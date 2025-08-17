Papa: Nemojmo se prilagođavati svjetovnom mentalitetu, svjedočimo Krista

Prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja u nedjelju 17. kolovoza u Castel Gandolfu, papa Lav XIV. je podsjetio da djelovanje u istini zahtijeva hrabrost, jer u svijetu ima onih koji biraju laži, te potaknuo da na nasilje ne odgovaramo osvetom. Isus traži od nas da ostanemo vjerni istini u ljubavi, poput mučenika koje možemo nasljedovati u različitim okolnostima i na različite načine

Dobro ne nailazi uvijek na pozitivan odjek. Naprotiv, ponekad, upravo zato što njegova ljepota smeta onima koji ga ne prihvaćaju, oni koji ga čine na kraju nailaze na snažno protivljenje, toliko da podnose maltretiranje i nepravdu.

Progon - to se katkada događa onima koji odluče slijediti Krista, jer je Isusova "misija" "znak osporavan", kako je On sam rekao, i nije uvijek ruže i cvijeće – istaknuo je Papa u nagovoru prije molitve Anđeoskoga pozdravljenja u Casstel Gandolfu, nakon mise koju je slavio u svetištu Santa Maria della Rotonda u Albanu. Papa je napomenuo da će Kristovu poruku, unatoč tomu što govori o ljubavi i pravednosti, mnogi odbaciti. Vođe naroda reagirat će na njegovu propovijed okrutno. Suprotstavit će mu se, bit će uhićen, vrijeđan, udaran i razapet.

Slično iskustvo doživjele su mnoge kršćanske zajednice ranih stoljeća, mirne zajednice koje su, unatoč svojim ograničenjima, nastojale živjeti Učiteljevu poruku ljubavi najbolje što su mogle. Ipak trpjele su progon – dodao je Papa.

Djelovati u istini zahtijeva hrabrost, jer u svijetu ima onih koji biraju laž, a đavao, koristeći te okolnosti, često nastoji omesti postupke dobrih ljudi.

Ustrajati u dobru

Isusov je poziv, međutim, da se uz njegovu pomoć ne predajemo i ne prilagođavamo se tom mentalitetu, da ustrajemo čineći dobro svima, čak i onima koji nam nanose bol; da na nasilje ne odgovaramo osvetom nego da, naprotiv, ostanemo vjerni istini u ljubavi.

Obavljanje vlastitih odgovornosti u skladu s evanđeljem

Tu vjernost istini svjedoče mučenici prolijevajući svoju krv za vjeru – objasnio je Papa te dodao da ih i mi, u različitim okolnostima i na različite načine, možemo nasljedovati.

Razmislimo, na primjer, o cijeni koju dobar roditelj mora platiti ako želi odgojiti svoju djecu u skladu sa zdravim načelima; prije ili kasnije morat će znati reći 'ne', provesti neke ispravke, što često izaziva patnju.

To vrijedi i za učitelja koji želi pravilno odgajati svoje učenike, ili pak za profesionalca, redovnika, političara koji žele savjesno obavljati svoju zadaću, ili za sve koji se trude dosljedno obavljati svoje odgovornosti, prema učenju evanđelja.

Biti vjerni i hrabri Kristovi svjedoci

Papa je stoga potaknuo da se molimo Mariji, kako bi nam pomogla da u svakoj okolnosti budemo vjerni i hrabri svjedoci Kristovi i da podupiremo braću i sestre koji danas pate zbog vjere.

