koji su jučer objavila dva jeruzalemska patrijarha, Teofil III. i kardinal Pierbattista Pizzaballa. Pridružujem se – rekao je Papa – zajedničkoj izjavi grčkog pravoslavnog i latinskog patrijarha Jeruzalema, koji su jučer potaknuli na prekid te spirale nasilja, završetak rata te na davanje prioriteta općem dobru naroda.

Apel jeruzalemskih patrijarha

U jučerašnjoj zajedničkoj izjavi patrijarsi su potaknuli na posredovanje drugih zemalja u uspostavljanju mira kako bi se zaustavila masovna vojna mobilizacija Izraelskih obrambenih snaga (IDF) u Pojasu Gaze, kako bi se izraelski taoci oteti tijekom napada 7. listopada vratili svojim obiteljima te kako bi se na taj prostor konačno vratio mir. Upućujemo apel međunarodnoj zajednici – stoji u izjavi – da djeluje kako bi se okončao taj besmisleni i destruktivni rat te da se nestale osobe i izraelski taoci vrate kući.

Molitva Kraljici mira

Na kraju, Papa je potaknuo na molitvu Mariji Kraljici mira, izvoru utjehe i nade, da njezin zagovor donese pomirenje i mir u tu, svima tako dragu zemlju.

(Vatican News - dp; aa)