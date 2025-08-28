Papa Lav XIV.: Sveti Augustin nas uči uzvratiti talente koje nam je Bog dao

Povodom spomendana biskupa iz Hipona koji se u Crkvi slavi danas, 28. kolovoza, papa Lav XIV. je u objavi na društvenoj mreži X istaknuo da nas njegov život uči darivati Bogu i drugima ono što smo primili od Gospodina

Kao „sin svetog Augustina“, kako se sam nazvao kada se pojavio u Loži blagoslova na bazilici svetoga Petra, 8. svibnja 2025., nakon što je izabran za papu, papa Lav XIV. je, putem objave na društvenoj mreži X, podsjetio na današnji liturgijski spomen tog crkvenog oca. Potaknuo je da se ugledamo u njegov život obilježen dubokim obraćenjem, a koji pokazuje kako nemir srca pronalazi odgovore u Bogu. Papa je napisao:

Život i svjedočanstvo svetog Augustina podsjećaju nas da je svatko od nas primio od Boga darove i talente, te da se naš poziv, naše ispunjenje i naša radost rađaju iz njihova uzvraćanja u brižnom služenju Bogu i drugima.

Darovati kako bismo primili

O služenju Bogu i drugima Papa je govorio i u podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja 10. kolovoza, kada je podsjetio da Božji dar koji jesmo nije namijenjen da se jednostavno iscrpi, nego mu je potrebna ljubav koja nas čini sve sličnijima Bogu. Potom je citirao svetog Augustina jer – kako piše biskup iz Hipona u 309. propovijedi – od onoga što se daje, prima se nešto uistinu drugačije, ne zlato ili srebro, nego vječni život, i darovano će se promijeniti jer će se promijeniti darovatelj.

Sjeme dobra

Bog je tvoje sve. Ako si gladan, Bog je tvoj kruh; ako si žedan, Bog je tvoja voda; ako si u tami, Bog je tvoje svjetlo koje ne zalazi; ako si gol, bog je tvoje besmrtno ruho – rekao je pak papa Lav XIV. osvrćući se na jednu homiliju iz Komentara Evanđelja po Ivanu hiponskoga biskupa, u prigodi susreta s četiri ženske redovničke zajednice koje je primio 30. lipnja povodom njihovih generalnih kapitula. To je milosrđe – napomenuo je Papa – koje je povezano s Božjim prvenstvom u kršćanskom životu i koje je muškarce i žene, s njihovim ograničenjima, vodilo da čine stvari koje možda nikada nisu mislili da bi mogli ostvariti, omogućujući im da siju sjeme dobrote koje je, prolazeći stoljećima i kontinentima, danas stiglo praktički u cijeli svijet.

U bratstvu

Činiti dobro i činiti to zajedno, podsjetnik je na uporišta Augustinove misli, odnosno na zajedništvo, prijateljstvo i jedinstvo. U 359. govoru, koji je Papa citirao na Misi na početku pontifikata, 18. svibnja, sveti Augustin je napisao da Crkvu čine svi koji su u slozi s braćom i sestrama i koji ljube bližnjega. Stoga je papa Lav XIV. poželio Crkvu koja je ujedinjena, znak jedinstva i zajedništva, koja postaje kvasac za pomireni svijet. To se jedinstvo rađa iz osjećaja da smo braća i sestre jer je svaka osoba izraz Božje slike. Koliko je važno uvijek imati na umu – rekao je Papa tijekom ručka sa siromašnima u Borgo Laudato si' 17. kolovoza – da upravo tu Božju prisutnost nalazimo u svakomu od nas. Stoga, biti okupljeni ovdje ovoga poslijepodneva, na ovom ručku, znači živjeti zajedno s Bogom, u ovom zajedništvu, u ovom bratstvu – napomenuo je Papa.

(Vatican News - bc; aa)