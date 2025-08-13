Papa Lav XIV.: Molite Boga da podari mir narodima koji proživljavaju tragediju rata
„Molite Boga da podari mir svim narodima koji proživljavaju tragediju rata.“
U pozdravu poljskim hodočasnicima nakon kateheze na općoj audijenciji održanoj 13. kolovoza u dvorani Pavla VI., papa Lav XIV. je skrenuo pozornost svijeta na stanovništvo zemalja pogođenih sukobima i nasiljem. Uputio je apel nadahnut likom svetoga Maksimilijana Marije Kolbea, poljskoga franjevca koji je preminuo u koncentracijskom logoru Auschwitz, gdje se ponudio na mjesto jednoga oca obitelji predodređenoga za bunker gladi. Lik je to kojega se uvijek spominju i časte svi pape, a čiji se liturgijski spomen u Crkvi slavi sutra. Poljskim je vjernicima Papa svetog Maksimilijana Kolbea istaknuo kao uzor te molio za njegov zagovor kako bi se vratio mir u ovaj svijet izmučen ratovima.
Potičem vas da uzmete kao primjer njegovo herojsko ponašanje žrtvovanja za druge.
Pozdrav vjernicima izvan Dvorane Pavla VI.
Na kraju audijencije papa Lav XIV. se obratio i vjernicima koji govore arapski, posvećujući svoje misli posebno onima iz Iraka i Svete zemlje. Neka vas Gospodin sve blagoslovi i uvijek štiti od svakog zla – rekao je Papa. Iz Dvorane se uputio u dvorište Petriano - jedan od ulaza u Državu Grad Vatikan - da bi pozdravio brojne hodočasnike okupljene tamo kako bi pratili audijenciju na velikim videozaslonima.
Puno vam hvala na strpljenju! Pljesak za sve vas! – rekao je Papa. Zatim je improvizirao nekoliko misli na talijanskom i španjolskom jeziku: Hvala svima! – rekao je spominjući veliku vrućinu, zbog koje se opća audijencija održala u zatvorenom prostoru, a ne na Trgu svetoga Petra. Bog vas sve blagoslovio! Neka vas uvijek drži u svojim rukama. I neka vam uvijek podari milost da znate da je Bog milosrdan – rekao je Sveti Otac.
(Vatican News - aa)