Papa: Kršćanska nada nije bijeg od stvarnosti, nego odluka da ustrajemo u ljubavi

Katehezu na općoj audijenciji u srijedu 27. kolovoza papa Lav XIV. je posvetio početku Isusove muke i trenutku njegova uhićenja u Maslinskom vrtu. Božja prisutnost očituje se upravo tamo gdje čovjek proživljava nepravdu, strah, usamljenost; život slobodno darovan iz ljubavi nitko nam ne može oduzeti

"Evanđelist Ivan ne prikazuje Isusa kao preplašena čovjeka koji bježi ili se skriva. Isus zna što će s njime biti", ističe Sveti Otac i nastavlja:

Ipak, odlučuje ne uzmaknuti. Predaje se. Ne iz slabosti, nego iz ljubavi. Ljubavi tako pune, tako zrele, da se ne boji odbacivanja. Isus nije uhvaćen – on se daje uhvatiti. Nije žrtva uhićenja, već autor dara. U tom činu utjelovljena je nada spasenja za naše čovječanstvo: spoznaja da i u najtamnijem času možemo biti slobodni ljubiti do kraja.

"Isus otkriva da se Božja prisutnost očituje upravo ondje gdje čovjek proživljava nepravdu, strah i samoću. Upravo tu istinsko svjetlo želi zasjati, ne bojeći se nadmoći tame."

U srcu noći, kad se čini da sve propada, Isus pokazuje da kršćanska nada nije bijeg, nego odluka. Taj stav plod je duboke molitve u kojoj se ne moli da nas Bog oslobodi patnje, nego da nam podari snagu ustrajati u ljubavi, svjesni da nam život, ako je slobodno darovan iz ljubavi, nitko ne može oduzeti.

Nadalje, u času uhićenja Isus ne brine za svoje spasenje: želi samo da njegovi prijatelji budu slobodni. To otkriva da je njegova žrtva uistinu čin ljubavi.

On se prepušta stražarima samo zato da bi njegovi učenici mogli otići slobodni. Isus je svaki dan svoga života živio kao pripravu za ovaj dramatičan i uzvišen čas. Zato, kad on dolazi, ima snage ne tražiti izlaz. Njegovo srce dobro zna da izgubiti život poradi ljubavi nije poraz, nego otajstveno rađanje plodnosti. I Isus osjeća nemir pred putem koji vodi smrti i svršetku. Ali je jednako uvjeren: samo se život izgubljen iz ljubavi na kraju ponovno nalazi. U tome je prava nada: ne u nastojanju da izbjegnemo bol, nego u vjeri da se i usred najnepravednije patnje krije klica novoga života.

"Evanđelje po Marku donosi i lik jednoga mladića koji, kada Isusa uhite, pobjegne gol . Ta je slika enigmatična, ali duboko sugestivna", upozorava Sveti Otac.

I mi, u nastojanju da slijedimo Isusa, doživljavamo trenutke kad nas iznenada presretnu i ogole od naših sigurnosti. To su najteži časovi, u kojima nas iskušava napast da napustimo evanđeoski put, jer nam se ljubav čini kao nemoguće putovanje. A ipak, na koncu Evanđelja, upravo će mladić objaviti ženama uskrsnuće – više ne gol, nego odjeven u bijelu haljinu. To je nada naše vjere: naši grijesi i naše kolebanje ne priječe Boga da nam oprosti i vrati nam želju da nastavimo svoj put za Njim, kako bismo i sami postali sposobni darovati život za druge.

"Draga braćo i sestre, učimo se i mi predavati dobroj volji Očevoj, dopuštajući da naš život bude odgovor na primljeno dobro. Nije potrebno imati sve pod kontrolom. Dovoljno je svakoga dana odlučiti slobodno ljubiti. To je prava nada: znati da nas i u tami kušnje Božja ljubav nosi i u nama dozrijeva plod vječnoga života", zaključio je papa Lav XIV.

(Vatican News - hjb)