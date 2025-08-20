Papa: Oprost ne čeka pokajanje; to je besplatni dar koji sprječava daljnje zlo

Na općoj audijenciji u srijedu 20. kolovoza, papa Lav XIV. je u katehezi govorio o Isusovoj gesti prema Judi na Posljednjoj večeri: zna da će biti izdan, ali provodi svoju ljubav do kraja; pere noge, umače kruh i pruža ga; sloboda drugoga, čak i kada se izgubi u zlu, još uvijek se može dosegnuti svjetlom nježne geste

Papa Lav XIV. u današnjoj se katehezi zadržao na jednom od najdirljivijih trenutaka Evanđelja: kada Isus, tijekom Posljednje večere, pruža zalogaj onome koji ga se upravo sprema izdati. Kako je rekao Papa, "to nije samo čin dijeljenja, nego mnogo više: to je posljednji pokušaj ljubavi da se ne preda".

Istinski oprost ne čeka pokajanje

"Ljubav ne staje pred odbijanjem ili razočaranjem, pa ni pred nezahvalnošću", istaknuo je Sveti Otac i nastavio: Ovim jednostavnim i poniznim činom Isus provodi svoju ljubav do kraja. Ne zato što ne vidi što se događa, već upravo zato što jasno vidi. Shvaća da sloboda drugoga, čak i kada se izgubi u zlu, još uvijek može biti dosegnuta svjetlom blagog čina. Jer zna da istinski oprost ne čeka pokajanje, nego se prvo daruje, kao besplatan dar, prije nego što bude prihvaćen.

Bog čini sve – baš sve – da nas zahvati, čak i u času kad Ga odbacujemo. Tu se oprost pokazuje u svojoj punoj moći i otkriva konkretno lice nade. Nije to zaborav, nije slabost. To je sposobnost da se drugoga pusti slobodnim, a da ga se ipak ljubi do kraja.

Isus ne dopušta za zlo ima posljednju riječ

Isusova ljubav ne negira istinu boli, ali ne dopušta da zlo ima posljednju riječ. To je otajstvo koji Isus čini za nas, a u kojemu smo i mi ponekad pozvani sudjelovati. Koliko se veza prekida, koliko priča zakomplicira, koliko neizgovorenih riječi ostaje u zraku. Ipak, Evanđelje nam pokazuje da uvijek postoji način da se nastavi ljubiti, čak i kada sve izgleda nepovratno izgubljeno. Oprostiti ne znači negirati zlo, nego spriječiti da ono stvori novo zlo. Nije to govoriti da se ništa nije dogodilo, nego učiniti sve da ogorčenost ne odlučuje o budućnosti.

Oprost oslobađa onoga koij ga daruje

"Gospodin nam pokazuje nadu da uvijek postoji drugačiji put. Uči nas da se zalogaj može pružiti i onome tko nam okreće leđa. Da se može odgovoriti šutnjom povjerenja. I da se može ići dalje dostojanstveno, bez odricanja od ljubavi", dodao je Sveti Otac i nastavio:

Kao što nas Isus uči, ljubiti znači pustiti drugoga slobodnim – čak i da izda – i nikada ne prestati vjerovati da se i ta sloboda, povrijeđena i izgubljena, može otrgnuti prijevari tame i vratiti svjetlu dobra. Kad svjetlo oprosta uspije proviriti kroz najdublje pukotine srca, shvaćamo da nije nikada uzaludno. Čak i ako ga drugi ne prihvati, čak i ako izgleda besmisleno, oprost oslobađa onoga koji ga daruje: otapa gorčinu, vraća mir, vraća nas samima sebi.

"Isus, jednostavnim činom ponuđenog kruha, pokazuje da svaka izdaja može postati prilika za spasenje, ako je odabrana kao prostor za veću ljubav. Ne podliježe zlu, nego ga pobjeđuje dobrotom, sprječavajući ga da ugasi ono što je u nama istinito: sposobnost ljubiti", zaključio je Sveti Otac.

(Vatican News - hjb)