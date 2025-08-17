Traži

hrhrvatski
Papa

Papa: Nemojmo se prilagođavati svjetovnom mentalitetu, svjedočimo Krista

Prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja u nedjelju 17. kolovoza u Castel Gandolfu, papa Lav XIV. je podsjetio da djelovanje u istini zahtijeva hrabrost, jer u svijetu ima onih koji biraju laži, te potaknuo da na nasilje ne odgovaramo osvetom. Isus traži od nas da ostanemo vjerni istini u ljubavi, poput mučenika koje možemo nasljedovati u različitim okolnostima i na različite načine

Dobro ne nailazi uvijek na pozitivan odjek. Naprotiv, ponekad, upravo zato što njegova ljepota smeta onima koji ga ne prihvaćaju, oni koji ga čine na kraju nailaze na snažno protivljenje, toliko da podnose maltretiranje i nepravdu.

Progon - to se katkada događa onima koji odluče slijediti Krista, jer je Isusova "misija" "znak osporavan", kako je On sam rekao, i nije uvijek ruže i cvijeće – istaknuo je Papa u nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja u Casstel Gandolfu, nakon mise koju je slavio u svetištu Santa Maria della Rotonda u Albanu. Papa je napomenuo da će Kristovu poruku, unatoč tomu što govori o ljubavi i pravednosti, mnogi odbaciti. Vođe naroda reagirat će na njegovu propovijed okrutno. Suprotstavit će mu se, bit će uhićen, vrijeđan, udaran i razapet.

Slično iskustvo doživjele su mnoge kršćanske zajednice ranih stoljeća, mirne zajednice koje su, unatoč svojim ograničenjima, nastojale živjeti Učiteljevu poruku ljubavi najbolje što su mogle. Ipak trpjele su progon – dodao je Papa.

Djelovati u istini zahtijeva hrabrost, jer u svijetu ima onih koji biraju laž, a đavao, koristeći te okolnosti, često nastoji omesti postupke dobrih ljudi.

Mnoštvo okupljeno na Trgu slobode u Castel Gandolfu
Mnoštvo okupljeno na Trgu slobode u Castel Gandolfu   (@Vatican Media)

Ustrajati u dobru

Isusov je poziv, međutim, da se uz njegovu pomoć ne predajemo i ne prilagođavamo se tom mentalitetu, da ustrajemo čineći dobro svima, čak i onima koji nam nanose bol; da na nasilje ne odgovaramo osvetom nego da, naprotiv, ostanemo vjerni istini u ljubavi. 

Papa čita katehezu prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja
Papa čita katehezu prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja   (@VATICAN MEDIA)

Obavljanje vlastitih odgovornosti u skladu s evanđeljem

Tu vjernost istini svjedoče mučenici prolijevajući svoju krv za vjeru – objasnio je Papa te dodao da ih i mi, u različitim okolnostima i na različite načine, možemo nasljedovati.

Razmislimo, na primjer, o cijeni koju dobar roditelj mora platiti ako želi odgojiti svoju djecu u skladu sa zdravim načelima; prije ili kasnije morat će znati reći 'ne', provesti neke ispravke, što često izaziva patnju.

To vrijedi i za učitelja koji želi pravilno odgajati svoje učenike, ili pak za profesionalca, redovnika, političara koji žele savjesno obavljati svoju zadaću, ili za sve koji se trude dosljedno obavljati svoje odgovornosti, prema učenju evanđelja.

Biti vjerni i hrabri Kristovi svjedoci

Papa je stoga potaknuo da se molimo Mariji, kako bi nam pomogla da u svakoj okolnosti budemo vjerni i hrabri svjedoci Kristovi i da podupiremo braću i sestre koji danas pate zbog vjere.

(Vatican News - tc; aa)

17 kolovoza 2025, 15:53

Anđeo Gospodnji je molitva koja se moli triput dnevno u znak sjećanja na vječno otajstvo utjelovljenja: u 6 sati ujutro, u podne i navečer oko 18 sati, kad se oglasi zvono za Angelus. Ime Anđeo Gospodnji (Angelus) dolazi od latinske riječi za anđela, a molitva se sastoji od tri jednostavna teksta koja se usredotočuju na to kako je Isus Krist uzeo našu ljudsku narav po otajstvu utjelovljenja.

Papa predmoli Anđeo Gospodnji na Trgu svetoga Petra svake nedjelje i na svetkovine u podne. Prije same molitve Angelusa Sveti Otac kratko promišlja o evanđelju toga dana. Nakon toga pozdravlja hodočasnike.

Od Uskrsa do Pedesetnice (Duhova) umjesto molitve Anđeo Gospodnji moli se Kraljice neba (Regina Coeli): to je molitva koja podsjeća na uskrsnuće Isusa Krista, a na kraju se triput moli Slava Ocu.

Moli s Papom

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anđeo Gospodnji

 

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,

I ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo, Marijo …

 

Evo službenice Gospodnje,

Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo, Marijo …

 

I Riječ je tijelom postala,

I prebivala među nama.

Zdravo, Marijo …

 

Moli za nas, sveta Bogorodice,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se:

Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali

utjelovljenje Krista, Sina tvoga,

po muci njegovoj i križu

k slavi uskrsnuća privedeni budemo.

Po istom Kristu Gospodinu našem.

 

Amen.

 

Slava Ocu … (tri puta)

Pokoj vječni…

 

Apostolski ili papinski blagoslov

 

Gospodin s vama. I s duhom tvojim.

Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.

Od sada i dovijeka.

Pomoć je naša u imenu Gospodina.

Koji je stvorio nebo i zemlju.

Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

 

Amen.