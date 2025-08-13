Papa Lav XIV.: Molite Boga da podari mir narodima koji proživljavaju tragediju rata

Pozdravljajući hodočasnike na kraju opće audijencije u srijedu 13. kolovoza, održane u Dvorani Pavla VI. zbog velike vrućine, Papa je uputio apel poljskim hodočasnicima, spominjući se lika svetoga Maksimilijana Kolbea, kojega je dao kao primjer žrtvovanja za druge. Sveti je Otac potom otišao u dvorište Petriano te pozdravio hodočasnike koji su audijenciju pratili na velikim videozaslonima.

„Molite Boga da podari mir svim narodima koji proživljavaju tragediju rata.“

U pozdravu poljskim hodočasnicima nakon kateheze na općoj audijenciji održanoj 13. kolovoza u dvorani Pavla VI., papa Lav XIV. je skrenuo pozornost svijeta na stanovništvo zemalja pogođenih sukobima i nasiljem. Uputio je apel nadahnut likom svetoga Maksimilijana Marije Kolbea, poljskoga franjevca koji je preminuo u koncentracijskom logoru Auschwitz, gdje se ponudio na mjesto jednoga oca obitelji predodređenoga za bunker gladi. Lik je to kojega se uvijek spominju i časte svi pape, a čiji se liturgijski spomen u Crkvi slavi sutra. Poljskim je vjernicima Papa svetog Maksimilijana Kolbea istaknuo kao uzor te molio za njegov zagovor kako bi se vratio mir u ovaj svijet izmučen ratovima.

Potičem vas da uzmete kao primjer njegovo herojsko ponašanje žrtvovanja za druge.

Pozdrav vjernicima izvan Dvorane Pavla VI.

Na kraju audijencije papa Lav XIV. se obratio i vjernicima koji govore arapski, posvećujući svoje misli posebno onima iz Iraka i Svete zemlje. Neka vas Gospodin sve blagoslovi i uvijek štiti od svakog zla – rekao je Papa. Iz Dvorane se uputio u dvorište Petriano - jedan od ulaza u Državu Grad Vatikan - da bi pozdravio brojne hodočasnike okupljene tamo kako bi pratili audijenciju na velikim videozaslonima.

Puno vam hvala na strpljenju! Pljesak za sve vas! – rekao je Papa. Zatim je improvizirao nekoliko misli na talijanskom i španjolskom jeziku: Hvala svima! – rekao je spominjući veliku vrućinu, zbog koje se opća audijencija održala u zatvorenom prostoru, a ne na Trgu svetoga Petra. Bog vas sve blagoslovio! Neka vas uvijek drži u svojim rukama. I neka vam uvijek podari milost da znate da je Bog milosrdan – rekao je Sveti Otac.

(Vatican News - aa)