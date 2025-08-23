Papa: Vlast treba biti vođena savješću, a zakon u službi dostojanstva

Papa Lav XIV. primio je članove Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca, okupljene na njihovom godišnjem susretu o temi "Novi svjetski poredak: politike velikih sila, dominacija multinacionalnih kompanija i budućnost ljudskog prosperiteta". Zabrinuti smo zbog smjera u kojem ide svijet, istaknuo je Papa, ipak želimo istinski ljudski prosperitet, svijet u kojemu svaka osoba može živjeti u miru, slobodi i ispunjenju prema Božjem planu

Graditi mostove između Grada čovjeka i Grada Božjega – Papin je poticaj u govoru kojim se danas, 23. kolovoza, obratio na audijenciji s otprilike 150 članova Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca, okupljenih u Vatikanu na Jubileju nade, u prigodi njihova šesnaestog godišnjeg susreta posvećenoga temi "Novi svjetski poredak: politike velikih sila, dominacija multinacionalnih kompanija i budućnost ljudskoga prosperiteta". Naučavanje svetog Augustina, kojega se Papa spomenuo kao vodećeg glasa Crkve u kasnom rimskom dobu, svjedoka golemih previranja i društvenog raspada, ponovno je kompas za pronalaženje ravnoteže u svijetu koji ide u "zabrinjavajućim" smjerovima.

Težnja za istinskim prosperitetom ljudske obitelji

Papina poruka, upravljena katoličkim zakonodavcima i političkim vođama, izražava s jedne strane zabrinutost, a s druge želju za istinskim ljudskim blagostanjem, svijetom u kojemu svaka osoba može živjeti u miru, slobodi i ispunjenju prema Božjem planu. Papa se zadržao na "želji za mirom". Svetac iz Hipona nudio je, i nastavlja nuditi i danas – podsjetio je Papa – horizont nade i smisla koji se nalazi u njegovom nezaboravnom djelu De Civitate Dei (napisanom između 413. i 426.), u kojemu se povijest ocrtava kao borba između dva modela života: onoga Grada čovjeka, utemeljenoga na ponosu i samoljublju, obilježenoga težnjom za moći, prestižem i užitkom; i Grada Božjega, utemeljenoga na ljubavi prema Bogu sve do altruizma, obilježenoga pravednošću, milosrđem i poniznošću.

Augustin je poticao kršćane da zemaljsko društvo prožmu vrijednostima Kraljevstva Božjega, usmjeravajući tako povijest prema njezinom konačnom ispunjenju u Bogu, ali omogućujući istovremeno i autentičan ljudski prosperitet u ovom životu. Ta teološka vizija može nam ponuditi uporište pred današnjim promjenjivim strujama: pojavom novih težišta, nestabilnošću starih saveza i neviđenim utjecajem multinacionalnih korporacija i tehnologije, a da ne govorimo o brojnim nasilnim sukobima. Ključno pitanje koje si mi vjernici stoga moramo postaviti jest: kako možemo izvršiti tu zadaću?

Što znači prosperitetan život?

Papa je potom pojasnio značenje prosperitetnoga života, koji se – kako je primijetio – često miješa s materijalno bogatim životom ili životom individualne autonomije bez ograničenja. Tehnološka praktičnost i zadovoljstvo potrošača općenito se smatraju parametrima idealne budućnosti – napomenuo je papa Lav XIV. te dodao – Međutim, znamo da to nije dovoljno. Vidimo to u bogatim društvima, u kojima se mnogo ljudi bori s usamljenošću, očajem i osjećajem besmisla.

Autentični ljudski prosperitet proizlazi iz onoga što Crkva naziva cjelovitim ljudskim razvojem, odnosno punim rastom osobe u svakoj dimenziji: fizičkoj, društvenoj, kulturnoj, moralnoj i duhovnoj. Ta vizija ljudske osobe ukorijenjena je u naravnom zakonu, moralnom redu koji je Bog upisao u ljudsko srce, čije najdublje istine osvjetljava Kristovo evanđelje. U tom smislu, autentični se ljudski prosperitet očituje kada ljudi žive kreposno i u zdravim zajednicama, uživajući ne samo u onome što imaju, nego i u tome što su kao djeca Božja. On osigurava slobodu traženja istine, štovanja Boga i odgoja obitelji u miru. Također uključuje sklad sa stvorenim svijetom i osjećaj solidarnosti među društvenim slojevima i narodima.

Graditi mostove između Grada čovjeka i Grada Božjega

Papa insistira na tomu da moramo izabrati što želimo kao temelj društva: ljubav prema sebi ili ljubav prema Bogu i bližnjemu. To je toliko potrebnije pred sadašnjim izazovima, koji su golemi, ali u odnosu na koje je – istaknuo je Papa – Božja milost koja djeluje u ljudskim srcima još snažnija. Papa Lav XIV. na kraju se osvrnuo na govor pape Franje Diplomatskom zboru u siječnju ove godine, u kojemu je govorio o "diplomaciji nade", koja se i dalje pokazuje temeljnom, uz – kako je dodao papa Lav – „politiku nade" i "gospodarstvo nade". Na kraju, blagoslov za rad mreže katoličkih zakonodavaca Papa je popratio poticajem da svrha njihovih napora bude istinski procvat ljudske obitelji.

U svom pozivu katoličkih zakonodavaca i javnih dužnosnika, pozvani ste stoga biti graditelji mostova između grada čovjeka i grada Božjega. Potičem vas da se zauzimate za svijet u kojemu je vlast vođena savješću i u kojemu je zakon u službi ljudskoga dostojanstva. Osim toga, potičem vas da odbacite opasan i kontraproduktivan mentalitet da se nikada neće ništa promijeniti.

Međunarodna mreža katoličkih zakonodavaca

Međunarodna mreža katoličkih zakonodavaca osnovana je prije petnaest godina i okuplja više od tisuću političara iz cijeloga svijeta. Kako je navedeno na njezinoj web stranici, pruža neovisnu platformu za obrazovanje, političku suradnju i poboljšanje bilateralnih odnosa. Njezina je misija ponuditi kršćanima angažiranima u javnom životu vjersku formaciju, specijalizirano obrazovanje i globalnu mrežu kolega i prijatelja, omogućujući im da ostvaruju "kreposno i učinkovito vodstvo, zauzeto u zaštiti dostojanstva svakog ljudskog bića". Mreža se predstavlja kao stvarnost koja se ne bavi lobiranjem ili političkim aktivizmom te ističe da se njezin rad temelji na utvrđivanju sloma moralnoga vodstva, nedostatka političke odgovornosti i brzog propadanja pravednoga zakonodavstva.

