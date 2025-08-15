Papa: Marijin 'da' živi u svjedocima mira i opire se smrti

Na misi slavljenoj u papinskoj župi svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, papa Lav XIV. je objasnio da s pravom svoju sudbinu vidimo u Isusovoj majci. Ako prevladaju ljudske sigurnosti, vjera može ostarjeti, rekao je Papa, te nadolazi smrt kroz jadikovanje, nostalgiju i nesigurnost. Siromašne i progonjene kršćanske zajednice, svjedoci oprosta i mirotvorci, plodnost su Crkve

U Mariji iz Nazareta nalazi se povijest svih nas i Crkve uronjene u našu zajedničku čovječnost, jer je, utjelovljujući se u njoj, Bog pobijedio smrt. O tomu se razmišlja na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, "kako Bog pobjeđuje smrt, nikada bez nas", jer je naš 'da' njegovoj ljubavi ono što može sve promijeniti. Tim je riječima, u petak 15. kolovoza, papa Lav XIV. sažeo značenje današnje svetkovine, tijekom mise koju je predvodio u papinskoj župi svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, gdje od srijede poslijepodne provodi drugi dio odmora.

U propovijedi je Papa podsjetio također na Kristov 'da', koji je uništio smrt koja, međutim, u svijetu još nije nestala zbog grijeha ljudi.

Papa pozdravlja vjernike okupljene na trgu ispred crkve (@Vatican Media)

Na križu je Isus slobodno izgovorio 'da' koji je trebao isprazniti smrt od njezine moći, one smrti koja se još uvijek širi kada naše ruke razapinju, i kada su naša srca zarobljenici straha i nepovjerenja. Na križu je pobijedilo povjerenje, pobijedila je ljubav koja vidi ono čega još nema, pobijedio je oprost.

Marijin 'da' u današnjim mučenicima

Papa je podsjetio da je pod križem bila Marija. Bila je tamo, sjedinjena sa svojim Sinom – kazao je te dodao da se svi možemo s njom poistovjetiti kada ne bježimo i kada na njezin 'da' odgovaramo svojim 'da'.

U mučenicima našeg vremena, u svjedocima vjere i pravednosti, blagosti i mira, taj 'da' još uvijek živi i još uvijek se opire smrti. Stoga je ovaj dan radosti dan koji nas obvezuje da odaberemo kako i za koga živimo.

Papa Lav XIV. izgovara homiliju (@Vatican Media)

Život Boga prekida očaj

U dan u koji se slavi "cilj“ Marijina postojanja, Papa je istaknuo da je svaki život na zemlji, pa i onaj Majke Božje, kratak i završava, ali da se ništa ne gubi. To nam pokazuje činjenica da himan Veliča koji je izgovorila Marija sada širi svjetlo svih njezinih dana, a Crkva ga nastavlja pjevati s jednoga naraštaja na drugi, na kraju svakog dana. Plodnost se Marijinog 'da', stoga, nastavlja u plodnosti Crkve i cijelog čovječanstva, kada se prihvati obnavljajuća Božja Riječ – napomenuo je Papa te istaknuo:

Uskrsnuće i danas ulazi u naš svijet. Čini se da prevladavaju riječi i izbori smrti, ali Božji život prekida očaj kroz konkretna iskustva bratstva, kroz nove geste solidarnosti. Doista, prije nego što postane naša konačna sudbina, Uskrsnuće mijenja - tijelom i dušom - naš način prebivanja na zemlji.

Papinska župa svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu (@Vatican Media)

Ljudske sigurnosti slabe vjeru

Marijin Veliča ne samo da evocira njezino iskustvo, nego jača u nadi ponizne, gladne, vrijedne Božje sluge, odnosno one koji, još uvijek u nevolji, već vide nevidljivo: moćne svrgnute s prijestolja, bogate ostavljene praznih ruku, Božja obećanja ispunjena. Božja riječ još uvijek izlazi na vidjelo – istaknuo je Papa – kada zlu suprotstavimo dobro, a smrti život; tada vidimo da s Bogom ništa nije nemoguće. Međutim, ako prevladaju ljudske sigurnosti, određeno materijalno blagostanje i raspuštenost koja uspavljuje savjest, ta vjera može ostarjeti, i tako smrt zauzima njezino mjesto, u oblicima rezignacije i jadikovanja, nostalgije i nesigurnosti.

Umjesto da vidimo kraj staroga svijeta, još uvijek se traži njegova pomoć: pomoć bogatih i moćnih, što je obično popraćeno prezirom prema siromašnima i poniznima. Crkva, međutim, živi u svojim krhkim članovima, pomlađuje se zahvaljujući njihovom Veliča. I danas su siromašne i progonjene kršćanske zajednice, svjedoci nježnosti i oprosta na mjestima sukoba, mirotvorci i graditelji mostova u slomljenom svijetu, radost Crkve, njezina trajna plodnost, prvi plodovi Kraljevstva koje dolazi. Mnogi su od njih su žene.

Trenutak s euharistijskoga slavlja (@VATICAN MEDIA)

U Mariji uznesenoj na nebo vidimo svoju sudbinu

Sveti je Otac potaknuo da dopustimo da nas obrati Elizabetino i Marijino svjedočanstvo te na kraju, osvrćući se na Majku Božju, objasnio da u njoj, uznesenoj na nebo, ako u ovom životu 'izaberemo život', možemo vidjeti svoju sudbinu. Marija – dodao je Papa – dana nam je kao znak da Isusovo Uskrsnuće nije bio izolirani slučaj, iznimka, i stoga svi, u Kristu, možemo progutati smrt. Ona je onaj splet milosti i slobode koji potiče da budemo puni pouzdanja i hrabri.

Papin je poticaj stoga da izaberemo život, prevladavajući strahove i nesigurnosti, ušutkavajući "glasove smrti" koji nas navode da mislimo na vlastite interese. „Mi smo, naprotiv, Kristovi učenici. Njegova je ljubav ono što nas pokreće, tijelom i dušom, u našem vremenu – istaknuo je papa Lav, precizirajući da kao pojedinci i kao Crkva više ne živimo za sebe, a to širi i daje da prevlada život.

(Vatican News - tc; aa)